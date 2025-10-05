október 5., vasárnap

Útlezárás az épülő fürdőnél

A polgármesteri hivatal értesíti a lakosságot, hogy 2026. január 15-ig a gyógyfürdő tetőszerkezetének javítási munkálatai miatt a Tiszaújvárosi Gyógy- és Strandfürdő előtti 1234/3 hrsz.-ú úton változik a forgalmi rend, az út egy része le lesz zárva.

A fürdő újjáépítésde miatt szükséges a lezárás

Forrás: tiszaujvaros.hu

Az új forgalomszabályozás érinti a helyi közlekedés menetrendjét, a fenti időszakban a Fizikoterápiai Intézet megálló ideiglenesen megszűnik. "A járatok egyéb megállóhelyei változatlanul megmaradnak. A felújítási időszak alatt kérjük a lakosság türelmét, megértését!" 

