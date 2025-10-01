október 1., szerda

Pályázat

39 perce

Útjavítás Zemplénben: hat kilométer, egy év

Címkék#Sátoraljaújhely#Zemplén#Magyar Közút Nzrt#kormányzat#Bánné dr. Gál Boglárka#Mikóháza#útjavítás#útfelújítás#Szamosvölgyi Péter

Kényelmesebb lehet az autóközlekedés jövő nyártól Újhely és Mikóháza között. Elkezdődik az útjavítás Zemplénben, az útszakasz hat kilométerén.

Boon.hu

Jó esetben egy év múlva könnyebb, kényelmesebb lesz az autóközlekedés Újhely és Mikóháza között, mert lezajlik az útjavítás Zemplénben, legalábbis az útszakasz hat kilométerére vonatkozóan.

útjavítás Zemplénben
Politikusi felügyelettel indul az útjavítás Zemplénben
Forrás: Facebook / Zempléni Médiacentrum

Útjavítás Zemplénben: hat kilométer, egy év

A Sátoraljaújhely Most közösségi médiás oldalon osztotta meg a hírforrás (a Zemplén Információs és Hírportál; eredeti forrásként a Zemplén Médiacentrumot jelölve), hogy készülőben az

útfelújítás Sátoraljaújhely és Mikóháza között.

A rövid leírásból kiderül, hogy az úgynevezett Abaúj-Zemplén Útfelújítási Program keretében 770 millió forint értékben újítják fel a Sátoraljaújhelyet Mikóházával összekötő útszakaszt. A beruházás keretében közel 6 kilométer hosszan komplex felújítás történik – olvasható. Megújul

  • egy híd,
  • két áteresz,
  • két kopóréteget kap az úttest,
  • a buszmegállóöblöknél és Széphalom belterületén a járdát is helyreállítják.

A beruházás „2026 nyarára készülhet el” a kormányzati ígéret szerint. Ezt sajtótájékoztatón jelentette be a sátoraljaújhelyi önkormányzat, a Borsod Abaúj-Zemplén Vármegyei Közgyűlés elnöke, Bánné Gál Bolgárka és Magyar Közút Nonprofit Zrt. Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Igazgatóságának igazgatója, Peiker Tamás közreműködésével.

Lesz mit felújítani 2026 nyarára
Forrás: Facebook / Zempléni Médiacentrum

Földrajzilag kapcsolódó híradásnak tekinthető, ugyanabból a forrásból, hogy

Burkolatfelújítás kezdődött a 37-es főúton. Az Utinform szerint a 37-es főúton, a 38-as főúti körforgalomtól Szegilongig, a 36-os és a 47-es km között burkolatfelújítás kezdődik. A munkálatok félpályás lezárással járnak október végéig, a váltakozó irányú forgalmat jelzőőrök, illetve jelzőlámpák irányítják.

 

