3 órája
Útjavítás Zemplénben: hat kilométer, egy év
Kényelmesebb lehet az autóközlekedés jövő nyártól Újhely és Mikóháza között. Elkezdődik az útjavítás Zemplénben, az útszakasz hat kilométerén.
Jó esetben egy év múlva könnyebb, kényelmesebb lesz az autóközlekedés Újhely és Mikóháza között, mert lezajlik az útjavítás Zemplénben, legalábbis az útszakasz hat kilométerére vonatkozóan.
Útjavítás Zemplénben: hat kilométer, egy év
A Sátoraljaújhely Most közösségi médiás oldalon osztotta meg a hírforrás (a Zemplén Információs és Hírportál; eredeti forrásként a Zemplén Médiacentrumot jelölve), hogy készülőben az
útfelújítás Sátoraljaújhely és Mikóháza között.
A rövid leírásból kiderül, hogy az úgynevezett Abaúj-Zemplén Útfelújítási Program keretében 770 millió forint értékben újítják fel a Sátoraljaújhelyet Mikóházával összekötő útszakaszt. A beruházás keretében közel 6 kilométer hosszan komplex felújítás történik – olvasható. Megújul
- egy híd,
- két áteresz,
- két kopóréteget kap az úttest,
- a buszmegállóöblöknél és Széphalom belterületén a járdát is helyreállítják.
Mintegy 18 milliárdból újulnak meg Abaúj és Zemplén útjai
A beruházás „2026 nyarára készülhet el” a kormányzati ígéret szerint. Ezt sajtótájékoztatón jelentette be a sátoraljaújhelyi önkormányzat, a Borsod Abaúj-Zemplén Vármegyei Közgyűlés elnöke, Bánné Gál Bolgárka és Magyar Közút Nonprofit Zrt. Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Igazgatóságának igazgatója, Peiker Tamás közreműködésével.
A legfrissebb hírekért kövess minket a Boon.hu Google News oldalán is!
Földrajzilag kapcsolódó híradásnak tekinthető, ugyanabból a forrásból, hogy
Burkolatfelújítás kezdődött a 37-es főúton. Az Utinform szerint a 37-es főúton, a 38-as főúti körforgalomtól Szegilongig, a 36-os és a 47-es km között burkolatfelújítás kezdődik. A munkálatok félpályás lezárással járnak október végéig, a váltakozó irányú forgalmat jelzőőrök, illetve jelzőlámpák irányítják.