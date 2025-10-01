Jó esetben egy év múlva könnyebb, kényelmesebb lesz az autóközlekedés Újhely és Mikóháza között, mert lezajlik az útjavítás Zemplénben, legalábbis az útszakasz hat kilométerére vonatkozóan.

Politikusi felügyelettel indul az útjavítás Zemplénben

Forrás: Facebook / Zempléni Médiacentrum

Útjavítás Zemplénben: hat kilométer, egy év

A Sátoraljaújhely Most közösségi médiás oldalon osztotta meg a hírforrás (a Zemplén Információs és Hírportál; eredeti forrásként a Zemplén Médiacentrumot jelölve), hogy készülőben az

útfelújítás Sátoraljaújhely és Mikóháza között.

A rövid leírásból kiderül, hogy az úgynevezett Abaúj-Zemplén Útfelújítási Program keretében 770 millió forint értékben újítják fel a Sátoraljaújhelyet Mikóházával összekötő útszakaszt. A beruházás keretében közel 6 kilométer hosszan komplex felújítás történik – olvasható. Megújul