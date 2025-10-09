1 órája
Gőzerővel folyik a Sátoraljaújhely–Mikóháza útszakasz felújítása
Gőzerővel folyik a Sátoraljaújhely-Mikóháza útszakasz felújítása – számol be róla büszkén az újhelyi polgármester. Az útjavítási beruházást a Magyar Közút koordinálja.
Útjavítási-útfelújítási munkálatok folynak ebben az időszakban a Sátoraljaújhely és Mikóháza közötti útszakaszon.
Zajlik az útjavítás Mikóháza–Sátoraljaújhely között
Szamosvölgyi Péter újhelyi polgármester Facebookon posztolt bejegyzése a beruházásról így szólt kedden délután:
ÚTFELÚJÍTÁS!
Gőzerővel folyik a Sátoraljaújhely-Mikóháza útszakasz felújítása a Magyar Közút megrendelésére.
Kérjük az autósok türelmét és fokozott óvatosságát az érintett szakaszon!
Sátoraljaújhely és környéke töretlenül fejlődik! Köszönjük!
Az e pillanatban a poszthoz érkezett négy hozzászólás egyikeként maga a települési kommentelte még, kiegészítve a fenti információkat:
Jobb, biztonságosabb!
A megjegyzés nyilvánvalóan feltételezhető, hogy a közútfelújítási program várt végeredményére vonatkozik.
Mint korábbi cikkében a Boon.hu írta, „kényelmesebb lehet az autóközlekedés jövő nyártól Újhely és Mikóháza között”. Jó esetben egy év múlva könnyebb, kényelmesebb lesz az autóközlekedés Újhely és Mikóháza között – derült ki a korábbi híradásokból ”, mert lezajlik az útjavítás Zemplénben, legalábbis az útszakasz hat kilométerére vonatkozóan.
Az úgynevezett Abaúj-Zemplén Útfelújítási Program keretében 770 millió forint értékben újítják fel a Sátoraljaújhelyet Mikóházával összekötő útszakaszt. A beruházás keretében közel 6 kilométer hosszan komplex felújítás történik. Megújul
- egy híd,
- két áteresz,
- két kopóréteget kap az úttest,
- a buszmegállóöblöknél és Széphalom belterületén a járdát is helyreállítják.
A beruházás „2026 nyarára készülhet el” a kormányzati ígéret szerint.
