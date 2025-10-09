október 9., csütörtök

Fejlődés?

32 perce

Gőzerővel folyik a Sátoraljaújhely–Mikóháza útszakasz felújítása

Gőzerővel folyik a Sátoraljaújhely-Mikóháza útszakasz felújítása – számol be róla büszkén az újhelyi polgármester. Az útjavítási beruházást a Magyar Közút koordinálja.

Boon.hu

Útjavítási-útfelújítási munkálatok folynak ebben az időszakban a Sátoraljaújhely és Mikóháza közötti útszakaszon.

útjavítás
Folyik az útjavítás Mikóháza és Sátoraljaújhely között

Zajlik az útjavítás Mikóháza–Sátoraljaújhely között

Szamosvölgyi Péter újhelyi polgármester Facebookon posztolt bejegyzése a beruházásról így szólt kedden délután:

ÚTFELÚJÍTÁS! ✅

Gőzerővel folyik a Sátoraljaújhely-Mikóháza útszakasz felújítása a Magyar Közút megrendelésére. 👍

Kérjük az autósok türelmét és fokozott óvatosságát az érintett szakaszon! 🙏🏻

Sátoraljaújhely és környéke töretlenül fejlődik! Köszönjük! ✌️🇭🇺

Az e pillanatban a poszthoz érkezett négy hozzászólás egyikeként maga a települési kommentelte még, kiegészítve a fenti információkat:

Jobb, biztonságosabb! 🇭🇺

A megjegyzés nyilvánvalóan feltételezhető, hogy a közútfelújítási program várt végeredményére vonatkozik.

Mint korábbi cikkében a Boon.hu írta, „kényelmesebb lehet az autóközlekedés jövő nyártól Újhely és Mikóháza között”. Jó esetben egy év múlva könnyebb, kényelmesebb lesz az autóközlekedés Újhely és Mikóháza között – derült ki a korábbi híradásokból ”, mert lezajlik az útjavítás Zemplénben, legalábbis az útszakasz hat kilométerére vonatkozóan.

Az úgynevezett Abaúj-Zemplén Útfelújítási Program keretében 770 millió forint értékben újítják fel a Sátoraljaújhelyet Mikóházával összekötő útszakaszt. A beruházás keretében közel 6 kilométer hosszan komplex felújítás történik. Megújul

  • egy híd,
  • két áteresz,
  • két kopóréteget kap az úttest,
  • a buszmegállóöblöknél és Széphalom belterületén a járdát is helyreállítják.

A beruházás „2026 nyarára készülhet el” a kormányzati ígéret szerint.

Munkagépek dolgoznak a felmart aszfalton

 

