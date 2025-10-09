Útjavítási-útfelújítási munkálatok folynak ebben az időszakban a Sátoraljaújhely és Mikóháza közötti útszakaszon.

Folyik az útjavítás Mikóháza és Sátoraljaújhely között

Szamosvölgyi Péter újhelyi polgármester Facebookon posztolt bejegyzése a beruházásról így szólt kedden délután:

ÚTFELÚJÍTÁS! Gőzerővel folyik a Sátoraljaújhely-Mikóháza útszakasz felújítása a Magyar Közút megrendelésére. Kérjük az autósok türelmét és fokozott óvatosságát az érintett szakaszon! Sátoraljaújhely és környéke töretlenül fejlődik! Köszönjük!

Az e pillanatban a poszthoz érkezett négy hozzászólás egyikeként maga a települési kommentelte még, kiegészítve a fenti információkat:

Jobb, biztonságosabb!

A megjegyzés nyilvánvalóan feltételezhető, hogy a közútfelújítási program várt végeredményére vonatkozik.

Mint korábbi cikkében a Boon.hu írta, „kényelmesebb lehet az autóközlekedés jövő nyártól Újhely és Mikóháza között”. Jó esetben egy év múlva könnyebb, kényelmesebb lesz az autóközlekedés Újhely és Mikóháza között – derült ki a korábbi híradásokból ”, mert lezajlik az útjavítás Zemplénben, legalábbis az útszakasz hat kilométerére vonatkozóan.