Közlekedés

1 órája

Közlekedj okosan Miskolcon

Címkék#munkaterület#útinform#terelés#munkálatok#fővezeték

Mielőtt útnak indulsz, érdemes tájékozódni!

Miskolci közlekedési információk a reggeli órában. Lezárások, terelések több helyen a városban.

Fotó: H.A.

A Miskolctapolcai úton, a Vasúti felüljárónál: félpályás útlezárás van érvényben jelzőlámpás forgalomirányítás mellett. A Pattantyús, Klapka György és Mendikás utcák: ivóvíz-fővezeték csere munkálatai folynak. A Pattantyús utcán félpályás útlezárás és jelzőlámpás forgalomirányítás van érvényben, a Klapka György és a Leszih Andor utcák zsákutcává váltak.

Egyéb munkálatok

A városban közterület-bontási és hibaelhárítási munkálatok zajlanak az Andrássy Gy. u. – Tamási Áron u. kereszteződés, Bábonyibérc sor 7–9., Báthori sor 64., Bárczay u. 6., Bencések útja 108., Bercsényi u. – Reisinger u. kereszteződés, Csermely u. 46–48., Endresz György u. 44., Feszty Á. u. 47–49., Gállfy Ignác u. 2., Görömbölyi u. 31., Görömbölyi u. 84., Gárdonyi u. 20., Gyula u. 22., Felmező u. 4., Illyés Gy. u. 24., Isaszeg u. 7/A., József A. u. 47., Kerpely A. u. 38., Középszer u. 40., Márton Bíró u. 2/9., Mikes K. u. 28., Miskolctapolcai út vasúti felüljárónál, Puskás Tivadar u. 5., Szarkahegy u. 28., Szeder u. 35., Szentpéteri kapu 93., Szitakötő u. 1., Tamási Áron u. 2., Tokaji F. u. – Ferenczi S. u. kereszteződés.

Google News A legfrissebb hírekért kövess minket a Boon.hu Google News oldalán is!

A munkavégzések ideje alatt:

· figyeljék a kihelyezett forgalomtechnikai jelzéseket,

· tartsák be a sebességkorlátozásokat,

· és ügyeljenek a munkaterületen dolgozók, valamint a közlekedésben résztvevők biztonságára.

Közúti közlekedési balesetről nincs információnk.

Balesetmentes közlekedést kíván minden közlekedőnek a boon.hu!

 

