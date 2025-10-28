49 perce
Légy türelmes és vezess figyelmesen kedden is Miskolcon!
Csak a leghiggadtabb sofőröknek ajánlott ma reggel volán mögé ülni!
Városszerte terelések nehezítik a reggeli közlekedést.
A reggeli órákban az alábbi csomópontokban nem működtek a fényjelző berendezések: Petőfi S. u. – Dayka G. u. kereszteződés, Nagysándor J. u. – Nagyváthy u. kereszteződés, Meggyesalja u. – Toronyalja u. kereszteződés, Csabai kapu – SZTK előtt, Csabai kapu – Szent Ferenc kórház előtt. A miskolctapolcai úton, a Vasúti felüljárónál: félpályás útlezárás van érvényben jelzőlámpás forgalomirányítás mellett.
Félpályás útlezárás
A Pattantyús, Klapka György és Mendikás utcák: ivóvíz-fővezeték csere. A Pattantyús utcán félpályás útlezárás és jelzőlámpás forgalomirányítás van érvényben, a Klapka György és a Leszih Andor utcák zsákutcává váltak.
Elhunyt Buday Péter, az Északerdő Zrt. Hegyközi Erdészeti Igazgatóságának vezetője
Egyéb munkálatok
Miskolcon közterület-bontási és hibaelhárítási munkálatok zajlanak az Andrássy Gy. u. – Tamási Áron u. kereszteződés, Bábonyibérc sor 7–9., Báthori sor 64., Bárczay u. 6., Bencések útja 108., Bercsényi u. – Reisinger u. kereszteződés, Csermely u. 46–48., Endresz György u. 44., Feszty Á. u. 47–49., Gállfy Ignác u. 2., Görömbölyi u. 31., Görömbölyi u. 84., Gárdonyi u. 20., Gyula u. 22., Felmező u. 4., Illyés Gy. u. 24., Isaszeg u. 7/A., József A. u. 47., Kerpely A. u. 38., Középszer u. 40., Margittai u. 35., Márton Bíró u. 2/9., Mikes K. u. 28., Miskolctapolcai út vasúti felüljárónál, Puskás Tivadar u. 5., Reményi E. u. 13., Szarkahegy u. 28., Szeder u. 35., Szentpéteri kapu 93., Szitakötő u. 1., Tamási Áron u. 2., Tokaji F. u. – Ferenczi S. u. kereszteződés.
A munkavégzések ideje alatt:
· figyeljék a kihelyezett forgalomtechnikai jelzéseket,
· tartsák be a sebességkorlátozásokat,
· és ügyeljenek a munkaterületen dolgozók, valamint a közlekedésben résztvevők biztonságára.
Közúti közlekedési balesetről nincs információnk.
Balesetmentes közlekedést kíván minden közlekedőnek boon.hu!
