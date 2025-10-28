Légy türelmes és vezess figyelmesen kedden is Miskolcon!

A reggeli órákban az alábbi csomópontokban nem működtek a fényjelző berendezések: Petőfi S. u. – Dayka G. u. kereszteződés, Nagysándor J. u. – Nagyváthy u. kereszteződés, Meggyesalja u. – Toronyalja u. kereszteződés, Csabai kapu – SZTK előtt, Csabai kapu – Szent Ferenc kórház előtt. A miskolctapolcai úton, a Vasúti felüljárónál: félpályás útlezárás van érvényben jelzőlámpás forgalomirányítás mellett.

Félpályás útlezárás

A Pattantyús, Klapka György és Mendikás utcák: ivóvíz-fővezeték csere. A Pattantyús utcán félpályás útlezárás és jelzőlámpás forgalomirányítás van érvényben, a Klapka György és a Leszih Andor utcák zsákutcává váltak.