Így építenek jó utakat az autók és buszok alá Miskolcon

Fedezd fel Miskolc és környéke legrejtettebb, elhagyatott helyeit!

A város elhagyatott lőtere, az egykori légvédelmi komplexum és Nagyecsér szellemfalu mind izgalmas és hátborzongató kalandot kínálnak az urbex rajongóknak és a történelem iránt érdeklődőknek. Ezek a helyszínek nemcsak a múlt emlékeit őrzik, hanem a természet és az idő nyomait is, ahol a romos épületek és a posztapokaliptikus hangulat egyszerre vonzó és veszélyes élményt nyújt. A linkre kattintva tovább olvashatja írásunkat.