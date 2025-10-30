1 órája
Így építenek jó utakat az autók és buszok alá Miskolcon
Miskolc városvezetése kiemelt figyelmet fordít az utakra. Az újraaszfaltozási, útfelújítási program jelenlegi állását vizsgáltuk meg.
Tóth-Szántai József, Miskolc polgármestere már a választási kampány idején is kiemelt figyelmet szentelt annak, hogy a város útjainak jelentős része olyan állapotban van, amely hosszú távon már nem javítható egyszerű kátyúzással. Megválasztását követően meghirdette a város útjainak újraaszfaltozását. A városvezető több alkalommal egyeztetett az útfelújítási program menetéről Lázár János miniszterrel és az Építési és Közlekedési Minisztérium szakembereivel. A linkre kattintva megtudhatja a részleteket.
Hatalmas átalakulás jön a helyközi buszközlekedésben: december 14-től új menetrend és új szabályozás lép életbe, amely minden magyar települést érint. A legutóbbi Lázárinfón Sárospatakon Lázár János, közlekedési miniszter részletesen beszélt az új törvényről, a buszfejlesztésekről és arról, miért kap most kiemelt figyelmet a zempléni térség. Kattintson a linkre, ha kíváncsi a részletekre.
Annyira megégett, hogy nem tudni ki ő
A boon.hu portálon korábban beszámoltunk arról, hogy kedd éjszaka tűz ütött ki Miskolcon egy elhagyatott sorház egyik pincéjében – számolt be róla a Katasztrófavédelem. Az elsődleges információk szerint a Hunyadi utcai tűz mintegy tizenkét négyzetméteren terjedt, főként felhalmozott hulladék égett. Azóta kiderült, hogy egy holttest is volt a helyszínen, aki egész testfelületi égési sérülése miatt jelenleg nem azonosítható. A rendőrség felhívást tett közzé az ügyben.
A város elhagyatott lőtere, az egykori légvédelmi komplexum és Nagyecsér szellemfalu mind izgalmas és hátborzongató kalandot kínálnak az urbex rajongóknak és a történelem iránt érdeklődőknek. Ezek a helyszínek nemcsak a múlt emlékeit őrzik, hanem a természet és az idő nyomait is, ahol a romos épületek és a posztapokaliptikus hangulat egyszerre vonzó és veszélyes élményt nyújt. A linkre kattintva tovább olvashatja írásunkat.