október 30., csütörtök

Alfonz névnap

11°
+16
+9
Mai évfordulókHírt küldök beHírlevél
Friss állapotok

1 órája

Így építenek jó utakat az autók és buszok alá Miskolcon

Címkék#Urbex Hungary#útfelújítási program#holttest#tűz#Hunyadi utca

Miskolc városvezetése kiemelt figyelmet fordít az utakra. Az újraaszfaltozási, útfelújítási program jelenlegi állását vizsgáltuk meg.

Boon.hu

Tóth-Szántai József, Miskolc polgármestere már a választási kampány idején is kiemelt figyelmet szentelt annak, hogy a város útjainak jelentős része olyan állapotban van, amely hosszú távon már nem javítható egyszerű kátyúzással. Megválasztását követően meghirdette a város útjainak újraaszfaltozását. A városvezető több alkalommal egyeztetett az útfelújítási program menetéről Lázár János miniszterrel és az Építési és Közlekedési Minisztérium szakembereivel. A linkre kattintva megtudhatja a részleteket.

útfelújítási program
A miskolci útfelújítási program jelenleg is folyamatban van. Forrás: Facebook

Fontos útfelújítási program van folyamatban Zemplénben is

Hatalmas átalakulás jön a helyközi buszközlekedésben: december 14-től új menetrend és új szabályozás lép életbe, amely minden magyar települést érint. A legutóbbi Lázárinfón Sárospatakon Lázár János, közlekedési miniszter részletesen beszélt az új törvényről, a buszfejlesztésekről és arról, miért kap most kiemelt figyelmet a zempléni térség. Kattintson a linkre, ha kíváncsi a részletekre.

Annyira megégett, hogy nem tudni ki ő

A boon.hu portálon korábban beszámoltunk arról, hogy kedd éjszaka tűz ütött ki Miskolcon egy elhagyatott sorház egyik pincéjében – számolt be róla a Katasztrófavédelem. Az elsődleges információk szerint a Hunyadi utcai tűz mintegy tizenkét négyzetméteren terjedt, főként felhalmozott hulladék égett. Azóta kiderült, hogy egy holttest is volt a helyszínen, aki egész testfelületi égési sérülése miatt jelenleg nem azonosítható. A rendőrség felhívást tett közzé az ügyben.

Fedezd fel Miskolc és környéke legrejtettebb, elhagyatott helyeit! 

A város elhagyatott lőtere, az egykori légvédelmi komplexum és Nagyecsér szellemfalu mind izgalmas és hátborzongató kalandot kínálnak az urbex rajongóknak és a történelem iránt érdeklődőknek. Ezek a helyszínek nemcsak a múlt emlékeit őrzik, hanem a természet és az idő nyomait is, ahol a romos épületek és a posztapokaliptikus hangulat egyszerre vonzó és veszélyes élményt nyújt. A linkre kattintva tovább olvashatja írásunkat.

Még több hír és kihagyhatatlan érdekesség várja a boon.hu portálon.
Google NewsA legfrissebb hírekért kövess minket a Boon.hu Google News oldalán is!

Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a boon.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!

Rovatunkból ajánljuk

További hírek a témában
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.
  
Regionális hírportálok
Bács-Kiskun - baon.huBaranya - bama.huBékés - beol.huBorsod-Abaúj-Zemplén - boon.huCsongrád - delmagyar.huDunaújváros - duol.huFejér - feol.huGyőr-Moson-Sopron - kisalfold.huHajdú-Bihar - haon.huHeves - heol.huJász-Nagykun-Szolnok - szoljon.huKomárom-Esztergom - kemma.huNógrád - nool.huSomogy - sonline.huSzabolcs-Szatmár-Bereg - szon.huTolna - teol.huVas - vaol.huVeszprém - veol.huZala - zaol.hu
Közélet
magyarnemzet.huszabadfold.huhirtv.huorigo.hu
Gazdaság
vg.hufigyelo.huagrokep.hu
Magazin
astronet.huautomotor.hulakaskultura.hulikebalaton.hunapidoktor.humindmegette.hutravelo.hudietaesfitnesz.huvitorlazasmagazin.huvidekize.hutvmusor.hu
Bulvár
borsonline.huripost.humetropol.hulife.hushe.hu
Szolgáltatás
ingatlanbazar.hufreemail.hukoponyeg.huvidea.hulapcentrum.hu
Rádió
radio1gong.huhirfm.hu