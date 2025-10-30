Miskolci útfelújítási program: odébbvonultak a csőcserélők - friss képek és videó

Tóth-Szántai József, Miskolc polgármestere már a választási kampány idején is kiemelt figyelmet szentelt annak, hogy a város útjainak jelentős része olyan állapotban van, amely hosszú távon már nem javítható egyszerű kátyúzással. Megválasztását követően meghirdette a város újraaszfaltozási programját. A városvezető több alkalommal egyeztetett az útfelújítási program menetéről Lázár János miniszterrel és az Építési és Közlekedési Minisztérium szakembereivel.

Szirma és Martinkertváros között az útfelújítási program keretében nemrég készült el az új aszfaltburkolat

Fotó: Takács József

Miskolc jelenlegi polgármestere, Tóth-Szántai József tehát már kampánya idején leszögezte, hogy olyan útjai is vannak Miskolcnak, amelyeken már értelmetlen a kátyúzás, teljes burkolatcserére van szükség.

Lázár János építési és közlekedési miniszter 2025. január 15-én Miskolcon erősítette meg, hogy megkezdődik a város közútjainak felújítása.

A Magyar Közút Nonprofit Zrt.-n keresztül közvetlenül állami kezelésben lévő, mintegy 80 kilométernyi miskolci úthálózatból, elsőként a 26-os és 3-as út belterületi szakaszának rekonstrukciója kezdődik majd el a tervek szerint. Erre 3,5 milliárd forintot biztosít a szaktárca. Erről a Magyar Közlönyben is megjelent a határozat.

Azt is megtudtuk, hogy nem csupán a 26-os út városi szakasza újul meg, hanem - az ehhez szervesen kapcsolódó - 3-as főközlekedési út Búza tér és a harsányi felüljáró közötti része is. Ez mintegy 10 kilométer megújuló utat jelent.

A legfrissebb hírekért kövess minket a Boon.hu Google News oldalán is

Útfelújítási program a TOP Pluszban

A miskolci közgyűlés 2025. március 10-ei rendkívüli ülésén tárgyalt a TOP Plusz révén Miskolc számára felhasználható mintegy 32 milliárd forint fejlesztési pénz felhasználásáról. Tóth-Szántai József polgármester hangsúlyozta, hogy a fejlesztések között kiemelt szerepet kap "minden idők legnagyobb újraaszfaltozási programja".

Ennek keretében többek között megújul, négysávossá bővül a Vologda utca, a Tapolcai elágazás és az Avas "ütőereként” emlegetett Szentgyörgy, Klapka és Pattantyús utcák. Utóbbi mintegy másfél milliárd forintba kerül.

Ezeket a miskolci utakat tervezik felújítani a TOP Plusz programból: Az Avasi lakótelepen a Szentgyörgy, a Klapka és a Pattantyús utca

Miskolc-Szirmán az Erkel, a Mohostó és a Bogáncs utca

A miskolctapolcai elágazás

A Repülőtéri út

Az Erenyő utca (tartalék)

A Fonoda utca (tartalék)

Komlóstető közterület-fejlesztése (tartalék)

Ivóvízvezeték-cserével indult az útfelújítási program

A városvezető jelezte, hogy az ivóvízhálózatot kezelő Nemzeti Vízművek Zrt.-vel is tárgyalnak, hiszen az útfelújítás előtt olyan állapotba kellene hozni az alatta lévő csöveket, hogy utána ne kelljen csőtörés miatt feltörni a burkolatot.

Ennek fényében Tóth-Szántai-József Facebookon közzétett videójából 2025 nyarán kiderült, hogy a vízvezetékek cseréjével már augusztus 21-én, csütörtökön elindult az útfelújítási program Miskolcon.

Városszerte több kilométer hosszan cseréli le az ÉRV Zrt. az utak alatti fővezetékeket, hogy az új aszfalt valóban tartós lehessen.