Miskolci útfelújítási program: odébbvonultak a csőcserélők - friss képek és videó
Mielőtt megkezdődik az utak újraaszfaltozása, a mélyben is rendet kell tenni. Itt tart most Miskolcon az útfelújítási program.
A miskolci Avasi lakótelepen folyamatban van a csőcsere
Fotó: Takács Joci
Tóth-Szántai József, Miskolc polgármestere már a választási kampány idején is kiemelt figyelmet szentelt annak, hogy a város útjainak jelentős része olyan állapotban van, amely hosszú távon már nem javítható egyszerű kátyúzással. Megválasztását követően meghirdette a város újraaszfaltozási programját. A városvezető több alkalommal egyeztetett az útfelújítási program menetéről Lázár János miniszterrel és az Építési és Közlekedési Minisztérium szakembereivel.
Miskolc jelenlegi polgármestere, Tóth-Szántai József tehát már kampánya idején leszögezte, hogy olyan útjai is vannak Miskolcnak, amelyeken már értelmetlen a kátyúzás, teljes burkolatcserére van szükség.
Lázár János építési és közlekedési miniszter 2025. január 15-én Miskolcon erősítette meg, hogy megkezdődik a város közútjainak felújítása.
A Magyar Közút Nonprofit Zrt.-n keresztül közvetlenül állami kezelésben lévő, mintegy 80 kilométernyi miskolci úthálózatból, elsőként a 26-os és 3-as út belterületi szakaszának rekonstrukciója kezdődik majd el a tervek szerint. Erre 3,5 milliárd forintot biztosít a szaktárca. Erről a Magyar Közlönyben is megjelent a határozat.
Azt is megtudtuk, hogy nem csupán a 26-os út városi szakasza újul meg, hanem - az ehhez szervesen kapcsolódó - 3-as főközlekedési út Búza tér és a harsányi felüljáró közötti része is. Ez mintegy 10 kilométer megújuló utat jelent.
Útfelújítási program a TOP Pluszban
A miskolci közgyűlés 2025. március 10-ei rendkívüli ülésén tárgyalt a TOP Plusz révén Miskolc számára felhasználható mintegy 32 milliárd forint fejlesztési pénz felhasználásáról. Tóth-Szántai József polgármester hangsúlyozta, hogy a fejlesztések között kiemelt szerepet kap "minden idők legnagyobb újraaszfaltozási programja".
Ennek keretében többek között megújul, négysávossá bővül a Vologda utca, a Tapolcai elágazás és az Avas "ütőereként” emlegetett Szentgyörgy, Klapka és Pattantyús utcák. Utóbbi mintegy másfél milliárd forintba kerül.
Ezeket a miskolci utakat tervezik felújítani a TOP Plusz programból:
- Az Avasi lakótelepen a Szentgyörgy, a Klapka és a Pattantyús utca
- Miskolc-Szirmán az Erkel, a Mohostó és a Bogáncs utca
- A miskolctapolcai elágazás
- A Repülőtéri út
- Az Erenyő utca (tartalék)
- A Fonoda utca (tartalék)
- Komlóstető közterület-fejlesztése (tartalék)
Ivóvízvezeték-cserével indult az útfelújítási program
A városvezető jelezte, hogy az ivóvízhálózatot kezelő Nemzeti Vízművek Zrt.-vel is tárgyalnak, hiszen az útfelújítás előtt olyan állapotba kellene hozni az alatta lévő csöveket, hogy utána ne kelljen csőtörés miatt feltörni a burkolatot.
Ennek fényében Tóth-Szántai-József Facebookon közzétett videójából 2025 nyarán kiderült, hogy a vízvezetékek cseréjével már augusztus 21-én, csütörtökön elindult az útfelújítási program Miskolcon.
Városszerte több kilométer hosszan cseréli le az ÉRV Zrt. az utak alatti fővezetékeket, hogy az új aszfalt valóban tartós lehessen.
A munkálatokat nyár végén az avasi Pattantyús utcán kezdték meg, itt időszakos forgalomkorlátozások és lezárások vannak jelenleg is. Az ÉRV augusztus 21-én kezdte meg a Pattantyús, a Klapka György és a Mendikás utcai ivóvíz-fővezeték cseréjét.
Odébálltak a csőcserélők
Néhány napja a következő szakaszához érkezett a Pattantyús utcai ivóvízvezeték-rekonstrukció. A munkálatok miatt a lámpás forgalomirányítást a Pattantyús utca Avasi kilátó irányába eső részére telepítették át, és az érintett szakaszon lévő parkolókat lezárták. Ezzel egyidőben a korábbi korlátozás megszűnt.
Itt tart most az avasi csőcsere:
Vízvezetéket cserélnek az AvasonFotók: Takács József
A Pattantyús utcában augusztus 21-én megkezdett munkálatok várhatóan 2-2,5 hónapot vesznek igénybe. A szakemberek által kiépített úgynevezett provizórikus (ideiglenes) vezetéknek köszönhetően a felújítás alatt mindvégig biztosított az ivóvízellátás, az esetlegesen szükségessé váló átmeneti korlátozásokról az ÉRV Zrt. idejében tájékoztatja az érintetteket.
Ezt tudtuk még meg a csőcseréről:
Annak érdekében, hogy a munkák végrehajtása idején is biztosított legyen a megfelelő vízellátás, legelőször egy úgynevezett provizórikus (ideiglenes) vezetéket kellett kiépítenünk, amely az üzempróbákat követően már sikeresen működik. Jelenleg azoknak a csomópontoknak a feltárása folyik, amelyeknél majd kicseréljük a szerelvényeket. A Klapka György utca több pontján már elkészültünk a cserével, de még ott is folytatódik a munkavégzés. Sajnos a munkavégzést nehezíti, hogy az érintett területen a régi hálózaton csőtörések és egyéb hibák is előfordulnak, amelyek elhárítása azonnali reagálást igényel, és a folyamatos vízellátás érdekében elsőbbséget élvez. A nyílt árkos vezetékfektetések egy része már elkészült, a munkálatok a föld alatt is folytatódnak, úgynevezett roppantásos, illetve irányított fúrásos technológiával.
Vízvezeték javítás folyik a Miskolctapolca felé vezető úton is:
Tóth-Szántai József polgármester bejelentése a Facebook-on:
Lázár János Miskolcon beszélt a várost érintő fejlesztésekről:
