2 órája

Miskolci útfelújítási program: odébbvonultak a csőcserélők - friss képek és videó

Mielőtt megkezdődik az utak újraaszfaltozása, a mélyben is rendet kell tenni. Itt tart most Miskolcon az útfelújítási program.

Szaniszló Bálint
Miskolci útfelújítási program: odébbvonultak a csőcserélők - friss képek és videó

A miskolci Avasi lakótelepen folyamatban van a csőcsere

Fotó: Takács Joci

Tóth-Szántai József, Miskolc polgármestere már a választási kampány idején is kiemelt figyelmet szentelt annak, hogy a város útjainak jelentős része olyan állapotban van, amely hosszú távon már nem javítható egyszerű kátyúzással. Megválasztását követően meghirdette a város újraaszfaltozási programját. A városvezető több alkalommal egyeztetett az útfelújítási program menetéről Lázár János miniszterrel és az Építési és Közlekedési Minisztérium szakembereivel. 

folyamatban van a miskolci útfelújítási program
Szirma és Martinkertváros között az útfelújítási program keretében nemrég készült el az új aszfaltburkolat
Fotó: Takács József

Miskolc jelenlegi polgármestere, Tóth-Szántai József tehát már kampánya idején leszögezte, hogy olyan útjai is vannak Miskolcnak, amelyeken már értelmetlen a kátyúzás, teljes burkolatcserére van szükség. 

Lázár János építési és közlekedési miniszter 2025. január 15-én Miskolcon erősítette meg, hogy megkezdődik a város közútjainak felújítása. 

A Magyar Közút Nonprofit Zrt.-n keresztül közvetlenül állami kezelésben lévő, mintegy 80 kilométernyi miskolci úthálózatból, elsőként a 26-os és 3-as út belterületi szakaszának rekonstrukciója kezdődik majd el a tervek szerint. Erre 3,5 milliárd forintot biztosít a szaktárca. Erről a Magyar Közlönyben is megjelent a határozat.
Azt is megtudtuk, hogy nem csupán a 26-os út városi szakasza újul meg, hanem - az ehhez szervesen kapcsolódó - 3-as főközlekedési út Búza tér és a harsányi felüljáró közötti része is. Ez mintegy 10 kilométer megújuló utat jelent. 

Útfelújítási program a TOP Pluszban 

A miskolci közgyűlés 2025. március 10-ei rendkívüli ülésén tárgyalt a TOP Plusz révén Miskolc számára felhasználható mintegy 32 milliárd forint fejlesztési pénz felhasználásáról. Tóth-Szántai József polgármester hangsúlyozta, hogy a fejlesztések között kiemelt szerepet kap "minden idők legnagyobb újraaszfaltozási programja".
Ennek keretében többek között megújul, négysávossá bővül a Vologda utca, a Tapolcai elágazás és az Avas "ütőereként” emlegetett Szentgyörgy, Klapka és Pattantyús utcák. Utóbbi mintegy másfél milliárd forintba kerül.

Ezeket a miskolci utakat tervezik felújítani a TOP Plusz programból:

  • Az Avasi lakótelepen a Szentgyörgy, a Klapka és a Pattantyús utca 
  • Miskolc-Szirmán az Erkel, a Mohostó és a Bogáncs utca 
  • A miskolctapolcai elágazás  
  • A Repülőtéri út  
  • Az Erenyő utca (tartalék)   
  • A Fonoda utca (tartalék)  
  • Komlóstető közterület-fejlesztése (tartalék)

Ivóvízvezeték-cserével indult az útfelújítási program 

A városvezető jelezte, hogy az ivóvízhálózatot kezelő Nemzeti Vízművek Zrt.-vel is tárgyalnak, hiszen az útfelújítás előtt olyan állapotba kellene hozni az alatta lévő csöveket, hogy utána ne kelljen csőtörés miatt feltörni a burkolatot.

Ennek fényében Tóth-Szántai-József Facebookon közzétett videójából 2025 nyarán kiderült, hogy a vízvezetékek cseréjével már augusztus 21-én, csütörtökön elindult az útfelújítási program Miskolcon. 

Városszerte több kilométer hosszan cseréli le az ÉRV Zrt. az utak alatti fővezetékeket, hogy az új aszfalt valóban tartós lehessen.  

A munkálatokat nyár végén az avasi Pattantyús utcán kezdték meg, itt időszakos forgalomkorlátozások és lezárások vannak jelenleg is. Az ÉRV augusztus 21-én kezdte meg a Pattantyús, a Klapka György és a Mendikás utcai ivóvíz-fővezeték cseréjét.

Odébálltak a csőcserélők

Néhány napja a következő szakaszához érkezett a Pattantyús utcai ivóvízvezeték-rekonstrukció. A munkálatok miatt a lámpás forgalomirányítást a Pattantyús utca Avasi kilátó irányába eső részére telepítették át, és az érintett szakaszon lévő parkolókat lezárták. Ezzel egyidőben a korábbi korlátozás megszűnt. 

Itt tart most az avasi csőcsere: 

Vízvezetéket cserélnek az Avason

Fotók: Takács József

A Pattantyús utcában augusztus 21-én megkezdett munkálatok várhatóan 2-2,5 hónapot vesznek igénybe. A szakemberek által kiépített úgynevezett provizórikus (ideiglenes) vezetéknek köszönhetően a felújítás alatt mindvégig biztosított az ivóvízellátás, az esetlegesen szükségessé váló átmeneti korlátozásokról az ÉRV Zrt. idejében tájékoztatja az érintetteket. 

Ezt tudtuk még meg a csőcseréről: 

Annak érdekében, hogy a munkák végrehajtása idején is biztosított legyen a megfelelő vízellátás, legelőször egy úgynevezett provizórikus (ideiglenes) vezetéket kellett kiépítenünk, amely az üzempróbákat követően már sikeresen működik. Jelenleg azoknak a csomópontoknak a feltárása folyik, amelyeknél majd kicseréljük a szerelvényeket.  A Klapka György utca több pontján már elkészültünk a cserével, de még ott is folytatódik a munkavégzés. Sajnos a munkavégzést nehezíti, hogy az érintett területen a régi hálózaton csőtörések és egyéb hibák is előfordulnak, amelyek elhárítása azonnali reagálást igényel, és a folyamatos vízellátás érdekében elsőbbséget élvez. A nyílt árkos vezetékfektetések egy része már elkészült, a munkálatok a föld alatt is folytatódnak, úgynevezett roppantásos, illetve irányított fúrásos technológiával.

Vízvezeték javítás folyik a Miskolctapolca felé vezető úton is:

Tóth-Szántai József polgármester bejelentése a Facebook-on: 

Lázár János Miskolcon beszélt a várost érintő fejlesztésekről:

Olvassa el a boon.hu további érdekes írásait: 

 

