Átadták a felújított útszakaszt Aszalón – Autópálya minőség, de a sebességkorlát továbbra is 50 kilométer/óra

Az útfelújítás után ünnepélyesen átadták a szakaszt

Az eseményt dr. Mészáros István, Aszaló polgármestere nyitotta meg köszöntő beszédével, melyben elhangzott:

- Jövőre lesz tíz éve, hogy a település vezetője lettem. Felsorolni lehetetlen, hogy azóta mennyi mindent sikerült elérnünk, építenünk, felújítanunk, például hat új önkormányzati lakást építettünk, több járdát és útszakaszt felújítottunk, piacot építettünk, felújítottuk az orvosi rendelőket, az óvodát és az általános iskolát és még sok minden mást.

Volt azonban valami, ami egyértelműen érinti Aszaló teljes lakosságát, ez pedig a főutca ezen szakaszának állapota. Az, hogy ezt ilyen minőségben sikerült felújítani csodálatos.

A következő köszöntő beszédet Peiker Tamás, a Magyar Közút Nonprofit Zrt. vármegyei igazgatója tartotta:

Nagy öröm számomra, hogy ismét nagyot haladtunk előre az útfelújítások tekintetében és végre elérkeztünk ide is. Azt kell mondjam, Borsod-Abaúj-Zemplén vármegyében nagy örömünkre az utóbbi idők legnagyobb útfelújítási programja zajlik, amire szükség is volt

– mondta.