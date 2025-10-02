október 2., csütörtök

Útfelújítás

1 órája

Átadták a felújított útszakaszt Aszalón – Autópálya minőség, de a sebességkorlát továbbra is 50 kilométer/óra

Közel 144 millió forintból valósították meg a projektet. Az útfelújítás végeztével ünnepélyes szalagátvágással adták át a szakaszt.

Boon.hu

Október másodikán, csütörtökön ünnepélyesen átadták a 3-as főútról a vasútállomáshoz vezető új utat Aszalón. Az útfelújítás a Magyar Közút Nonprofit Zrt. beruházásában valósult meg, közel 144 millió forintból.

Ünnepélyes átadás az útfelújítás befejeztével
Fotó: Mogyorósi Zsolt Pipó

Az útfelújítás után ünnepélyesen átadták a szakaszt

Az eseményt dr. Mészáros István, Aszaló polgármestere nyitotta meg köszöntő beszédével, melyben elhangzott:

- Jövőre lesz tíz éve, hogy a település vezetője lettem. Felsorolni lehetetlen, hogy azóta mennyi mindent sikerült elérnünk, építenünk, felújítanunk, például hat új önkormányzati lakást építettünk, több járdát és útszakaszt felújítottunk, piacot építettünk, felújítottuk az orvosi rendelőket, az óvodát és az általános iskolát és még sok minden mást.

Volt azonban valami, ami egyértelműen érinti Aszaló teljes lakosságát, ez pedig a főutca ezen szakaszának állapota. Az, hogy ezt ilyen minőségben sikerült felújítani csodálatos. 

A következő köszöntő beszédet Peiker Tamás, a Magyar Közút Nonprofit Zrt. vármegyei igazgatója tartotta:

Nagy öröm számomra, hogy ismét nagyot haladtunk előre az útfelújítások tekintetében és végre elérkeztünk ide is. Azt kell mondjam, Borsod-Abaúj-Zemplén vármegyében nagy örömünkre az utóbbi idők legnagyobb útfelújítási programja zajlik, amire szükség is volt

 – mondta.

Utat adtak át Aszalón

Fotók: Mogyorósi Zsolt Pipó

Végül pedig dr. Koncz Zsófia parlamenti államtitkár, országgyűlési képviselő tette hozzá gondolatait:

Ez a mai nap egy örömünnep. Aki Aszalóra érkezik, biztosan végig fog menni ezen az útszakaszon és természetesen az itt élők is napi szinten használják. Sokat küzdöttünk azért, hogy ez a felújítás létrejöhessen, de a magyar vidék megtartó erejének az erősítésével párhuzamosan ez is sikerült

 – mondta.

Végül pedig egy rövid zenés műsor után ünnepélyes szalagátvágással átadták a felújított útszakaszt.

