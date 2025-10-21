2 órája
Folytatódik a nagyszabású útfelújítási program Abaújban és Zemplénben
A 3708-as, Hidasnémetit Pálházával összekötő út felújítása is része annak a nagyszabású úthálózat-fejlesztési programnak, amely 2026 nyaráig 92 kilométernyi út megújítását célozza Borsod-Abaúj-Zemplén vármegyében. Az útfelújítás jelentős lépés a térség közlekedésének és gazdasági fejlődésének javítása felé.
Megújul a Hidasnémeti–Pálháza közötti 13,5 kilométeres út. A felújításról szóló sajtótájékoztatón Bánné Gál Boglárka, a Borsod-Abaúj-Zemplén Vármegyei Közgyűlés elnöke ismertette a vármegye útfelújítási programját is, amely több ütemben valósul meg.
„Az ezer kilométeres út is egyetlen lépéssel kezdődik” – nagyszabású útfelújítás valósul meg
Köszöntőjében Bánné Gál Boglárka hangsúlyozta, hogy minden útfelújítás hosszú előkészítő munka eredménye.
A munkaterület átadása a fizikai megvalósítás kezdete, de ezt sok egyeztetés, tervezés és lobbimunka előzi meg
– mondta az elnök, hozzátéve, hogy az önkormányzatok, a minisztérium és a szakemberek közös munkája nélkül nem valósulhatna meg ilyen volumenű fejlesztés a térségben.
Megújult szakaszok és befejezés előtt álló fejlesztések
Az elnök ismertette, hogy az elmúlt időszakban több fontos útszakasz is megújult Borsod-Abaúj-Zemplénben. A 37-es főút Erdőbénye és Tolcsva közötti szakasza, a Makkoshotykát a 37-essel összekötő bekötőút, valamint a Karos és Karcsa közötti rész már elkészült. A felújítások során nemcsak az útburkolatot újították meg, hanem útpadkákat, vízelvezető árkokat és közúti jelzéseket is rendbe hoztak. Hamarosan újabb projektek is befejeződnek: a Vilmány és Vámosújfalu közötti út, valamint a Regéc–Óhuta és a Tiszakarád–Tiszacsermely közötti szakaszok is átadás előtt állnak. Ezek a fejlesztések további 10 kilométernyi útfelületet érintenek.
Több mint 13 kilométer út újul meg tavaszig
Az elnök a sajtótájékoztatón kiemelte, hogy a 3708-as út felújítása is a program fontos része.
Ez a Hidasnémetit és Pálházát összekötő, 13,5 kilométer hosszú út tisztán hazai forrásból újul meg, 1,77 milliárd forint értékben.
A munkálatok Hidasnémeti és Gönc bel- és külterületét, valamint Telkibánya külterületét érintik. A tervek szerint a kivitelezés 2026 tavaszán fejeződik be, a teljes útszakaszon burkolatmegerősítést, vízelvezetést, buszöblök és hidak felújítását, valamint új burkolati jelek és KRESZ-táblák kihelyezését végzik el.
Új utak, biztonságosabb közlekedés
A most induló fejlesztésekkel párhuzamosan zajlik a 37-es főút Mádi körforgalom és Erdőbényei csomópont közötti 11,6 kilométeres szakaszának korszerűsítése, valamint több más, kisebb útszakasz felújítása is. Ezek között szerepel a Hidasnémeti–Telkibánya, a Tiszakarád–Tiszacsermely, és a Sátoraljaújhely–Széphalom–Mikóháza közötti út, ahol a széphalmi Bózsva-patak hídja is megújul.
92 kilométer boldogság
A teljes vármegyei útfelújítási program 2026 nyarára 92 kilométernyi út megújulását eredményezi, mintegy 18 milliárd forint értékben.
A boldogsághoz nem vezet út, az út maga a boldogság. Mi pedig azon dolgozunk, hogy az út maga legyen a boldogság – polgármesterekkel, szakemberekkel, útépítőkkel, a magyar kormánnyal és persze a vármegyei közgyűléssel együtt
– zárta beszédét Bánné Gál Boglárka.
