Folytatódik a nagyszabású útfelújítási program Abaújban és Zemplénben

Megújul a Hidasnémeti–Pálháza közötti 13,5 kilométeres út. A felújításról szóló sajtótájékoztatón Bánné Gál Boglárka, a Borsod-Abaúj-Zemplén Vármegyei Közgyűlés elnöke ismertette a vármegye útfelújítási programját is, amely több ütemben valósul meg.

„Az ezer kilométeres út is egyetlen lépéssel kezdődik” – nagyszabású útfelújítás valósul meg

Köszöntőjében Bánné Gál Boglárka hangsúlyozta, hogy minden útfelújítás hosszú előkészítő munka eredménye.

A munkaterület átadása a fizikai megvalósítás kezdete, de ezt sok egyeztetés, tervezés és lobbimunka előzi meg

– mondta az elnök, hozzátéve, hogy az önkormányzatok, a minisztérium és a szakemberek közös munkája nélkül nem valósulhatna meg ilyen volumenű fejlesztés a térségben.

Megújult szakaszok és befejezés előtt álló fejlesztések

Az elnök ismertette, hogy az elmúlt időszakban több fontos útszakasz is megújult Borsod-Abaúj-Zemplénben. A 37-es főút Erdőbénye és Tolcsva közötti szakasza, a Makkoshotykát a 37-essel összekötő bekötőút, valamint a Karos és Karcsa közötti rész már elkészült. A felújítások során nemcsak az útburkolatot újították meg, hanem útpadkákat, vízelvezető árkokat és közúti jelzéseket is rendbe hoztak. Hamarosan újabb projektek is befejeződnek: a Vilmány és Vámosújfalu közötti út, valamint a Regéc–Óhuta és a Tiszakarád–Tiszacsermely közötti szakaszok is átadás előtt állnak. Ezek a fejlesztések további 10 kilométernyi útfelületet érintenek.

Több mint 13 kilométer út újul meg tavaszig

Az elnök a sajtótájékoztatón kiemelte, hogy a 3708-as út felújítása is a program fontos része.

Ez a Hidasnémetit és Pálházát összekötő, 13,5 kilométer hosszú út tisztán hazai forrásból újul meg, 1,77 milliárd forint értékben.

A munkálatok Hidasnémeti és Gönc bel- és külterületét, valamint Telkibánya külterületét érintik. A tervek szerint a kivitelezés 2026 tavaszán fejeződik be, a teljes útszakaszon burkolatmegerősítést, vízelvezetést, buszöblök és hidak felújítását, valamint új burkolati jelek és KRESZ-táblák kihelyezését végzik el.