október 22., szerda

Előd névnap

10°
+8
+1
Mai évfordulókHírt küldök beHírlevél
Halad a dolog

1 órája

A nagy útfelújítási program után itt is mérhetnek majd a traffipaxok

Címkék#veterán#program#útfelújítás

Borsod legöregebb autóját is elbírja majd az új útszakasz. Mutatjuk, az útfelújítás után melyik traffipax hogyan mér és nyomravezetői díj is jár a lopott limuzinok után.

Boon.hu

Ha lemaradt volna bármi érdekesről, például, hogy hol tart a nagy útfelújítási program, esetleg arra kíváncsi, melyik traffiboxot fordították meg, vagy Borsod legöregebb autója érdekelni, akkor most pótolhatja. Hírösszefoglalónkból könnyen tájékozódhat a legizgalmasabb eseményekről és hírekről.

Sajtótájékoztatót tartottak az útfelújítási program folytatásáról
Sajtótájékoztatót tartottak az útfelújítási program folytatásáról
Fotó: Mogyorósi Zsolt Pipó

Google NewsA legfrissebb hírekért kövess minket a Boon.hu Google News oldalán is!

Folytatódik a nagyszabású útfelújítási program Abaújban és Zemplénben

A 3708-as, Hidasnémetit Pálházával összekötő út felújítása is része annak a nagyszabású úthálózat-fejlesztési programnak, amely 2026 nyaráig 92 kilométernyi út megújítását célozza Borsod-Abaúj-Zemplén vármegyében. Az útfelújítás jelentős lépés a térség közlekedésének és gazdasági fejlődésének javítása felé. A részleteket az alábbi linkre kattintva olvashatja:

Borsod legöregebb eladó autója után még a katonák is megfordulnak! Ki tudja, mit élt át a legenda, de most bagóért viheted!

A veterán járművek szerelmesei is megtalálhatják kedvencüket. Borsodban is vannak olyan eladó használt autók, amikre nem biztos, hogy rákeres az átlag felhasználó. Ha kíváncsi rá, melyek ezek, kattintson az alábbi linkre:

Megfordították a traffiboxot a Kiss Ernőn!

Miskolc egyik legforgalmasabb útszakaszán mérik az autósok sebességét. A traffibox látószögének irányát most megváltoztatták, nem először és nem biztos, hogy nem utoljára. Az alábbi linken mutatjuk, most merre néz:

Lopják a limuzinokat Borsodban, egymillió forint a nyomravezetői díj!

Éjszaka tűntek el a nagy értékű limuzin marhák a mezőnagymihályi határból. A gazda egymillió forintos nyomravezetői díjat ajánlott fel annak, aki segít elfogni az elkövetőket. A részletekért kattintson az alábbi linkre:

 

Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a boon.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!

Rovatunkból ajánljuk

További hírek a témában
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.
  
Regionális hírportálok
Bács-Kiskun - baon.huBaranya - bama.huBékés - beol.huBorsod-Abaúj-Zemplén - boon.huCsongrád - delmagyar.huDunaújváros - duol.huFejér - feol.huGyőr-Moson-Sopron - kisalfold.huHajdú-Bihar - haon.huHeves - heol.huJász-Nagykun-Szolnok - szoljon.huKomárom-Esztergom - kemma.huNógrád - nool.huSomogy - sonline.huSzabolcs-Szatmár-Bereg - szon.huTolna - teol.huVas - vaol.huVeszprém - veol.huZala - zaol.hu
Közélet
magyarnemzet.huszabadfold.huhirtv.huorigo.hu
Gazdaság
vg.hufigyelo.huagrokep.hu
Magazin
astronet.huautomotor.hulakaskultura.hulikebalaton.hunapidoktor.humindmegette.hutravelo.hudietaesfitnesz.huvitorlazasmagazin.huvidekize.hutvmusor.hu
Bulvár
borsonline.huripost.humetropol.hulife.hushe.hu
Szolgáltatás
ingatlanbazar.hufreemail.hukoponyeg.huvidea.hulapcentrum.hu
Rádió
radio1gong.huhirfm.hu