A nagy útfelújítási program után itt is mérhetnek majd a traffipaxok

Ha lemaradt volna bármi érdekesről, például, hogy hol tart a nagy útfelújítási program, esetleg arra kíváncsi, melyik traffiboxot fordították meg, vagy Borsod legöregebb autója érdekelni, akkor most pótolhatja. Hírösszefoglalónkból könnyen tájékozódhat a legizgalmasabb eseményekről és hírekről.

Sajtótájékoztatót tartottak az útfelújítási program folytatásáról

Fotó: Mogyorósi Zsolt Pipó

Folytatódik a nagyszabású útfelújítási program Abaújban és Zemplénben

A 3708-as, Hidasnémetit Pálházával összekötő út felújítása is része annak a nagyszabású úthálózat-fejlesztési programnak, amely 2026 nyaráig 92 kilométernyi út megújítását célozza Borsod-Abaúj-Zemplén vármegyében. Az útfelújítás jelentős lépés a térség közlekedésének és gazdasági fejlődésének javítása felé. A részleteket az alábbi linkre kattintva olvashatja: