A nagy útfelújítási program után itt is mérhetnek majd a traffipaxok
Borsod legöregebb autóját is elbírja majd az új útszakasz. Mutatjuk, az útfelújítás után melyik traffipax hogyan mér és nyomravezetői díj is jár a lopott limuzinok után.
Ha lemaradt volna bármi érdekesről, például, hogy hol tart a nagy útfelújítási program, esetleg arra kíváncsi, melyik traffiboxot fordították meg, vagy Borsod legöregebb autója érdekelni, akkor most pótolhatja. Hírösszefoglalónkból könnyen tájékozódhat a legizgalmasabb eseményekről és hírekről.
Folytatódik a nagyszabású útfelújítási program Abaújban és Zemplénben
A 3708-as, Hidasnémetit Pálházával összekötő út felújítása is része annak a nagyszabású úthálózat-fejlesztési programnak, amely 2026 nyaráig 92 kilométernyi út megújítását célozza Borsod-Abaúj-Zemplén vármegyében. Az útfelújítás jelentős lépés a térség közlekedésének és gazdasági fejlődésének javítása felé. A részleteket az alábbi linkre kattintva olvashatja:
Borsod legöregebb eladó autója után még a katonák is megfordulnak! Ki tudja, mit élt át a legenda, de most bagóért viheted!
A veterán járművek szerelmesei is megtalálhatják kedvencüket. Borsodban is vannak olyan eladó használt autók, amikre nem biztos, hogy rákeres az átlag felhasználó. Ha kíváncsi rá, melyek ezek, kattintson az alábbi linkre:
Megfordították a traffiboxot a Kiss Ernőn!
Miskolc egyik legforgalmasabb útszakaszán mérik az autósok sebességét. A traffibox látószögének irányát most megváltoztatták, nem először és nem biztos, hogy nem utoljára. Az alábbi linken mutatjuk, most merre néz:
Lopják a limuzinokat Borsodban, egymillió forint a nyomravezetői díj!
Éjszaka tűntek el a nagy értékű limuzin marhák a mezőnagymihályi határból. A gazda egymillió forintos nyomravezetői díjat ajánlott fel annak, aki segít elfogni az elkövetőket. A részletekért kattintson az alábbi linkre:
Lopják a limuzinokat Borsodban, egymillió forint a nyomravezetői díj!