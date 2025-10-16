51 perce
Végre új úton közlekedhetnek a miskolciak - fotók, videó
Hosszú évek várakozása után új burkolatot kapott az a szakasz, amely Martinkertvárost és Szirmát köti össze. Az útfelújítás után az autósok már birtokba is vették a megújult, forgalmas utat, amit csütörtök délelőtt adtak át hivatalosan.
Az autósok már birtokba vették a megújult szakaszt.
Fotó: TAKACS JOCI
Miskolc számos pontján hónapok óta folyamatosak az útjavítási és útfelújítási munkák. Csütörtökön egy különösen várt beruházás zárult le: hosszú idő után megújult az a közel egy kilométeres útszakasz, amely Martinkertvárost és Szirmát köti össze.
Folyamatosak az útfelújítások
Városszerte dolgozunk azon, hogy javítsuk a közlekedés minőségét és biztonságát. Az ivóvíz-fővezeték cseréjével már elkezdődött az Avas főútjának, a Szentgyörgy, Klapka és Pattantyús utcák aszfaltozásának előkészítése. A tervek készen vannak, és hamarosan elindulhat a 3-as főút miskolci szakaszának felújítása is. Ennél is jobb hír azonban, hogy ma egy olyan útszakasz megújulását ünnepelhetjük, amely hosszú ideje várt a sorára
– mondta el Csöbör Katalin országgyűlési képviselő a csütörtöki sajtótájékoztatón. A képviselő szerint az érintett szakasz állapota már nemcsak kényelmetlenséget, hanem balesetveszélyt is jelentett.
Régi kérés, új burkolat, de azt is mondhatnám, hogy ígéretből valóság. Martinkertváros és Szirma között egy olyan útszakasz újult meg, amely régóta megkeserítette az erre közlekedők mindennapjait
– fogalmazott az országgyűlési képviselő.
Útburkolat átadó MartinkertvárosbanFotók: Takács József
Miniszteri forrásból, gyors kivitelezéssel
Csöbör Katalin hangsúlyozta, hogy országgyűlési képviselőként legfőbb feladatának tartja az itt élők érdekeinek képviseletét.
Ezért fordultam segítségért Lázár János építési és közlekedési miniszterhez, és ma örömmel mondhatom, hogy a miniszteri forrás biztosításával, a kivitelezők gyors és precíz munkájának köszönhetően az aszfaltozás elkészült. Végre jó úton járhatunk – a szó legszorosabb értelmében
Mint mondta, ez az út nem csupán közel egy kilométernyi új aszfalt, hanem egy lépés a városrészek összekapcsolásában, a biztonságosabb közlekedés és a kényelmesebb mindennapok felé.
A munka pedig folytatódik, ahogy ígértem
– zárta szavait.
Célegyenesben az aszfaltozás Martinkertváros és Szirma közöttFotók: Vajda János
870 méter új aszfalt, 175 millió forintból
Egy régen várt útfelújítás készült el
– mondta Peiker Tamás, a Magyar Közút Nonprofit Zrt. vármegyei igazgatója a sajtótájékoztatón. Ismertette, hogy korábban Szirmán és Martinkertvárosban is elkészült egy-egy útfelújítás, most pedig a hiányzó 870 méteres szakasz kapott új burkolatot. A beruházás 175 millió forintból valósult meg. A munkálatok során a burkolatot felmarták, két rétegben újraaszfaltozták, majd az ároktisztítást és a padkaépítést követően felfestették a burkolati jeleket is.
Végre jó állapotú burkolaton lehet közlekedni. Azon dolgozunk, hogy a vármegye minden útszakasza ilyen állapotba kerüljön
– hangsúlyozta az igazgató.
