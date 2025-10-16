október 16., csütörtök

Gál névnap

14°
+13
+7
Mai évfordulókHírt küldök beHírlevél
Útfelújítás

51 perce

Végre új úton közlekedhetnek a miskolciak - fotók, videó

Címkék#Miskolc Szirma#Martinkertváros#útfelújítás

Hosszú évek várakozása után új burkolatot kapott az a szakasz, amely Martinkertvárost és Szirmát köti össze. Az útfelújítás után az autósok már birtokba is vették a megújult, forgalmas utat, amit csütörtök délelőtt adtak át hivatalosan.

Boon.hu
Végre új úton közlekedhetnek a miskolciak - fotók, videó

Az autósok már birtokba vették a megújult szakaszt.

Fotó: TAKACS JOCI

Miskolc számos pontján hónapok óta folyamatosak az útjavítási és útfelújítási munkák. Csütörtökön egy különösen várt beruházás zárult le: hosszú idő után megújult az a közel egy kilométeres útszakasz, amely Martinkertvárost és Szirmát köti össze.

útfelújítás, miskolc
Régen várt útfelújítás valósult meg Miskolcon
Fotó: Takács József

Folyamatosak az útfelújítások

Városszerte dolgozunk azon, hogy javítsuk a közlekedés minőségét és biztonságát. Az ivóvíz-fővezeték cseréjével már elkezdődött az Avas főútjának, a Szentgyörgy, Klapka és Pattantyús utcák aszfaltozásának előkészítése. A tervek készen vannak, és hamarosan elindulhat a 3-as főút miskolci szakaszának felújítása is. Ennél is jobb hír azonban, hogy ma egy olyan útszakasz megújulását ünnepelhetjük, amely hosszú ideje várt a sorára

 – mondta el Csöbör Katalin országgyűlési képviselő a csütörtöki sajtótájékoztatón. A képviselő szerint az érintett szakasz állapota már nemcsak kényelmetlenséget, hanem balesetveszélyt is jelentett.

Régi kérés, új burkolat, de azt is mondhatnám, hogy ígéretből valóság. Martinkertváros és Szirma között egy olyan útszakasz újult meg, amely régóta megkeserítette az erre közlekedők mindennapjait 

– fogalmazott az országgyűlési képviselő.

Útburkolat átadó Martinkertvárosban

Fotók: Takács József

Miniszteri forrásból, gyors kivitelezéssel

Csöbör Katalin hangsúlyozta, hogy országgyűlési képviselőként legfőbb feladatának tartja az itt élők érdekeinek képviseletét.

Ezért fordultam segítségért Lázár János építési és közlekedési miniszterhez, és ma örömmel mondhatom, hogy a miniszteri forrás biztosításával, a kivitelezők gyors és precíz munkájának köszönhetően az aszfaltozás elkészült. Végre jó úton járhatunk – a szó legszorosabb értelmében

Mint mondta, ez az út nem csupán közel egy kilométernyi új aszfalt, hanem egy lépés a városrészek összekapcsolásában, a biztonságosabb közlekedés és a kényelmesebb mindennapok felé. 

A munka pedig folytatódik, ahogy ígértem

 – zárta szavait.

Célegyenesben az aszfaltozás Martinkertváros és Szirma között

Fotók: Vajda János

870 méter új aszfalt, 175 millió forintból

Egy régen várt útfelújítás készült el

 – mondta Peiker Tamás, a Magyar Közút Nonprofit Zrt. vármegyei igazgatója a sajtótájékoztatón. Ismertette, hogy korábban Szirmán és Martinkertvárosban is elkészült egy-egy útfelújítás, most pedig a hiányzó 870 méteres szakasz kapott új burkolatot. A beruházás 175 millió forintból valósult meg. A munkálatok során a burkolatot felmarták, két rétegben újraaszfaltozták, majd az ároktisztítást és a padkaépítést követően felfestették a burkolati jeleket is.

Végre jó állapotú burkolaton lehet közlekedni. Azon dolgozunk, hogy a vármegye minden útszakasza ilyen állapotba kerüljön

 – hangsúlyozta az igazgató.

Google News A legfrissebb hírekért kövessen minket a Boon.hu Google News oldalán is!

 

Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a boon.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!

Rovatunkból ajánljuk

További hírek a témában
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.
  
Regionális hírportálok
Bács-Kiskun - baon.huBaranya - bama.huBékés - beol.huBorsod-Abaúj-Zemplén - boon.huCsongrád - delmagyar.huDunaújváros - duol.huFejér - feol.huGyőr-Moson-Sopron - kisalfold.huHajdú-Bihar - haon.huHeves - heol.huJász-Nagykun-Szolnok - szoljon.huKomárom-Esztergom - kemma.huNógrád - nool.huSomogy - sonline.huSzabolcs-Szatmár-Bereg - szon.huTolna - teol.huVas - vaol.huVeszprém - veol.huZala - zaol.hu
Közélet
magyarnemzet.huszabadfold.huhirtv.huorigo.hu
Gazdaság
vg.hufigyelo.huagrokep.hu
Magazin
astronet.huautomotor.hulakaskultura.hulikebalaton.hunapidoktor.humindmegette.hutravelo.hudietaesfitnesz.huvitorlazasmagazin.huvidekize.hutvmusor.hu
Bulvár
borsonline.huripost.humetropol.hulife.hushe.hu
Szolgáltatás
ingatlanbazar.hufreemail.hukoponyeg.huvidea.hulapcentrum.hu
Rádió
radio1gong.huhirfm.hu