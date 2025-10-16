Végre új úton közlekedhetnek a miskolciak - fotók, videó

Miskolc számos pontján hónapok óta folyamatosak az útjavítási és útfelújítási munkák. Csütörtökön egy különösen várt beruházás zárult le: hosszú idő után megújult az a közel egy kilométeres útszakasz, amely Martinkertvárost és Szirmát köti össze.

Régen várt útfelújítás valósult meg Miskolcon

Fotó: Takács József

Folyamatosak az útfelújítások

Városszerte dolgozunk azon, hogy javítsuk a közlekedés minőségét és biztonságát. Az ivóvíz-fővezeték cseréjével már elkezdődött az Avas főútjának, a Szentgyörgy, Klapka és Pattantyús utcák aszfaltozásának előkészítése. A tervek készen vannak, és hamarosan elindulhat a 3-as főút miskolci szakaszának felújítása is. Ennél is jobb hír azonban, hogy ma egy olyan útszakasz megújulását ünnepelhetjük, amely hosszú ideje várt a sorára

– mondta el Csöbör Katalin országgyűlési képviselő a csütörtöki sajtótájékoztatón. A képviselő szerint az érintett szakasz állapota már nemcsak kényelmetlenséget, hanem balesetveszélyt is jelentett.

Régi kérés, új burkolat, de azt is mondhatnám, hogy ígéretből valóság. Martinkertváros és Szirma között egy olyan útszakasz újult meg, amely régóta megkeserítette az erre közlekedők mindennapjait

– fogalmazott az országgyűlési képviselő.