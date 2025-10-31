Hihetetlen, mi húzódik Miskolc alatt: titkos város van a Tetemvár mélyén - fotókkal, videóval

A Tetemvár alatt több száz éves, magántulajdonban lévő pincerendszer húzódik, amelynek egyik ágába beengedték a civil felfedezőket. Az Urbex Hungary – Elhagyatott helyek nyomában – csapata a tulajdonos engedélyével járt a több mint egy kilométer hosszú, elfeledett föld alatti komplexumban.

Urbex kincsek Miskolcon

A pincerendszer két fő részből áll: az egyik oldalon egykori óvóhelyek találhatók, a másikban hatalmas, boltíves terek és hosszú folyosók, amelyek egykor borospinceként szolgálhattak. A járatok mérete és kiterjedése meglepő, egyes termek több méter magasak, és szinte katedrálisszerűen nyílnak egymásba. A felfedezés során régi falmaradványok, szellőzőnyílások és a második világháború idejéből származó nyomok is előkerültek. A légó részben még ma is láthatók a falra festett jelzések és a szellőzőrendszer maradványai. Ezeket megnézheti a cikkünk végén található videóban. A Tetemvár alatti pincerendszer Miskolc egyik legkülönlegesebb rejtett öröksége, de nem mondható egyedinek. Miskolc az urbexesek paradicsoma, több ritkaságról beszámolunk már a boon.hu-n. Valódi különlegesség például az az elhagyatott vízimalom, melyre idén nyáron bukkant szintén az Urbex Hungary csapata. Olvassa el az erről szóló cikkünket is.