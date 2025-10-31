1 órája
Hihetetlen, mi húzódik Miskolc alatt: titkos város van a Tetemvár mélyén - fotókkal, videóval
Kevesen tudják, mi rejtőzik Miskolc egyik legforgalmasabb városrésze alatt. Több száz éves pincerendszer húzódik a Tetemvár mélyén, amelyről szinte senki sem tud. Az Urbex Hungary csapatának sikerült leereszkednie ebbe az elfeledett föld alatti labirintusba, és amit találtak, az minden képzeletet felülmúlt.
Egy titkos világ Miskolc Alatt
A Tetemvár alatt több száz éves, magántulajdonban lévő pincerendszer húzódik, amelynek egyik ágába beengedték a civil felfedezőket. Az Urbex Hungary – Elhagyatott helyek nyomában – csapata a tulajdonos engedélyével járt a több mint egy kilométer hosszú, elfeledett föld alatti komplexumban.
Urbex kincsek Miskolcon
A pincerendszer két fő részből áll: az egyik oldalon egykori óvóhelyek találhatók, a másikban hatalmas, boltíves terek és hosszú folyosók, amelyek egykor borospinceként szolgálhattak. A járatok mérete és kiterjedése meglepő, egyes termek több méter magasak, és szinte katedrálisszerűen nyílnak egymásba. A felfedezés során régi falmaradványok, szellőzőnyílások és a második világháború idejéből származó nyomok is előkerültek. A légó részben még ma is láthatók a falra festett jelzések és a szellőzőrendszer maradványai. Ezeket megnézheti a cikkünk végén található videóban. A Tetemvár alatti pincerendszer Miskolc egyik legkülönlegesebb rejtett öröksége, de nem mondható egyedinek. Miskolc az urbexesek paradicsoma, több ritkaságról beszámolunk már a boon.hu-n. Valódi különlegesség például az az elhagyatott vízimalom, melyre idén nyáron bukkant szintén az Urbex Hungary csapata. Olvassa el az erről szóló cikkünket is.
