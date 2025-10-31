október 31., péntek

Farkas névnap

10°
+15
+7
Mai évfordulókHírt küldök beHírlevél
Urbex

1 órája

Hihetetlen, mi húzódik Miskolc alatt: titkos város van a Tetemvár mélyén - fotókkal, videóval

Címkék#pincerendszer#Miskolc#Hungary#város

Kevesen tudják, mi rejtőzik Miskolc egyik legforgalmasabb városrésze alatt. Több száz éves pincerendszer húzódik a Tetemvár mélyén, amelyről szinte senki sem tud. Az Urbex Hungary csapatának sikerült leereszkednie ebbe az elfeledett föld alatti labirintusba, és amit találtak, az minden képzeletet felülmúlt.

Boon.hu
Hihetetlen, mi húzódik Miskolc alatt: titkos város van a Tetemvár mélyén - fotókkal, videóval

Egy titkos világ Miskolc Alatt

Forrás: Urbex Hungary - Elhagyatott helyek nyomában

A Tetemvár alatt több száz éves, magántulajdonban lévő pincerendszer húzódik, amelynek egyik ágába beengedték a civil felfedezőket. Az Urbex Hungary – Elhagyatott helyek nyomában – csapata a tulajdonos engedélyével járt a több mint egy kilométer hosszú, elfeledett föld alatti komplexumban.

urbex, miskolc
Az Urbex Hungary bejárta a Miskolc alatt húzódó több mint egy kilométeres pincerendszert 
Forrás: Urbex Hungary - Elhagyatott helyek nyomában

Urbex kincsek Miskolcon

A pincerendszer két fő részből áll: az egyik oldalon egykori óvóhelyek találhatók, a másikban hatalmas, boltíves terek és hosszú folyosók, amelyek egykor borospinceként szolgálhattak. A járatok mérete és kiterjedése meglepő, egyes termek több méter magasak, és szinte katedrálisszerűen nyílnak egymásba. A felfedezés során régi falmaradványok, szellőzőnyílások és a második világháború idejéből származó nyomok is előkerültek. A légó részben még ma is láthatók a falra festett jelzések és a szellőzőrendszer maradványai. Ezeket megnézheti a cikkünk végén található videóban. A Tetemvár alatti pincerendszer Miskolc egyik legkülönlegesebb rejtett öröksége, de nem mondható egyedinek. Miskolc az urbexesek paradicsoma, több ritkaságról beszámolunk már a boon.hu-n. Valódi különlegesség például az az elhagyatott vízimalom, melyre idén nyáron bukkant szintén az Urbex Hungary csapata. Olvassa el az erről szóló cikkünket is.

Google News A legfrissebb hírekért kövessen minket a Boon.hu Google News oldalán is!

 

Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a boon.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!

Rovatunkból ajánljuk

További hírek a témában
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.
  
Regionális hírportálok
Bács-Kiskun - baon.huBaranya - bama.huBékés - beol.huBorsod-Abaúj-Zemplén - boon.huCsongrád - delmagyar.huDunaújváros - duol.huFejér - feol.huGyőr-Moson-Sopron - kisalfold.huHajdú-Bihar - haon.huHeves - heol.huJász-Nagykun-Szolnok - szoljon.huKomárom-Esztergom - kemma.huNógrád - nool.huSomogy - sonline.huSzabolcs-Szatmár-Bereg - szon.huTolna - teol.huVas - vaol.huVeszprém - veol.huZala - zaol.hu
Közélet
magyarnemzet.huszabadfold.huhirtv.huorigo.hu
Gazdaság
vg.hufigyelo.huagrokep.hu
Magazin
astronet.huautomotor.hulakaskultura.hulikebalaton.hunapidoktor.humindmegette.hutravelo.hudietaesfitnesz.huvitorlazasmagazin.huvidekize.hutvmusor.hu
Bulvár
borsonline.huripost.humetropol.hulife.hushe.hu
Szolgáltatás
ingatlanbazar.hufreemail.hukoponyeg.huvidea.hulapcentrum.hu
Rádió
radio1gong.huhirfm.hu