A szépkorúakat éltették Mezőkövesden
Az idősek világnapját tartották Mezőkövesden is. Az ünnepségen Szabó Ádám zenész, énekes, harmonikás adott műsort.
Az idősek világnapja alkalmából tartott ünnepségen Szabó Ádám zenész, énekes, harmonikás adott műsort, melyben klasszikus dallamok mellett közismert filmzenék, retró magyar dallamok is felcsendültek. Köztük például a Karib tenger kalózai főcímdala, a Fényév távolság, a Pálinka dal és a Csavard fel a szőnyeget.
Az ünnepségen elhangzott köszöntők
A Mezőkövesd Város Önkormányzata, a Jézus Szíve és a Szent László Egyházközség, valamint a Mezőkövesdi Kistérségi Szociális Szolgáltató és Gyermekjóléti Központ által szervezett október 2-ai ünnepségen elsőként dr. Török László plébános mondott köszöntőt, melyben elhangzott:
Rendkívüli az idei idősek napja, mert szentévben vagyunk, amelyre 25 évente kerül sor. Idén Megváltónk születésének 2025. évfordulójára emlékezünk. Becsüljük meg ezt a napot, ez az ünnepet. Minden szentévnek van egy mottója. Az idei így hangzik: „A remény zarándokai”. Ebben a reményhiányos időszakban fontos, hogy mindannyian legyünk a remény zarándokai
– emelte ki a plébános.
Ezt követően Tállai András, az Agrárminisztérium miniszterhelyettese, parlamenti államtitkár, a térség országgyűlési képviselője és dr. Fekete Zoltán polgármester tortával, ajándékcsomaggal, virággal köszöntötte a település két, az ünnepségen jelenlévő legidősebb polgárát, a 96 éves Kriston Istvánné Pető Borbálát és a 95 éves Kovács Istvánt.
Az ünnepségen Tállai András köszöntőjében kiemelte a köszönet és tisztelet fontosságát:
Az életút mindenkinek más és más. Sok embernek az életútja szenvedés és küzdelem, de szerencsére nagyon sok olyan ember van, aki megtalálta a boldogságnak az útját az élete során. Tisztelettel adózunk előttük, minden olyan mezőkövesdi ember előtt, akik előttünk járnak, aki megmutatták, hogyan kell ezt megcsinálni. Emellett köszönettel is tartozunk a sok-sok támogatásért, amit kaptunk, a sok-sok tanácsért, amit az idősebb honfitársainktól kaptunk a munkahelyen, vagy bárhol, a sok-sok átadott tapasztatért, azért a bölcsességért és a sok-sok tudásért, amit Önök megszereztek és átadnak a fiatalabb nemzedéknek. A köszönet és a tisztelet a két legfontosabb gondolat ezen az ünnepen
