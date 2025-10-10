A szépkorúakat éltették Mezőkövesden

A legfrissebb hírekért kövess minket a Boon.hu Google News oldalán is!

Az ünnepségen elhangzott köszöntők

A Mezőkövesd Város Önkormányzata, a Jézus Szíve és a Szent László Egyházközség, valamint a Mezőkövesdi Kistérségi Szociális Szolgáltató és Gyermekjóléti Központ által szervezett október 2-ai ünnepségen elsőként dr. Török László plébános mondott köszöntőt, melyben elhangzott:

Rendkívüli az idei idősek napja, mert szentévben vagyunk, amelyre 25 évente kerül sor. Idén Megváltónk születésének 2025. évfordulójára emlékezünk. Becsüljük meg ezt a napot, ez az ünnepet. Minden szentévnek van egy mottója. Az idei így hangzik: „A remény zarándokai”. Ebben a reményhiányos időszakban fontos, hogy mindannyian legyünk a remény zarándokai

– emelte ki a plébános.

Ezt követően Tállai András, az Agrárminisztérium miniszterhelyettese, parlamenti államtitkár, a térség országgyűlési képviselője és dr. Fekete Zoltán polgármester tortával, ajándékcsomaggal, virággal köszöntötte a település két, az ünnepségen jelenlévő legidősebb polgárát, a 96 éves Kriston Istvánné Pető Borbálát és a 95 éves Kovács Istvánt.

Az ünnepségen Tállai András köszöntőjében kiemelte a köszönet és tisztelet fontosságát:

Az életút mindenkinek más és más. Sok embernek az életútja szenvedés és küzdelem, de szerencsére nagyon sok olyan ember van, aki megtalálta a boldogságnak az útját az élete során. Tisztelettel adózunk előttük, minden olyan mezőkövesdi ember előtt, akik előttünk járnak, aki megmutatták, hogyan kell ezt megcsinálni. Emellett köszönettel is tartozunk a sok-sok támogatásért, amit kaptunk, a sok-sok tanácsért, amit az idősebb honfitársainktól kaptunk a munkahelyen, vagy bárhol, a sok-sok átadott tapasztatért, azért a bölcsességért és a sok-sok tudásért, amit Önök megszereztek és átadnak a fiatalabb nemzedéknek. A köszönet és a tisztelet a két legfontosabb gondolat ezen az ünnepen

- Írja a mezokovesd.hu