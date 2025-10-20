Rájuk büszke az egész vármegye: kiosztották az '56-os díjakat, itt a névsor és a galéria!

Az '56-os emléknaphoz kapcsolódó ünnepi ülését tartotta hétfőn a vármegyei önkormányzat képviselő-testülete. Az eseményen adták át az Alkotói díjat és a Pro Comitatu díjat: egyiket a hegyaljai népművészeknek, a másikat egy orvosnak.

Ünnepi ülését tartott a vármegyei önkormányzat hétfőn

Fotó: Mogyorósi Zsolt Pipó

Ünnepi ülés, elismerésekkel, a Megyeházán

A vármegyei közgyűlés ünnepi ülésének nyitányán (amelyen díszvendégként jelen volt Alakszai Zoltán főispán, valamint Miskolc polgármestere, Tóth-Szántai József is) az 1956-os forradalom és szabadságharc emlékét megidéző szavalatokat hallgatott, illetve kisfilmet nézett meg a közönség.

Köszöntőjében Bánné Gaál Boglárka közgyűlési elnök arról beszélt, hogy közeledik az emléknap, amikor

nem csak egy dátumot idézünk meg, de egy nemzet szívverését halljuk

. Megfogalmazása szerint akkor, 69 évvel ezelőtt, a történelem ajtaja résnyire nyílt, vannak ilyen napok, és '56 október ilyen volt.

– Jövőt csak az tud építeni, aki ismeri a múltját – jelentette ki, majd arról a tapasztalatáról számolt be, miszerint napjainkban „az értékek egyre inkább elmosódnak; Európa számos országában a nemzeti jelképeket elrejtik, a zászlókat letakarják, a himnuszokat elhalkítják”, ilyenkor a magyaroknak „kötelességünk még hangosabban énekelni”. – Fiaink nem feláldozhatók idegen érdekek szolgálatában. A szabadság nem ajándék, hanem örökség. Örökség, amelyet minden nemzedéknek újra és újra meg kell védenie: ha kell, szavakkal, ha kell, tettekkel. 1956 hősei fegyverrel tették, nekünk ma a hűségünkkel és a kitartásunkkal kell.

Ezt követően Alakszai Zoltán, a Borsod-Abaúj-Zemplén Vármegyei Kormányhivatal vezetője mondott beszédet. Ebben Márai Sándort idézte, s 1956 és a mai idők közötti párhuzamot vont, utalva „a nyugati hatalmak hallgatására, félrenézésére”. Felidézte, 1956. október 26-án – tekintve, hogy a forradalom „nem csak a budapestiek ügye volt” – a miskolciak is a tettek mezejére léptek.

– Ma Magyarország a történelem jó oldalán áll. Újra Budapestre figyel a világ. A kérdés ma is az: elég bátrak vagyunk-e. A történelem nem valaki más: mi magunk vagyunk. Ma is mindenkire szükség van. Álljunk közösen a jó oldalon.