Rájuk büszke az egész vármegye: kiosztották az '56-os díjakat, itt a névsor és a galéria!
Az 1956-os forradalom és szabadságharcra emlékezett a Borsod-Abaúj-Zemplén Vármegyei Önkormányzat Közgyűlése. Az ünnepi ülés hétfőn zajlott, elismerések átadásával.
Az '56-os emléknaphoz kapcsolódó ünnepi ülését tartotta hétfőn a vármegyei önkormányzat képviselő-testülete. Az eseményen adták át az Alkotói díjat és a Pro Comitatu díjat: egyiket a hegyaljai népművészeknek, a másikat egy orvosnak.
Ünnepi ülés, elismerésekkel, a Megyeházán
A vármegyei közgyűlés ünnepi ülésének nyitányán (amelyen díszvendégként jelen volt Alakszai Zoltán főispán, valamint Miskolc polgármestere, Tóth-Szántai József is) az 1956-os forradalom és szabadságharc emlékét megidéző szavalatokat hallgatott, illetve kisfilmet nézett meg a közönség.
Köszöntőjében Bánné Gaál Boglárka közgyűlési elnök arról beszélt, hogy közeledik az emléknap, amikor
nem csak egy dátumot idézünk meg, de egy nemzet szívverését halljuk
. Megfogalmazása szerint akkor, 69 évvel ezelőtt, a történelem ajtaja résnyire nyílt, vannak ilyen napok, és '56 október ilyen volt.
– Jövőt csak az tud építeni, aki ismeri a múltját – jelentette ki, majd arról a tapasztalatáról számolt be, miszerint napjainkban „az értékek egyre inkább elmosódnak; Európa számos országában a nemzeti jelképeket elrejtik, a zászlókat letakarják, a himnuszokat elhalkítják”, ilyenkor a magyaroknak „kötelességünk még hangosabban énekelni”. – Fiaink nem feláldozhatók idegen érdekek szolgálatában. A szabadság nem ajándék, hanem örökség. Örökség, amelyet minden nemzedéknek újra és újra meg kell védenie: ha kell, szavakkal, ha kell, tettekkel. 1956 hősei fegyverrel tették, nekünk ma a hűségünkkel és a kitartásunkkal kell.
Ezt követően Alakszai Zoltán, a Borsod-Abaúj-Zemplén Vármegyei Kormányhivatal vezetője mondott beszédet. Ebben Márai Sándort idézte, s 1956 és a mai idők közötti párhuzamot vont, utalva „a nyugati hatalmak hallgatására, félrenézésére”. Felidézte, 1956. október 26-án – tekintve, hogy a forradalom „nem csak a budapestiek ügye volt” – a miskolciak is a tettek mezejére léptek.
– Ma Magyarország a történelem jó oldalán áll. Újra Budapestre figyel a világ. A kérdés ma is az: elég bátrak vagyunk-e. A történelem nem valaki más: mi magunk vagyunk. Ma is mindenkire szükség van. Álljunk közösen a jó oldalon.
Hegyaljáról és Diósgyőrből, illetve Igriciből
Borsod-Abaúj-Zemplén Vármegye Önkormányzata Alkotói, illetve Pro Comitatu díjának átadása következett ezután.
Alkotói Díj: a vámegyében élő és alkotó, életükkel és tevékenységükkel a vármegyéhez kötődő művészeknek és alkotó közösségeknek adományozható, akik vagy amelyek a kultúra, a közművelődés, a művészi alkotómunka, a színház-, a zene-, a film-, a képző- és iparművészet területén kiemelkedő színvonalú művészeti értéket hoztak létre.
Ebben az esztendőben a díjazott: a Hegyaljai Mesterek Népművészeti Egyesülete. Az 1987-ben alakult, nyolcvan főt számláló civil szervezet 17 mesterséget ölel fel; Alkotóháza Tállyán működik.
- A Hegyaljai Mesterek Népművészeti Egyesülete feladata a tárgyi népi hagyományok felkutatása, bemutatása, továbbörökítése. 17 mesterséget képviselnek a tagok: kádár, fafaragó, fazekas, kőfaragó, harangöntő, kosárfonó, gyékényes, csuhéfonó, bútorfestő, tűzzománcos, bőrműves, késkészítő szappankészítő, gyertyaöntő, tojásdíszítő, csipkekészítő és hímző.
- Az 1980-as évektől az egyesület erőssége az úrihímzés. Schneider Imréné, a népművészet mestere kutatásával, tanításával és a hímző asszonyok szorgalmas munkájával újraéledt a Szent István koráig visszavezethető hímzett csoda. Munkájukat rendszeresen viszik kiállításokra, népművészeti találkozókra. Az alkotásokat megcsodálták Párizsban, Rómában, Varsóban, legutóbb Tokióban. A megtanultakat a kiváló hímzők minden évben Alkotótáborban oktatják, tanítják. Az úrihímzéssel díszített egyházi textíliák több templomban is az oltár ékességei és II. János Pál pápa hímzett oltárterítőit is a Hegyaljai Mesterek Népművészeti Egyesületének hímzői készítették. Munkájuk eredménye, hogy az úrihímzés bekerült a Vármegyei Értéktárba, majd 2022-ben az Országos Szellemi Kulturális Örökség listájára is felkerült.
A másik elismerést magánszemély érdemelte ki.
A Pro Comitatu díj azoknak a személyeknek adományozható, akik a vármegye társadalmi, gazdasági, tudományos fejlődéséért, a vármegye nemzetközi kapcsolataiért, a vármegyei identitás erősítéséért, valamint a művészeti és kulturális élet, továbbá a sport területén hosszabb időn keresztül magas szintű, áldozatos munkát végeztek. A díj a vármegye címerével díszített arany pecsétgyűrű.
A 2025-ös évbeli díjazott: dr. Marosi Gyula. A szülész, háziorvos hivatalos méltatása, az elismerés indoklása az alábbiakban olvasható:
- Dr. Marosi Gyula iskolai éveit a diósgyőri Táncsics téri iskolában kezdte, majd a Kilián, mai nevén Diósgyőri Gimnáziumban folytatta. Ezt követően felvették a Debreceni Orvostudományi Egyetemre, ahol 1992-ben vette át diplomáját.
- 1992–97 között a Borsod-Abaúj-Zemplén vármegyei kórház szülészeti-nőgyógyászati osztályán dolgozott. Szakvizsgáját követően szülész-nőgyógyász szakorvos a tiszaújvárosi nőgyógyászati szakrendeléseken, ugyanettől az évtől a szikszói kórház szülészet-nőgyógyászati osztályának is orvosa, majd annak megszűnése után, egészen 2017-ig az ottani egynapos sebészeti ellátásban vett részt. Párhuzamosan ellátta a háziorvosi ügyeletet, kezdetben Kazincbarcikán, majd Körömben, Gesztelyen, illetve Tiszalúcon. 2000 és 2015 között Kazincbarcikán a szülészet-nőgyógyászati osztályon vállalt ügyeleti ellátást és 2015-től a mai napig Igrici község háziorvosa. 2024-től a tiszaújvárosi 3-as számú háziorvosi körzet felnőtt háziorvosaként látja el a betegeket, a központi háziorvosi ügyeleti ellátás mellett. Mezőcsáton heti két alkalommal szülészet-nőgyógyászati szakrendelést vezet.
- Dr. Marosi Gyula 6 gyermek édesapja, és mindemellett a Borsodi veterán járműklub aktív tagja. Munkájának elkötelezett szakember, szakmai életútja példaértékű, magánéletében példás édesapa. A szülészet-nőgyógyászat és a háziorvosi ellátás területén szerzett átfogó szaktudása és gyakorlati tapasztalata révén a betegei gyógyulása mellett a szakmai közösség fejlődését is szolgálja. Dr. Marosi Gyula több évtizedes, elhivatott orvosi szolgálatával kiemelkedően hozzájárult Borsod-Abaúj-Zemplén vármegye egészségügyi ellátásának fejlődéséhez.
