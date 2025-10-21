Hála és tisztelet napja: Miskolcon köszöntötték a szépkorúakat

Számunkra nemcsak az idősek hónapjában fontosak az idősek, hanem mindenkor. Hiszen 2014-től bevezettük a Salkaházi támogatást és programot. Ez azt jelenti, hogy Miskolcon minden időskorú ellátott részesül egyfajta anyagi támogatásban és kulturális programban. Köszönettel tartozunk nekik, mert felépítették a második világháború után ezt a várost, ezt a hazát. A miskolci szépkorúak számíthatnak a városvezetésre és azon dolgozunk, hogy még élhetőbb körülményeket biztosíthassunk nekik