október 21., kedd

Orsolya névnap

+13
0
Mai évfordulókHírt küldök beHírlevél
Idősek világnapja

2 órája

Hála és tisztelet napja: Miskolcon köszöntötték a szépkorúakat

Címkék#szépkorúak#idősek#ünnep

Az idősek világnapja nemcsak egyetlen napról szól. Miskolcon is különleges programmal készültek, együtt ünnepeltek.

Boon.hu
Hála és tisztelet napja: Miskolcon köszöntötték a szépkorúakat

Fotó: Takács József

Az idősek hónapját októberben tartják és elsejével kezdődik, az Idősek Világnapjával. Ilyenkor különleges programokat szerveznek és ünnepelnek, hogy felhívják a figyelmet a szépkorúakra, az ő tiszteletükre, megbecsülésükre és örökségükre, valamint támogatásukra.

A Napház Gondozó Centrumban ünnepeltek az idősek hónapja alkalmából
A Napház Gondozó Centrumban ünnepeltek az idősek hónapja alkalmából
Fotó: Takács József

Google NewsA legfrissebb hírekért kövess minket a Boon.hu Google News oldalán is!

Zene és ünnep az idősek hónapján

Miskolcon is különleges programot szerveztek az idősek tiszteletére. A Napház Gondozó Centrumban köszöntötte a szépkorúakat Hollósy András, Miskolc alpolgármestere és Bajusz Gábor, önkormányzati képviselő:

Számunkra nemcsak az idősek hónapjában fontosak az idősek, hanem mindenkor. Hiszen 2014-től bevezettük a Salkaházi támogatást és programot. Ez azt jelenti, hogy Miskolcon minden időskorú ellátott részesül egyfajta anyagi támogatásban és kulturális programban. Köszönettel tartozunk nekik, mert felépítették a második világháború után ezt a várost, ezt a hazát. A miskolci szépkorúak számíthatnak a városvezetésre és azon dolgozunk, hogy még élhetőbb körülményeket biztosíthassunk nekik

 – mondta Hollósy András.

Rengeteg tapasztalatot kaptam a szüleimtől, ahogyan biztos vagyok benne, hogy önök is rengeteg tapasztalatot kaptak a saját szüleiktől

 – mondta Bajusz Gábor az ünnepelteknek.

Feladatunk és kötelességünk, hogy vigyázzunk önökre, gondoskodjunk önökről, visszaadjunk valamit. Ezért is jöttünk ma el és megígérem, hogy a közeljövőben újra el fogunk jönni 

– tette hozzá.

A szépkorúakat köszöntötték Miskolcon

Fotók: Takács Joci

A köszöntőket követően pedig a jelenlévők megtekinthették és hallgathatták Eperjesi Erika és Kriston Milán előadását, valamint egy kis ajándékot is kaptak.

 

Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a boon.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!

Rovatunkból ajánljuk

További hírek a témában
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.
  
Regionális hírportálok
Bács-Kiskun - baon.huBaranya - bama.huBékés - beol.huBorsod-Abaúj-Zemplén - boon.huCsongrád - delmagyar.huDunaújváros - duol.huFejér - feol.huGyőr-Moson-Sopron - kisalfold.huHajdú-Bihar - haon.huHeves - heol.huJász-Nagykun-Szolnok - szoljon.huKomárom-Esztergom - kemma.huNógrád - nool.huSomogy - sonline.huSzabolcs-Szatmár-Bereg - szon.huTolna - teol.huVas - vaol.huVeszprém - veol.huZala - zaol.hu
Közélet
magyarnemzet.huszabadfold.huhirtv.huorigo.hu
Gazdaság
vg.hufigyelo.huagrokep.hu
Magazin
astronet.huautomotor.hulakaskultura.hulikebalaton.hunapidoktor.humindmegette.hutravelo.hudietaesfitnesz.huvitorlazasmagazin.huvidekize.hutvmusor.hu
Bulvár
borsonline.huripost.humetropol.hulife.hushe.hu
Szolgáltatás
ingatlanbazar.hufreemail.hukoponyeg.huvidea.hulapcentrum.hu
Rádió
radio1gong.huhirfm.hu