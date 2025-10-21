2 órája
Hála és tisztelet napja: Miskolcon köszöntötték a szépkorúakat
Az idősek világnapja nemcsak egyetlen napról szól. Miskolcon is különleges programmal készültek, együtt ünnepeltek.
Fotó: Takács József
Az idősek hónapját októberben tartják és elsejével kezdődik, az Idősek Világnapjával. Ilyenkor különleges programokat szerveznek és ünnepelnek, hogy felhívják a figyelmet a szépkorúakra, az ő tiszteletükre, megbecsülésükre és örökségükre, valamint támogatásukra.
A város vezetőivel találkoztak a nyugdíjas szervezetek Miskolcon
Zene és ünnep az idősek hónapján
Miskolcon is különleges programot szerveztek az idősek tiszteletére. A Napház Gondozó Centrumban köszöntötte a szépkorúakat Hollósy András, Miskolc alpolgármestere és Bajusz Gábor, önkormányzati képviselő:
Számunkra nemcsak az idősek hónapjában fontosak az idősek, hanem mindenkor. Hiszen 2014-től bevezettük a Salkaházi támogatást és programot. Ez azt jelenti, hogy Miskolcon minden időskorú ellátott részesül egyfajta anyagi támogatásban és kulturális programban. Köszönettel tartozunk nekik, mert felépítették a második világháború után ezt a várost, ezt a hazát. A miskolci szépkorúak számíthatnak a városvezetésre és azon dolgozunk, hogy még élhetőbb körülményeket biztosíthassunk nekik
– mondta Hollósy András.
Rengeteg tapasztalatot kaptam a szüleimtől, ahogyan biztos vagyok benne, hogy önök is rengeteg tapasztalatot kaptak a saját szüleiktől
– mondta Bajusz Gábor az ünnepelteknek.
Feladatunk és kötelességünk, hogy vigyázzunk önökre, gondoskodjunk önökről, visszaadjunk valamit. Ezért is jöttünk ma el és megígérem, hogy a közeljövőben újra el fogunk jönni
– tette hozzá.
A szépkorúakat köszöntötték MiskolconFotók: Takács Joci
A köszöntőket követően pedig a jelenlévők megtekinthették és hallgathatták Eperjesi Erika és Kriston Milán előadását, valamint egy kis ajándékot is kaptak.
