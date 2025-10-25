október 25., szombat

Döbbenet

2 órája

Undorító vagy különleges? A világ legextrémebb ételei között egy borsodi fogás is szerepel

Az emberek ízlése sokféle lehet, ahogy a mondás tartja: ahány ház, annyi szokás. Vannak azonban undorító ételek, amelyeket biztos, hogy csak az emberiség kis százaléka fogyaszt szívesen.

Galambos Eszter
A Casu marzu Szardínia szigetéről származó juhsajt arról híres, hogy tele van nyüvekkel

Forrás: MW

Az undorító étel kategóriába sok minden sorolható. Magyarországon sokak kedvence például a pacalpörkölt, ami nem másból, mint a kérődző állatok (leginkább marha és a borjú) fehér vagy krémszínű gyomorszövetéből készül. Sokan országunkban ezt a klasszikus magyar ételt szívesen fogyasztják, mások meg nem ennék. A világ ételeinek egy része azonban mindenképpen olyan extra, hogy elfogyasztásukhoz bizony gyomor kell.

undorító étel
Olyan is akad aki a pacalt az undorító étel kategóriába sorolja. A képen nyers pacal lóg a piacon 
Forrás: wikipédia 

 

Undorító étel vagy gasztronómiai különlegesség?

A borsonline.hu összeállítása szerint a Délkelet-Ázsiában közkedvelt csemege a balut, az egyik legundorítóbb étel, amit az ott élők reggelire fogyasztanak. A balut különösen a Fülöp-szigeteken és Vietnamban népszerű, fermentált kacsatojásból készül. A már szinte kifejlett embrióval teli tojást egyszerűen csak meg kell főzni és már ehető is.  Ezzel vetekszik a szintén erős idegzetet kívánó Boodog. Ez egy olyan étel, amely Mongóliában kecskében, néha mormotában készül, azaz a levágott állat belsejében. A kibelezett állat máját, veséjét feldarabolják, majd sóval és vöröshagymával ízesítik. A belsőségeket a forró kövekkel együtt visszatöltik az állat testébe. Amíg belülről a hús párolódik, addig kívülről leperzselik a szőrt, és lekaparják a bőrt.

Lárvákkal teli sajt vagy száznapos tojás?

A Casu marzu Szardínia szigetéről származó juhsajt arról híres, hogy tele van nyüvekkel. Ezek a sajtot beköpködő sajtlegyek lárvái, amelyek kikelve elkezdenek a sajtból falatozni, és közben olyan váladékot termelnek, ami édeskés ízzel fűszerezi meg az erős aromájú és intenzív illatú sajtot. Vannak, akik a lárvákkal együtt, míg mások úgy fogyasztják a sajtot, hogy előtte a hűtőben elpusztítják azokat.

Nem lehet kihagyni a listáról ezt a viszonylag közismert, kínai ételkülönlegességet, a száznapos tojást sem. Nyers kacsa- vagy tyúk-, esetleg fürjtojás az alapja, amit három hónapig egy faszénből, oltott mészből, sóból és vízből álló keverékben érlelnek, bár a konzerválási módszer ettől eltérő is lehet. Eközben a tojásfehérje zselatinszerű, kocsonyás és sötétbarna színű masszává, a tojássárgája pedig krémes, túrós állagúvá alakul és bezöldül. Erőteljes illatú és a főtt tojásra emlékeztető ízű.

A varjú is lehetett finom eledel

Vármegyénk egyes vidékein évtizedekkel ezelőtt ennyire extrém ételeket talán nem, de például varjút (csókát) sokféle elkészítési módban fogyasztottak. A világháborúk idején például kevés élelem jutott a lakosságnak. Ekkor került terítékre a varjúleves. A varjúlevest ugyanúgy kell elkészíteni, mint a tyúkot. Kopasztás után hideg vízben feltesszük főni, sárgarépát, petrezselymet, karalábét és sót teszünk hozzá. Tésztát is főzhetünk a levesbe, de hagynunk kell, hogy három-négy óra hosszat főni. Jobb, ha tudjuk azonban, hogy manapság már nem szokás varjút enni és a vetési varjú  és a kormos varjú védettsége miatt nem is szabad.

 

 

