Csapadékvíz-elvezetés a Károlyi lakótelepen, felújított Borbarlang. A zempléni város önkormányzata ezekben a napokban-hetekben az említett városi beruházásokra büszke. Újhelyi fejlesztések a Facebookon.

Újhelyi fejlesztésekről posztolt a polgármester a Facebookon

Forrás: Facebook / Szamosvölgyi Péter

Újhelyi fejlesztések: Borbarlangtól lakótelepig

Szamosvölgyi Péter sátoraljaújhelyi polgármester a legnépszerűbb online közösségi oldalon futtatott profiljában a friss városi fejlesztésekről posztolt a minap:

JÓ HÍREK MÁRA IS! Sikeresen lezárult és befejeződött újabb két pályázatunk Sátoraljaújhelyen. Ezekről számoltam be a sajtónak a következő helyszíneken. BIZTONSÁGBAN a Károlyi lakótelep közössége, elkészült a várva várt csapadékvíz elvezető rendszer, mintegy 250 millió forint értékben. Ismét gondolunk a FIATALOKRA! Felújítottuk a régi Borbarlang épületét 141 millió forint támogatásból, amely gyermekeink és fiataljaink igényes találkozóhelye lehet a jövőben. Használják egészséggel, részletek hamarosan! Köszönöm munkatársaimnak a sikeres pályázati munkát, közösen folytatjuk Sátoraljaújhely fejlesztését az élhető mindennapokért, a sikeres városért. Előre, ÚJHELY!

A polgármesteri Facebook-poszt által néhány nap alatt begyűjtött eredmények:

272 lájk, 19 megosztás, 39 hozzászólás (nagyobbrészt gratuláló, kisebb arányban számonkérő, kritikus hangú kommentek).

