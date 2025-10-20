1 órája
Újhelyi fejlesztések: Borbarlangtól lakótelepig
Zempléni beruházás-napló: csapadékvíz-elvezetés a Károlyi lakótelepen, felújított Borbarlang. Újhelyi fejlesztésekről posztolt a polgármester a Facebookon.
Csapadékvíz-elvezetés a Károlyi lakótelepen, felújított Borbarlang. A zempléni város önkormányzata ezekben a napokban-hetekben az említett városi beruházásokra büszke. Újhelyi fejlesztések a Facebookon.
Szamosvölgyi Péter sátoraljaújhelyi polgármester a legnépszerűbb online közösségi oldalon futtatott profiljában a friss városi fejlesztésekről posztolt a minap:
JÓ HÍREK MÁRA IS!
Sikeresen lezárult és befejeződött újabb két pályázatunk Sátoraljaújhelyen. Ezekről számoltam be a sajtónak a következő helyszíneken.
BIZTONSÁGBAN a Károlyi lakótelep közössége, elkészült a várva várt csapadékvíz elvezető rendszer, mintegy 250 millió forint értékben.
Ismét gondolunk a FIATALOKRA! Felújítottuk a régi Borbarlang épületét 141 millió forint támogatásból, amely gyermekeink és fiataljaink igényes találkozóhelye lehet a jövőben. Használják egészséggel, részletek hamarosan!
Köszönöm munkatársaimnak a sikeres pályázati munkát, közösen folytatjuk Sátoraljaújhely fejlesztését az élhető mindennapokért, a sikeres városért.
Előre, ÚJHELY!
A polgármesteri Facebook-poszt által néhány nap alatt begyűjtött eredmények:
272 lájk, 19 megosztás, 39 hozzászólás (nagyobbrészt gratuláló, kisebb arányban számonkérő, kritikus hangú kommentek).
