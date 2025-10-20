október 20., hétfő

Vendel névnap

+12
0
Mai évfordulókHírt küldök beHírlevél
Fejlődés

1 órája

Újhelyi fejlesztések: Borbarlangtól lakótelepig

Címkék#felújítás#csapadékvíz-elvezetés#Sátoraljaújhely#Borbarlang#csapadékvíz-elvezető rendszer#fejlesztés#Szamosvölgyi Péter

Zempléni beruházás-napló: csapadékvíz-elvezetés a Károlyi lakótelepen, felújított Borbarlang. Újhelyi fejlesztésekről posztolt a polgármester a Facebookon.

Boon.hu

Csapadékvíz-elvezetés a Károlyi lakótelepen, felújított Borbarlang. A zempléni város önkormányzata ezekben a napokban-hetekben az említett városi beruházásokra büszke. Újhelyi fejlesztések a Facebookon.

újhelyi fejlesztések
Újhelyi fejlesztésekről posztolt a polgármester a Facebookon
Forrás: Facebook / Szamosvölgyi Péter

Újhelyi fejlesztések: Borbarlangtól lakótelepig

Szamosvölgyi Péter sátoraljaújhelyi polgármester a legnépszerűbb online közösségi oldalon futtatott profiljában a friss városi fejlesztésekről posztolt a minap:

JÓ HÍREK MÁRA IS! ☝️

Sikeresen lezárult és befejeződött újabb két pályázatunk Sátoraljaújhelyen. Ezekről számoltam be a sajtónak a következő helyszíneken.

✅ BIZTONSÁGBAN a Károlyi lakótelep közössége, elkészült a várva várt csapadékvíz elvezető rendszer, mintegy 250 millió forint értékben. 🙏🏻

✅ Ismét gondolunk a FIATALOKRA! Felújítottuk a régi Borbarlang épületét 141 millió forint támogatásból, amely gyermekeink és fiataljaink igényes találkozóhelye lehet a jövőben. Használják egészséggel, részletek hamarosan! 👍

Köszönöm munkatársaimnak a sikeres pályázati munkát, közösen folytatjuk Sátoraljaújhely fejlesztését az élhető mindennapokért, a sikeres városért. ✌️

Előre, ÚJHELY! 🇭🇺

A polgármesteri Facebook-poszt által néhány nap alatt begyűjtött eredmények:

272 lájk, 19 megosztás, 39 hozzászólás (nagyobbrészt gratuláló, kisebb arányban számonkérő, kritikus hangú kommentek).

Google NewsA legfrissebb hírekért kövess minket a Boon.hu Google News oldalán is!

 

Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a boon.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!

Rovatunkból ajánljuk

További hírek a témában
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.
  
Regionális hírportálok
Bács-Kiskun - baon.huBaranya - bama.huBékés - beol.huBorsod-Abaúj-Zemplén - boon.huCsongrád - delmagyar.huDunaújváros - duol.huFejér - feol.huGyőr-Moson-Sopron - kisalfold.huHajdú-Bihar - haon.huHeves - heol.huJász-Nagykun-Szolnok - szoljon.huKomárom-Esztergom - kemma.huNógrád - nool.huSomogy - sonline.huSzabolcs-Szatmár-Bereg - szon.huTolna - teol.huVas - vaol.huVeszprém - veol.huZala - zaol.hu
Közélet
magyarnemzet.huszabadfold.huhirtv.huorigo.hu
Gazdaság
vg.hufigyelo.huagrokep.hu
Magazin
astronet.huautomotor.hulakaskultura.hulikebalaton.hunapidoktor.humindmegette.hutravelo.hudietaesfitnesz.huvitorlazasmagazin.huvidekize.hutvmusor.hu
Bulvár
borsonline.huripost.humetropol.hulife.hushe.hu
Szolgáltatás
ingatlanbazar.hufreemail.hukoponyeg.huvidea.hulapcentrum.hu
Rádió
radio1gong.huhirfm.hu