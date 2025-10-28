53 perce
Új parkolóhelyeket terveznek a diósgyőri lakótelepen
A miskolci alpolgármester legújabb facebookos videójában a diósgyőrieket szólítja meg. Új parkolóhelyek építését helyezi kilátásba a lakótelepen.
Új parkolóhelyeket ígér a diósgyőri választókörzetben Hollósy András, a miskolci önkormányzat alpolgármestere. Facebookos videójában a lakótelep áldatlan parkolási állapotaira utal.
Új parkolóhelyeket Diósgyőrbe!
A Fidesz-KDNP politikusa arról posztolt a legismertebb közösségi médiás webfórumon, hogy
Mi még találtunk itt parkolóhelyet, azonban sokan hogyha este hazaérnek, már nincs parkolóhely Diósgyőrben. Ezért elindítottuk egy több mint húsz férőhelyes parkolóegység kialakítását.
A videós, a tőle megszokott módon személyes bejelentkezéssel megerősített poszt mindössze ennyi információt tartalmaz. A konkrét helyszínre nincs benne utalás, mindenesetre a filmfelvétel jó eséllyel az Árpád út 30. számú panelházi lépcsőház előtt készült, ez lehet a kiszemelt környék a leendő parkolókhoz.