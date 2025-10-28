Új parkolóhelyeket terveznek a diósgyőri lakótelepen

Új parkolóhelyeket ígér a diósgyőri választókörzetben Hollósy András, a miskolci önkormányzat alpolgármestere. Facebookos videójában a lakótelep áldatlan parkolási állapotaira utal.

Új parkolóhelyeket ígér Diósgyőrbe Hollósy András alpolgármester

Forrás: Facebook / Hollósy András

Új parkolóhelyeket Diósgyőrbe!

A Fidesz-KDNP politikusa arról posztolt a legismertebb közösségi médiás webfórumon, hogy

Mi még találtunk itt parkolóhelyet, azonban sokan hogyha este hazaérnek, már nincs parkolóhely Diósgyőrben. Ezért elindítottuk egy több mint húsz férőhelyes parkolóegység kialakítását.

A videós, a tőle megszokott módon személyes bejelentkezéssel megerősített poszt mindössze ennyi információt tartalmaz. A konkrét helyszínre nincs benne utalás, mindenesetre a filmfelvétel jó eséllyel az Árpád út 30. számú panelházi lépcsőház előtt készült, ez lehet a kiszemelt környék a leendő parkolókhoz.