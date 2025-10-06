1 órája
Októbertől új szabály jön a határátkelőkön: ujjlenyomatot és arcképet is rögzítenek!
Hamarosan a Borsodba tartókat is érinti a változás. Október 12-től élesednek az Európai Határregisztrációs Rendszer (EES) által bevezetett új határszabályok. Ujjlenyomatot és arcképet rögzítenek a határátkelőknél minden harmadik országbeli beutazónál.
A nem uniós, harmadik országbeli állampolgárok belépésekor ujjlenyomatot és arcképet vesznek október 12-től, az új határszabályok értelmében. A határon rögzítik a pontos időpontokat, és minden belépés adata három évig megőrződik. Az új Európai Határregisztrációs Rendszer (EES) rendszer célja a határbiztonság növelése, az illegális bevándorlás visszaszorítása és a súlyos bűncselekmények megelőzése.
Mi az EES és miért fontosak az új határszabályok Borsodnak?
Az Európai Határregisztrációs Rendszer (EES) digitális nyilvántartást vezet a schengeni térségbe belépő harmadik országbeli állampolgárokról. Magyarországon elsőként a magyar-szerb határszakaszon, később pedig a repülőtereken lép életbe. Borsod lakói és az ide érkező külföldi utazók számára az új rendszer azt jelenti, hogy a határátlépés szigorúbb biztonsági protokollok szerint történik, a határőrök pontos adatokat rögzítenek minden nem uniós belépőről, pontosabban azon harmadik országbeli állampolgárokról, akik a schengeni övezet területére kívánnak belépni rövid távú tartózkodás céljából.
Hogyan változik a határátlépés?
Az EES bevezetésével minden nem uniós utazónak:
- ujjlenyomatot és arcképet kell adnia;
- a határátlépés helyét és időpontját rögzítik;
- a belépés megtagadása esetén az indokot is feljegyzik.
Az adatokat a rendszer alapesetben három évig őrzi, így a hatóságok hosszú távon is nyomon követhetik az utazók mozgását és biztosíthatják a schengeni térség biztonságát.
Kikre vonatkozik az új rendszer?
Az EES minden harmadik országbeli állampolgárra érvényes, aki rövid távú tartózkodás céljából lép be a schengeni övezetbe. Borsod megyében egyelőre a magyar-szlovák határátkelőhelyek forgalmát nem érinti majd a változás, amit később a magyar repülőtereken is alkalmazni fognak.
Mit jelent ez az utazóknak?
Az EES bevezetése gyorsabb és biztonságosabb határátlépést tesz lehetővé, ugyanakkor a harmadik országbeli állampolgároknak fel kell készülniük az új eljárásra. A határőrök számára is pontosabb adatokat biztosít, csökkentve az illegális határátlépés és a bűncselekmények kockázatát. A Borsod megyében utazó nem uniós állampolgároknak érdemes előre tájékozódniuk az új szabályokról, hogy az utazásuk zökkenőmentes legyen.
