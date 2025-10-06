Októbertől új szabály jön a határátkelőkön: ujjlenyomatot és arcképet is rögzítenek!

Hogyan változik a határátlépés?

Az EES bevezetésével minden nem uniós utazónak:

ujjlenyomatot és arcképet kell adnia;

a határátlépés helyét és időpontját rögzítik;

a belépés megtagadása esetén az indokot is feljegyzik.

Az adatokat a rendszer alapesetben három évig őrzi, így a hatóságok hosszú távon is nyomon követhetik az utazók mozgását és biztosíthatják a schengeni térség biztonságát.

Kikre vonatkozik az új rendszer?

Az EES minden harmadik országbeli állampolgárra érvényes, aki rövid távú tartózkodás céljából lép be a schengeni övezetbe. Borsod megyében egyelőre a magyar-szlovák határátkelőhelyek forgalmát nem érinti majd a változás, amit később a magyar repülőtereken is alkalmazni fognak.

Mit jelent ez az utazóknak?

Az EES bevezetése gyorsabb és biztonságosabb határátlépést tesz lehetővé, ugyanakkor a harmadik országbeli állampolgároknak fel kell készülniük az új eljárásra. A határőrök számára is pontosabb adatokat biztosít, csökkentve az illegális határátlépés és a bűncselekmények kockázatát. A Borsod megyében utazó nem uniós állampolgároknak érdemes előre tájékozódniuk az új szabályokról, hogy az utazásuk zökkenőmentes legyen.

