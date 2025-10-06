október 6., hétfő

Átutazó

3 órája

Októbertől új szabály jön a határátkelőkön: ujjlenyomatot és arcképet is rögzítenek!

Címkék#szigorú ellenőrzés#szigorú gazdálkodás#határátkelő#ujjlenyomat

Hamarosan a Borsodba tartókat is érinti a változás. Október 12-től élesednek az Európai Határregisztrációs Rendszer (EES) által bevezetett új határszabályok. Ujjlenyomatot és arcképet rögzítenek a határátkelőknél minden harmadik országbeli beutazónál.

Boon.hu
Októbertől új szabály jön a határátkelőkön: ujjlenyomatot és arcképet is rögzítenek!

Érdemes tájékozódni mindenkinek, aki harmadik országbeli állampolgárként tart Borsod felé

Forrás: MW

A nem uniós, harmadik országbeli állampolgárok belépésekor ujjlenyomatot és arcképet vesznek október 12-től, az új határszabályok értelmében. A határon rögzítik a pontos időpontokat, és minden belépés adata három évig megőrződik. Az új Európai Határregisztrációs Rendszer (EES) rendszer célja a határbiztonság növelése, az illegális bevándorlás visszaszorítása és a súlyos bűncselekmények megelőzése.

új határszabályok
Az új határszabályok a Borsodba igyekvő harmadik országbeli állampolgárokat is érintik Forrás:  MW

Mi az EES és miért fontosak az új határszabályok Borsodnak?

Az Európai Határregisztrációs Rendszer (EES) digitális nyilvántartást vezet a schengeni térségbe belépő harmadik országbeli állampolgárokról. Magyarországon elsőként a magyar-szerb határszakaszon, később pedig a repülőtereken lép életbe. Borsod lakói és az ide érkező külföldi utazók számára az új rendszer azt jelenti, hogy a határátlépés szigorúbb biztonsági protokollok szerint történik, a határőrök pontos adatokat rögzítenek minden nem uniós belépőről, pontosabban azon harmadik országbeli állampolgárokról, akik a schengeni övezet területére kívánnak belépni rövid távú tartózkodás céljából.

Hogyan változik a határátlépés?

Az EES bevezetésével minden nem uniós utazónak:

  • ujjlenyomatot és arcképet kell adnia;
  • a határátlépés helyét és időpontját rögzítik;
  • a belépés megtagadása esetén az indokot is feljegyzik.

Az adatokat a rendszer alapesetben három évig őrzi, így a hatóságok hosszú távon is nyomon követhetik az utazók mozgását és biztosíthatják a schengeni térség biztonságát.

Kikre vonatkozik az új rendszer?

Az EES minden harmadik országbeli állampolgárra érvényes, aki rövid távú tartózkodás céljából lép be a schengeni övezetbe. Borsod megyében egyelőre a magyar-szlovák határátkelőhelyek forgalmát nem érinti majd a változás, amit később a magyar repülőtereken is alkalmazni fognak.

Mit jelent ez az utazóknak?

Az EES bevezetése gyorsabb és biztonságosabb határátlépést tesz lehetővé, ugyanakkor a harmadik országbeli állampolgároknak fel kell készülniük az új eljárásra. A határőrök számára is pontosabb adatokat biztosít, csökkentve az illegális határátlépés és a bűncselekmények kockázatát. A Borsod megyében utazó nem uniós állampolgároknak érdemes előre tájékozódniuk az új szabályokról, hogy az utazásuk zökkenőmentes legyen.

Még több hír és kihagyhatatlan érdekesség várja a boon.hu portálon.

 

