Annyira extra ez a miskolci étterem, hogy a TV2 is kiment forgatni! Megtudja az egész ország a hely igazi titkát – fotókkal, videóval

A forgatás alatt a stáb bepillantást engedett a kulisszák mögé, és a sajtó képviselői is megkóstolhatták az elkészült fogásokat. A szervezők tartották a szavukat: senki nem távozott üres hassal, a napot

ízek,

nevetés és

jó hangulat töltötte meg.

Miskolc a gasztronómia új fővárosa

Az elmúlt években a miskolci vendéglátás látványos fejlődésen ment keresztül. Szakmai ranglisták, mint a Street Kitchen Guide, már most az ország harmadik legerősebb gasztronómiai központjaként említik a várost Budapest és a Balaton után.

A Renomé Café & Bistro ehhez a megújuló gasztrokultúrához tartozik: helyi alapanyagokra építő konyhája és a vendégszerető, modern bisztróhangulat tette az egyik legnépszerűbb miskolci helyszínné.

Demeter Tibor ügyvezető elhivatottsága és a minőség iránti elkötelezettsége kulcsszerepet játszik abban, hogy a Renomé a város egyik gasztronómiai zászlóshajójává vált. A TV2-s szereplés méltó visszaigazolása ennek a munkának.

Fine dining Miskolc szívében Fotó: TAKACS JOCI

A TV2 stábja: új formátumban tér vissza a műsor

A Top of Hungary harmadik évadában a szerkesztők új koncepcióval készítik a részeket: minden epizód két helyszínt mutat be – egy fine dining vagy bisztró éttermet, illetve egy streetfood egységet. A Renomé Café & Bistro Borsod megye egyetlen képviselője az idei évadban.

A műsor készítői elmondták, céljuk, hogy a nézők autentikus magyar ízeket, helyi alapanyagokat és szenvedélyes vendéglátókat ismerhessenek meg az ország minden szegletéből.