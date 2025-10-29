1 órája
Annyira extra ez a miskolci étterem, hogy a TV2 is kiment forgatni! Megtudja az egész ország a hely igazi titkát – fotókkal, videóval
A miskolci Renomé Café & Bistro bekerült a Top of Hungary című gasztroműsorába, ezzel Borsod egyetlen éttermeként képviselve a régiót a hazai kulináris élvonalban. A TV2 stábja október 27-én forgatott a helyszínen, ahol a kamerák mögött is az ízeké és a jó hangulaté volt a főszerep.
Vidám hangulatban telt a forgatás a Renomé Café helyszínén
Fotó: TAKACS JOCI
Miskolc újabb bizonyítékát adta annak, hogy helye van Magyarország gasztronómiai térképén. A TV2 Top of Hungary című gasztroműsor stábja október 27-én forgatott a Renomé Café & Bistroban, amely egyedüli borsodi vendéglátóhelyként került be a sorozat exkluzív válogatásába.
A Top of Hungary minden évben a hazai kulináris élvonalat mutatja be: országosan ismert éttermek és séfek szerepelnek benne, mint a Caviar & Bull, a Szaletly, a Prime Steakhouse vagy a La Pampa. A 2025-ös évadban a miskolci Renomé is a legjobbak közé került – ez pedig nemcsak az étterem, hanem Miskolc teljes gasztroközösségének elismerése.
Nagyon vonzóak a miskolci szálláshelyek a téli időszakban – Mutatjuk, miért érdemes most dönteni, és hol találhatók még szabad szobák!
A forgatás alatt a stáb bepillantást engedett a kulisszák mögé, és a sajtó képviselői is megkóstolhatták az elkészült fogásokat. A szervezők tartották a szavukat: senki nem távozott üres hassal, a napot
- ízek,
- nevetés és
- jó hangulat töltötte meg.
Miskolc a gasztronómia új fővárosa
Az elmúlt években a miskolci vendéglátás látványos fejlődésen ment keresztül. Szakmai ranglisták, mint a Street Kitchen Guide, már most az ország harmadik legerősebb gasztronómiai központjaként említik a várost Budapest és a Balaton után.
A Renomé Café & Bistro ehhez a megújuló gasztrokultúrához tartozik: helyi alapanyagokra építő konyhája és a vendégszerető, modern bisztróhangulat tette az egyik legnépszerűbb miskolci helyszínné.
Demeter Tibor ügyvezető elhivatottsága és a minőség iránti elkötelezettsége kulcsszerepet játszik abban, hogy a Renomé a város egyik gasztronómiai zászlóshajójává vált. A TV2-s szereplés méltó visszaigazolása ennek a munkának.
A TV2 stábja: új formátumban tér vissza a műsor
A Top of Hungary harmadik évadában a szerkesztők új koncepcióval készítik a részeket: minden epizód két helyszínt mutat be – egy fine dining vagy bisztró éttermet, illetve egy streetfood egységet. A Renomé Café & Bistro Borsod megye egyetlen képviselője az idei évadban.
A műsor készítői elmondták, céljuk, hogy a nézők autentikus magyar ízeket, helyi alapanyagokat és szenvedélyes vendéglátókat ismerhessenek meg az ország minden szegletéből.
Top of Hungary forgatás Miskolcon a RenomébanFotók: Takács Joci
