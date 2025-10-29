október 29., szerda

Nárcisz névnap

17°
+13
+6
Mai évfordulókHírt küldök beHírlevél
Nívó

1 órája

Annyira extra ez a miskolci étterem, hogy a TV2 is kiment forgatni! Megtudja az egész ország a hely igazi titkát – fotókkal, videóval

Címkék#renomé café#TV2#forgatás#Miskolc

A miskolci Renomé Café & Bistro bekerült a Top of Hungary című gasztroműsorába, ezzel Borsod egyetlen éttermeként képviselve a régiót a hazai kulináris élvonalban. A TV2 stábja október 27-én forgatott a helyszínen, ahol a kamerák mögött is az ízeké és a jó hangulaté volt a főszerep.

Bahor-Juhász Ágnes
Annyira extra ez a miskolci étterem, hogy a TV2 is kiment forgatni! Megtudja az egész ország a hely igazi titkát – fotókkal, videóval

Vidám hangulatban telt a forgatás a Renomé Café helyszínén

Fotó: TAKACS JOCI

Miskolc újabb bizonyítékát adta annak, hogy helye van Magyarország gasztronómiai térképén. A TV2 Top of Hungary című gasztroműsor stábja október 27-én forgatott a Renomé Café & Bistroban, amely egyedüli borsodi vendéglátóhelyként került be a sorozat exkluzív válogatásába.

TV2
A TV2 stábja mellett a sajtó képviselői is élénken érdeklődtek az ételköltemények iránt
Fotó: Takács József

A Top of Hungary minden évben a hazai kulináris élvonalat mutatja be: országosan ismert éttermek és séfek szerepelnek benne, mint a Caviar & Bull, a Szaletly, a Prime Steakhouse vagy a La Pampa. A 2025-ös évadban a miskolci Renomé is a legjobbak közé került – ez pedig nemcsak az étterem, hanem Miskolc teljes gasztroközösségének elismerése.

A forgatás alatt a stáb bepillantást engedett a kulisszák mögé, és a sajtó képviselői is megkóstolhatták az elkészült fogásokat. A szervezők tartották a szavukat: senki nem távozott üres hassal, a napot 

  • ízek, 
  • nevetés és 
  • jó hangulat töltötte meg.

Miskolc a gasztronómia új fővárosa

Az elmúlt években a miskolci vendéglátás látványos fejlődésen ment keresztül. Szakmai ranglisták, mint a Street Kitchen Guide, már most az ország harmadik legerősebb gasztronómiai központjaként említik a várost Budapest és a Balaton után. 

A Renomé Café & Bistro ehhez a megújuló gasztrokultúrához tartozik: helyi alapanyagokra építő konyhája és a vendégszerető, modern bisztróhangulat tette az egyik legnépszerűbb miskolci helyszínné. 

Demeter Tibor ügyvezető elhivatottsága és a minőség iránti elkötelezettsége kulcsszerepet játszik abban, hogy a Renomé a város egyik gasztronómiai zászlóshajójává vált. A TV2-s szereplés méltó visszaigazolása ennek a munkának.

TV2
Fine dining Miskolc szívében Fotó: TAKACS JOCI

A TV2 stábja: új formátumban tér vissza a műsor

A Top of Hungary harmadik évadában a szerkesztők új koncepcióval készítik a részeket: minden epizód két helyszínt mutat be – egy fine dining vagy bisztró éttermet, illetve egy streetfood egységet. A Renomé Café & Bistro Borsod megye egyetlen képviselője az idei évadban. 

A műsor készítői elmondták, céljuk, hogy a nézők autentikus magyar ízeket, helyi alapanyagokat és szenvedélyes vendéglátókat ismerhessenek meg az ország minden szegletéből.

Top of Hungary forgatás Miskolcon a Renoméban

Fotók: Takács Joci

Még több hír és kihagyhatatlan érdekesség várja a boon.hu portálon.

Google NewsA legfrissebb hírekért kövess minket a Boon.hu Google News oldalán is!

Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a boon.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!

Rovatunkból ajánljuk

További hírek a témában
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.
  
Regionális hírportálok
Bács-Kiskun - baon.huBaranya - bama.huBékés - beol.huBorsod-Abaúj-Zemplén - boon.huCsongrád - delmagyar.huDunaújváros - duol.huFejér - feol.huGyőr-Moson-Sopron - kisalfold.huHajdú-Bihar - haon.huHeves - heol.huJász-Nagykun-Szolnok - szoljon.huKomárom-Esztergom - kemma.huNógrád - nool.huSomogy - sonline.huSzabolcs-Szatmár-Bereg - szon.huTolna - teol.huVas - vaol.huVeszprém - veol.huZala - zaol.hu
Közélet
magyarnemzet.huszabadfold.huhirtv.huorigo.hu
Gazdaság
vg.hufigyelo.huagrokep.hu
Magazin
astronet.huautomotor.hulakaskultura.hulikebalaton.hunapidoktor.humindmegette.hutravelo.hudietaesfitnesz.huvitorlazasmagazin.huvidekize.hutvmusor.hu
Bulvár
borsonline.huripost.humetropol.hulife.hushe.hu
Szolgáltatás
ingatlanbazar.hufreemail.hukoponyeg.huvidea.hulapcentrum.hu
Rádió
radio1gong.huhirfm.hu