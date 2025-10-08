1 órája
Villámkárból előny: száz köbméterrel több lesz a tűzifa - képek, videó
Száz köbméterrel több lesz idén, „köszönhetően” a júliusi viharkároknak. A szociális tűzifa Miskolcon kiosztható mennyisége közel félezer köbméterre rúg, amint azt a Városgazda telephelyén megtekinthettünk szerdán.
A hajléktalanok foglalkoztatási programjában dolgozók működnek közre a rászorulóknak szánt szociális adomány-csomagok előkészítésében. Erre az érdekes összefüggésre hívta fel a figyelmet a Városgazda nádasréti telepén a tűzifa kezelését ellenőrző alpolgármester.
Tűzifa-csomagok várják, hogy a rászoruló családokhoz kerüljenek
Hollósy András szerdán az önkormányzati szakcég nádasréti üzemegységében járt, hogy személyesen győződjön meg a Városgazda Nonprofit Kft.-nél bevezetett „új szemléletmódra”. Ez utóbbi jele, mint jelezte a politikus, hogy immár a viharkárok idején keletkező növény-hulladék hasznosítható részét is begyűjtik és feldolgozzák. A júliusi vihar nyomán az utakra, közterületekre hullott letört faágak, kidőlt fák anyagát is feldolgozzák ezekben a napokban a városgazdások, hogy abból a szociális tűzfa-programban hasznosítható alapanyag legyen.
Előkészítették a téli tüzelőt a szociálisan rászoruló miskolciaknak 10.08.Fotók: Mogyorósi Zsolt Pipó
–Tudatosan gyűjtjük ezt a faanyagot is. Így sikerült ebben a szezonban mintegy száz köbméterrel növelni a rendelkezésre álló tűzifa-mennyiséget – mutatott rá az alpolgármester. Elmondta, a városi önkormányzat információi szerint „kemény tél várható”, mintegy félezer köbméternyi csomagot sikerül majd összeállítani a rászorulók számára az úgynevezett szociális tűzifából az előttünk álló hideg évszakra. Ez körülbelül ugyanennyi zsákot, azaz csomagot jelent, amik közül néhány tucatnyi már most rendelkezésre áll, amint azt a szerda délelőtti nádasréti sajtóeseményen demonstrálták. A hajléktalanokat foglalkoztató önkormányzati program keretében dolgozók közül többen részt vesznek a Városgazdánál ebben a szociális célú előkészítő munkában, amiben a cég által beszerzett tűzifa-készítő (szeletelő) berendezés is segíti őket; ennek működését szintén megmutatták. A gallyazásból, kidőlt fákból, viharkárokból, cserjeápolásból keletkező faanyagot dolgozzák fel ennek keretében. (A közelmúltig mindezt kézi munkával végezték.)
A szociális tűzifa kiosztása a rászoruló családok számára a MESZEGYI közreműködésével, az évek-évtizedek óta bevett gyakorlat szerint, várhatóan október második felében fog beindulni Miskolcon.
