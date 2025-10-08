Villámkárból előny: száz köbméterrel több lesz a tűzifa - képek, videó

A hajléktalanok foglalkoztatási programjában dolgozók működnek közre a rászorulóknak szánt szociális adomány-csomagok előkészítésében. Erre az érdekes összefüggésre hívta fel a figyelmet a Városgazda nádasréti telepén a tűzifa kezelését ellenőrző alpolgármester.

Hollósy András alpolgármester saját szemével tekintette meg a kiosztásra váró tűzifa-csomagokat

Fotó: Mogyorósi Zsolt Pipó

Tűzifa-csomagok várják, hogy a rászoruló családokhoz kerüljenek

Hollósy András szerdán az önkormányzati szakcég nádasréti üzemegységében járt, hogy személyesen győződjön meg a Városgazda Nonprofit Kft.-nél bevezetett „új szemléletmódra”. Ez utóbbi jele, mint jelezte a politikus, hogy immár a viharkárok idején keletkező növény-hulladék hasznosítható részét is begyűjtik és feldolgozzák. A júliusi vihar nyomán az utakra, közterületekre hullott letört faágak, kidőlt fák anyagát is feldolgozzák ezekben a napokban a városgazdások, hogy abból a szociális tűzfa-programban hasznosítható alapanyag legyen.