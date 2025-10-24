A város, ahol az ünnepi megemlékezés után futni kezdtek

A megemlékezés Szikszó szívében, a főtéren kezdődött, ahol az 1956-os emlékműnél helyezték el a tisztelet koszorúit. A délelőtt a múlt előtti főhajtásról, majd pedig a közösségi összetartozásról szólt: a megemlékezést a hagyományos turulfutás követte, amelyre idén is nagy lelkesedéssel gyűltek össze a résztvevők - olvasható a beszámoló a Szikszói Városi Szabadidő Központ és Könyvtár bejegyzésében.

Szikszón igazán különleges része az 1956-os megemlékezésnek a turulfutás

Forrás: Facebook/Szikszói Városi Szabadidő Központ és Könyvtár

Koszorúzás, ének, szavalat és turulfutás

A szikszói főtéren az ünnepség koszorúzással kezdődött, ahol a város lakói és a környék településeinek képviselői közösen emlékeztek az 1956-os hősökre. Ezt követően 11 óra 20 perckor indult el a turulfutás két csoporttal, amely a résztvevőket a Turul emlékműhöz vezette. A Turul emlékműnél délben, a harangszóval kezdődtek az ünnepi programok. Az esemény első fellépője az Ongai Ökumenikus Énekkar volt, majd Ládiné Molnár Ilona szavalta el versét. Az ünnepi beszédet Gulyás Ágnes, Arnót község polgármestere mondta, aki a szabadság, az összefogás és a múltból merített erő fontosságát hangsúlyozta. A megemlékezés hangulatát tovább emelte Drótos Bence és Nahaj Péter zenés műsora, valamint a Zsolca Táncegyüttes lendületes előadása. A koszorúkat a négy település – Arnót, Felsőzsolca, Onga és Szikszó – polgármesterei helyezték el az emlékműnél.

A legfrissebb hírekért kövessen minket a Boon.hu Google News oldalán is!