október 24., péntek

Salamon névnap

12°
+19
+9
Mai évfordulókHírt küldök beHírlevél
Október 23.

1 órája

A város, ahol az ünnepi megemlékezés után futni kezdtek

Címkék#szikszó#turulfutás#megemlékezés

Szikszó nemcsak emlékezett, hanem újra együtt mozdult – szó szerint és jelképesen is – a közös értékek mentén. A városban idén is méltóképpen emlékeztek az 1956-os forradalom hőseire, majd a hagyományokhoz hűen sportos közösségi programmal, a turulfutással zárult az ünnep.

Boon.hu
A város, ahol az ünnepi megemlékezés után futni kezdtek

A koszorúzás sem maradt el Szikszón

Forrás: Facebook/Szikszói Városi Szabadidő Központ és Könyvtár

A megemlékezés Szikszó szívében, a főtéren kezdődött, ahol az 1956-os emlékműnél helyezték el a tisztelet koszorúit. A délelőtt a múlt előtti főhajtásról, majd pedig a közösségi összetartozásról szólt: a megemlékezést a hagyományos turulfutás követte, amelyre idén is nagy lelkesedéssel gyűltek össze a résztvevők - olvasható a beszámoló a Szikszói Városi Szabadidő Központ és Könyvtár bejegyzésében.

turulfutás, szikszó, 1956
Szikszón igazán különleges része az 1956-os megemlékezésnek a turulfutás
Forrás: Facebook/Szikszói Városi Szabadidő Központ és Könyvtár

Koszorúzás, ének, szavalat és turulfutás

A szikszói főtéren az ünnepség koszorúzással kezdődött, ahol a város lakói és a környék településeinek képviselői közösen emlékeztek az 1956-os hősökre. Ezt követően 11 óra 20 perckor indult el a turulfutás két csoporttal, amely a résztvevőket a Turul emlékműhöz vezette. A Turul emlékműnél délben, a harangszóval kezdődtek az ünnepi programok. Az esemény első fellépője az Ongai Ökumenikus Énekkar volt, majd Ládiné Molnár Ilona szavalta el versét. Az ünnepi beszédet Gulyás Ágnes, Arnót község polgármestere mondta, aki a szabadság, az összefogás és a múltból merített erő fontosságát hangsúlyozta. A megemlékezés hangulatát tovább emelte Drótos Bence és Nahaj Péter zenés műsora, valamint a Zsolca Táncegyüttes lendületes előadása. A koszorúkat a négy település – Arnót, Felsőzsolca, Onga és Szikszó – polgármesterei helyezték el az emlékműnél.

Google News A legfrissebb hírekért kövessen minket a Boon.hu Google News oldalán is!

 

Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a boon.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!

Rovatunkból ajánljuk

További hírek a témában
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.
  
Regionális hírportálok
Bács-Kiskun - baon.huBaranya - bama.huBékés - beol.huBorsod-Abaúj-Zemplén - boon.huCsongrád - delmagyar.huDunaújváros - duol.huFejér - feol.huGyőr-Moson-Sopron - kisalfold.huHajdú-Bihar - haon.huHeves - heol.huJász-Nagykun-Szolnok - szoljon.huKomárom-Esztergom - kemma.huNógrád - nool.huSomogy - sonline.huSzabolcs-Szatmár-Bereg - szon.huTolna - teol.huVas - vaol.huVeszprém - veol.huZala - zaol.hu
Közélet
magyarnemzet.huszabadfold.huhirtv.huorigo.hu
Gazdaság
vg.hufigyelo.huagrokep.hu
Magazin
astronet.huautomotor.hulakaskultura.hulikebalaton.hunapidoktor.humindmegette.hutravelo.hudietaesfitnesz.huvitorlazasmagazin.huvidekize.hutvmusor.hu
Bulvár
borsonline.huripost.humetropol.hulife.hushe.hu
Szolgáltatás
ingatlanbazar.hufreemail.hukoponyeg.huvidea.hulapcentrum.hu
Rádió
radio1gong.huhirfm.hu