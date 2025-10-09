október 9., csütörtök

boon.hu video

1 órája

Magyar Péter hazudott a miskolci türelmi zónáról - képek, videó

Címkék#önkormányzat#boon video#felügyeleti jelenlét#zóna#polgármester#Magyar Péter

A Tisza Párt elnöke közösségi oldalán beleállt a miskoci önkormányzat türelmi zónával kapcsolatos döntésébe. A miskolci önkormányzat szeszögezi: a város körültekintően, az érvényes jogszabályoknak megfelelően, azokat betartva járt el a türelmi zóna ügyében.

Boon.hu
Magyar Péter hazudott a miskolci türelmi zónáról - képek, videó

Ide helyezték át a miskolci türelmi zónát

Fotó: Takács Joci

"Döbbenet. A miskolci fideszes képviselők egy gyermekotthon mellé helyezték át a türelmi zónát, ahol mostantól örömlányok dolgozhatnak. A fideszes döntéssel a türelmi zóna néhány száz méterre került a Szondi utcában található Fruska speciális gyermekotthonhoz." - tette közzé közösségi oldalán csütörtökön Magyar Péter, a Tisza Párt elnöke.  

türelmi zóna
Ide helyezték át a türelmi zóna területét Miskolcon
Fotó: Takács Joci

Tóth-Szántai József, Miskolc polgármestere ugyancsak közösségi oldalán cáfolta a Magyar Péter által állítottakat. 

"Szeptemberben visszahelyeztük a türelmi zónát az eredeti peremterületi szakaszra – a Szondi–zinva kereszteződéstől a Fonoda utca felé eső, 100 méteres, jól belátható, megvilágított, bejáratmentes járdaszakaszra - írja a városvezető.  

Új helyen a türelmi zóna Miskolcon

Fotók: Takács József

A közgyűlés helyesen döntött, mert a közrend nem alku tárgya, a selyemrétiek nyugalma nem alku tárgya. Mert a zóna helye peremterületen van, nem a lakóházak között. 

"És ez csak az első lépés: kijjebb vittük a zónát a Selyemréti lakótelep mellől, és dolgozunk a végleges megoldáson – olyan hely kijelölésén, ahol a rend fenntartható és az ellenőrizhetőség maximális. A cél: a lakóövezetek és családok védelme, az ellenőrizhetőség és a következetes jogérvényesítés. A területen fokozott rendőri és közterület-felügyeleti jelenlét van, külön figyelemmel a gyerekek útvonalaira és az intézményi környezetre. Miskolc város vezetése a miskolciak, a selyemrétiek oldalán áll. Folytatjuk." 

Magyar Péter valótlanságokat állít a miskolci türelmi zónáról

Türelmi zóna: szabályosan jártak el

Az önkormányzat sajtóközleményében leszögezte: 

A város körültekintően, az érvényes jogszabályoknak megfelelően, azokat betartva járt el. 

"A területen fokozott rendőri és közterület-felügyeleti jelenlét biztosítható, külön figyelemmel a gyermekek által használt útvonalakra. Az intézményi környezet védelme változatlanul fontos: iskolák, gyermekintézmények és közösségi terek környéke kiemelten ellenőrzött." 

boon.hu video

