Magyar Péter hazudott a miskolci türelmi zónáról - képek, videó

"Döbbenet. A miskolci fideszes képviselők egy gyermekotthon mellé helyezték át a türelmi zónát, ahol mostantól örömlányok dolgozhatnak. A fideszes döntéssel a türelmi zóna néhány száz méterre került a Szondi utcában található Fruska speciális gyermekotthonhoz." - tette közzé közösségi oldalán csütörtökön Magyar Péter, a Tisza Párt elnöke.

Ide helyezték át a türelmi zóna területét Miskolcon

Fotó: Takács Joci

Tóth-Szántai József, Miskolc polgármestere ugyancsak közösségi oldalán cáfolta a Magyar Péter által állítottakat.

"Szeptemberben visszahelyeztük a türelmi zónát az eredeti peremterületi szakaszra – a Szondi–zinva kereszteződéstől a Fonoda utca felé eső, 100 méteres, jól belátható, megvilágított, bejáratmentes járdaszakaszra - írja a városvezető.