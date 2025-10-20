1 órája
Durva videó, így esett le a villamosról a miskolci Pókember! Az MVK azonnal feljelenti!
Sokaknak ismerős lehet régről a kifejezés, mások talán most hallják először. Tujázás a villamoson: ezt a „sportot” valaha még többen űzték, mint napjainkban, de a káros hagyomány nem halt ki mára sem.
A „miskolci tuja” már a filmtörténet része. De most a televíziózásban is teret nyert a téma. A friss sztori szerint valaki a borsodi vármegyeszékhely tömegközlekedési járatán az ütközőre kapaszkodva utazott – ami egyszerre veszélyes is, látványos is. Tujázás a villamoson: ez a balhé tudott a tévébe bekerülni.
Tujázás a villamoson, amivel a tévébe is bekerülhetsz!
Az egyik nagy kereskedelmi televízió adásában szerepelt az alábbi hír, amint az a tv2.hu weboldalon is olvasható:
Videóra vette, hogy a villamoson tujázik
A leírásból kiderül, a sztori lényege, hogy a villamos ütközőjén utazott, azaz „tujázott” egy fiú Miskolcon, és ezt ő maga videóra is vette. Amikor a villamos megállt, az illető leesett, „de ezen csak nevetett” – kommentálta a látottakat a TV2 riportja. A videót is „ő maga készítette, vagyis csak fél kézzel kapaszkodhatott, tehát egyértelműen életveszélyben volt”. Azt írják a tévécsatornánál, hogy helyiek szerint a hasonló esetek gyakoriak, a fiatalok rendszeresen tujáznak, a közlekedési vállalat pedig jelen esetre vonatkozóan feljelentést tesz.
Alig néhány hónapja, nyár elején a másik nagy kereskedelmi tévé mutatott be ugyanilyen riportot, ugyancsak a miskolci tujázás témakörében. Akkor is, máskor is, sokat írtak-írnak az újságok hasonló ügyekről, s ennek nyomán mindig elhangzik: a jelenség veszélyes, s aki ilyet tapasztal utasként, a vészjelző megnyomásával kell hogy értesítse a villamosvezetőt. Merthogy a járművezető amúgy általában nem látja a tujázót. Merthogy éppen ez a lényeg: a „tuja” azt jelenti, a szerelvény „hátu'ja”, azaz hátulja, amire értelemszerűen nem lehet rálátni a sofőrülésből.
"Nem jellemző" – mondja a miskolci városháza. Most mégis "tujázott" valaki. Frissítve a magyarázatokkal: honnan jön a "tujázni" szavunk
Az eredeti, tehát az önleleplező videófelvétel a hírek szerint a Instagramra került fel (és onnan a tv2-ősök kezébe), de ezt a posztot a Boon.hu-nak nem sikerült fellelnie.
De például ezt a néhány évvel ezelőtti Facebook-posztot igen, az alábbi fotóval, ami a jelenség ma is élő gyakorlatát illusztrálja jól láthatóan:
Vélhetően ilyen esetek nyomán (ha megtalálják és felelősségre tudják vonni a tettest; ami meglehetőségen kétségesnek tűnik), szóval ilyen ügyekben – mint elhangzott, itt is feljelentést tett az MVK – a delikvens nem csak arra számíthat, hogy jegy és bérlet nélkül való utazás szabálysértése miatt veszik elő, de befigyelhet a balesetveszély okozása és a közlekedés rendjének veszélyeztetése is.
Miskolc és a tuja, avagy turuja
A „tujázás” kifejezés egyébként már bekerült a nagy magyar filmtörténetbe, méghozzá a borsodi megyeszékhelyen élők büszkesége, az Utánam, srácok! tévésorozat révén. A széria, mint ismeretes, úgy keletkezett az 1970-es évek elején, hogy írója, Berkes Péter itt járt a városban, megtetszett neki, amit látott és Miskolcot választotta következő tévés felkérésekor forgatókönyvíróként a kitalált történet helyszínéül. A „tujázás” azonban, kissé érthetetlen módon, nem mint villamosos potyázás kerül elő a sztori folyamán – hanem a játszótéri gokartozás (vagy más neveken is ismert a golyóscsapágyas-fadeszkás játék) szinonimájaként. Sőt, igazából a regényben és a tévéfilmben a „turuja” szó hangzik el, még komplexebbé téve a nyelvészeti és kultúrtörténeti rejtélyt...
