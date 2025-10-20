október 20., hétfő

Vendel névnap

11°
+12
0
Mai évfordulókHírt küldök beHírlevél
Feljelentik

1 órája

Durva videó, így esett le a villamosról a miskolci Pókember! Az MVK azonnal feljelenti!

Címkék#potyautas#MVK Zrt.#TV2#villamos#potyázás#riport

Sokaknak ismerős lehet régről a kifejezés, mások talán most hallják először. Tujázás a villamoson: ezt a „sportot” valaha még többen űzték, mint napjainkban, de a káros hagyomány nem halt ki mára sem.

Boon.hu

A „miskolci tuja” már a filmtörténet része. De most a televíziózásban is teret nyert a téma. A friss sztori szerint valaki a borsodi vármegyeszékhely tömegközlekedési járatán az ütközőre kapaszkodva utazott – ami egyszerre veszélyes is, látványos is. Tujázás a villamoson: ez a balhé tudott a tévébe bekerülni.

tujázás a villamoson
A TV2-ős műsor egy képkockája: tujázás a villamoson

Tujázás a villamoson, amivel a tévébe is bekerülhetsz!

Az egyik nagy kereskedelmi televízió adásában szerepelt az alábbi hír, amint az a tv2.hu weboldalon is olvasható:

Videóra vette, hogy a villamoson tujázik

A leírásból kiderül, a sztori lényege, hogy a villamos ütközőjén utazott, azaz „tujázott” egy fiú Miskolcon, és ezt ő maga videóra is vette. Amikor a villamos megállt, az illető leesett, „de ezen csak nevetett” – kommentálta a látottakat a TV2 riportja. A videót is „ő maga készítette, vagyis csak fél kézzel kapaszkodhatott, tehát egyértelműen életveszélyben volt”. Azt írják a tévécsatornánál, hogy helyiek szerint a hasonló esetek gyakoriak, a fiatalok rendszeresen tujáznak, a közlekedési vállalat pedig jelen esetre vonatkozóan feljelentést tesz.

Alig néhány hónapja, nyár elején a másik nagy kereskedelmi tévé mutatott be ugyanilyen riportot, ugyancsak a miskolci tujázás témakörében. Akkor is, máskor is, sokat írtak-írnak az újságok hasonló ügyekről, s ennek nyomán mindig elhangzik: a jelenség veszélyes, s aki ilyet tapasztal utasként, a vészjelző megnyomásával kell hogy értesítse a villamosvezetőt. Merthogy a járművezető amúgy általában nem látja a tujázót. Merthogy éppen ez a lényeg: a „tuja” azt jelenti, a szerelvény „hátu'ja”, azaz hátulja, amire értelemszerűen nem lehet rálátni a sofőrülésből.

Az eredeti, tehát az önleleplező videófelvétel a hírek szerint a Instagramra került fel (és onnan a tv2-ősök kezébe), de ezt a posztot a Boon.hu-nak nem sikerült fellelnie.

De például ezt a néhány évvel ezelőtti Facebook-posztot igen, az alábbi fotóval, ami a jelenség ma is élő gyakorlatát illusztrálja jól láthatóan:

tujázás Miskolc
Tujázó, 2023-ban, a Győri kapuban
Forrás: Facebook / Szák András

Vélhetően ilyen esetek nyomán (ha megtalálják és felelősségre tudják vonni a tettest; ami meglehetőségen kétségesnek tűnik), szóval ilyen ügyekben – mint elhangzott, itt is feljelentést tett az MVK – a delikvens nem csak arra számíthat, hogy jegy és bérlet nélkül való utazás szabálysértése miatt veszik elő, de befigyelhet a balesetveszély okozása és a közlekedés rendjének veszélyeztetése is.

Miskolc és a tuja, avagy turuja

A „tujázás” kifejezés egyébként már bekerült a nagy magyar filmtörténetbe, méghozzá a borsodi megyeszékhelyen élők büszkesége, az Utánam, srácok! tévésorozat révén. A széria, mint ismeretes, úgy keletkezett az 1970-es évek elején, hogy írója, Berkes Péter itt járt a városban, megtetszett neki, amit látott és Miskolcot választotta következő tévés felkérésekor forgatókönyvíróként a kitalált történet helyszínéül. A „tujázás” azonban, kissé érthetetlen módon, nem mint villamosos potyázás kerül elő a sztori folyamán – hanem a játszótéri gokartozás (vagy más neveken is ismert a golyóscsapágyas-fadeszkás játék) szinonimájaként. Sőt, igazából a regényben és a tévéfilmben a „turuja” szó hangzik el, még komplexebbé téve a nyelvészeti és kultúrtörténeti rejtélyt...

A TV2-ős műsor egy másik képkockája
Forrás: TV2

Google NewsA legfrissebb hírekért kövess minket a Boon.hu Google News oldalán is!

 

Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a boon.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!

Rovatunkból ajánljuk

További hírek a témában
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.
  
Regionális hírportálok
Bács-Kiskun - baon.huBaranya - bama.huBékés - beol.huBorsod-Abaúj-Zemplén - boon.huCsongrád - delmagyar.huDunaújváros - duol.huFejér - feol.huGyőr-Moson-Sopron - kisalfold.huHajdú-Bihar - haon.huHeves - heol.huJász-Nagykun-Szolnok - szoljon.huKomárom-Esztergom - kemma.huNógrád - nool.huSomogy - sonline.huSzabolcs-Szatmár-Bereg - szon.huTolna - teol.huVas - vaol.huVeszprém - veol.huZala - zaol.hu
Közélet
magyarnemzet.huszabadfold.huhirtv.huorigo.hu
Gazdaság
vg.hufigyelo.huagrokep.hu
Magazin
astronet.huautomotor.hulakaskultura.hulikebalaton.hunapidoktor.humindmegette.hutravelo.hudietaesfitnesz.huvitorlazasmagazin.huvidekize.hutvmusor.hu
Bulvár
borsonline.huripost.humetropol.hulife.hushe.hu
Szolgáltatás
ingatlanbazar.hufreemail.hukoponyeg.huvidea.hulapcentrum.hu
Rádió
radio1gong.huhirfm.hu