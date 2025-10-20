Durva videó, így esett le a villamosról a miskolci Pókember! Az MVK azonnal feljelenti!

A „miskolci tuja” már a filmtörténet része. De most a televíziózásban is teret nyert a téma. A friss sztori szerint valaki a borsodi vármegyeszékhely tömegközlekedési járatán az ütközőre kapaszkodva utazott – ami egyszerre veszélyes is, látványos is. Tujázás a villamoson: ez a balhé tudott a tévébe bekerülni.

Az egyik nagy kereskedelmi televízió adásában szerepelt az alábbi hír, amint az a tv2.hu weboldalon is olvasható:

Videóra vette, hogy a villamoson tujázik

A leírásból kiderül, a sztori lényege, hogy a villamos ütközőjén utazott, azaz „tujázott” egy fiú Miskolcon, és ezt ő maga videóra is vette. Amikor a villamos megállt, az illető leesett, „de ezen csak nevetett” – kommentálta a látottakat a TV2 riportja. A videót is „ő maga készítette, vagyis csak fél kézzel kapaszkodhatott, tehát egyértelműen életveszélyben volt”. Azt írják a tévécsatornánál, hogy helyiek szerint a hasonló esetek gyakoriak, a fiatalok rendszeresen tujáznak, a közlekedési vállalat pedig jelen esetre vonatkozóan feljelentést tesz.

Alig néhány hónapja, nyár elején a másik nagy kereskedelmi tévé mutatott be ugyanilyen riportot, ugyancsak a miskolci tujázás témakörében. Akkor is, máskor is, sokat írtak-írnak az újságok hasonló ügyekről, s ennek nyomán mindig elhangzik: a jelenség veszélyes, s aki ilyet tapasztal utasként, a vészjelző megnyomásával kell hogy értesítse a villamosvezetőt. Merthogy a járművezető amúgy általában nem látja a tujázót. Merthogy éppen ez a lényeg: a „tuja” azt jelenti, a szerelvény „hátu'ja”, azaz hátulja, amire értelemszerűen nem lehet rálátni a sofőrülésből.