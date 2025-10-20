2 órája
Megfordították a traffiboxot, már repülnek is a bírságok a gyanútlan autósoknak
Miskolc egyik legforgalmasabb útszakaszán mérik az autósok sebességét. A traffibox látószögének irányát most megváltoztatták, de nem először és nem is utoljára.
A legtöbb miskolci minden bizonnyal ismeri már a Kiss Ernő utcán lévő traffiboxot, ami kihelyezése óta tartja vissza a gyorshajtókat. Több száz méteres látóterével, ha bele van helyezve a kamera, már bünteti is a szabályszegő sofőröket, most pedig még egy csavar került a működésbe, ugyanis látószögének irányát megváltoztatták.
A traffipax csak eddig lát... Most biztos azt hiszi, ha időben fékez, megússza!
A legfrissebb hírekért kövess minket a Boon.hu Google News oldalán is!
Mi is pontosan a traffibox?
A traffibox trükkös szerkezet, ugyanis sosom lehet tudni, éppen mér-e vagy nem.
Pontosan ezért javallott mindig úgy közlekedni, mintha állandóan mérne. Tulajdonképpen ez egy állványra szerelt üres fémdoboz egészen addig, amíg a rendőrség el nem helyezi benne a sebességmérő készüléket.
A traffipax szerepe
A traffipaxok szerepe a közlekedésbiztonságban igen jelentős. Magyarországon a gyorshajtás az egyik legtöbb balesetet okozó szabálysértés, ezért is mérik az autósok sebességét a legmodernebb eszközökkel. Preventív hatásuk is van, ugyanis mivel a sofőrök tudják, hogy ellenőrizve lehetnek, ideális esetben inkább betartják a szabályokat.
Két fajta létezik
Az egyik a fixen telepített Közúti Közlekedési Ellenőrző Pont (KKEP), ami radaros elven működik korlátozott mérési távolsággal, a másik pedig a változtatható helyű lézeres elvű KKEP, amely több száz méteres távolságból is képes megállapítani a jármű sebességét.
Trafibox a Kiss Ernő utcán, MiskolconFotók: Takács Joci
Forgatják a traffiboxot?
Ahogyan azt Molnár Emil rendőralezredestől, a Miskolci Rendőrkapitányság Közlekedésrendészeti Osztályának vezetőjétől megtudtuk, a Kiss Ernő utcán lévő traffiboxot időnként megfordítják. Ennek oka, hogy így minél nagyobb területet tudjon ellenőrizni a készülék. Ciklusa nincsen, pár hetente teszik ezt meg, így a sofőrök gyakorlatilag sosem tudják kiszámítani működését.
Ennek az eszköznek a jótékony hatása abban nyilvánult meg, hogy a kihelyezése előtti évben több halálos baleset is volt ezen az útszakaszon, most viszont nemhogy halálos, de más jellegű baleset is jóval kevesebb van
- mondta Molnár Emil.
Fontos tudni, hogy a rendőrség nemcsak ezzel a traffibox-al ellenőrzi az autósok sebességét ezen a szakaszon sem, hanem mozgó járműből is.
A zsűri állva tapsolt a miskolci sztárnak, Veréb Tamás musicalprodukciója mindenkit elvarázsolt
Ezen tények alapján nem meglepő az újabb vereség – Ön szerint hosszabb távon eredményes lesz Radenkovic DVTK-ja?