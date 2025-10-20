Megfordították a traffiboxot, már repülnek is a bírságok a gyanútlan autósoknak

A legfrissebb hírekért kövess minket a Boon.hu Google News oldalán is!

Mi is pontosan a traffibox?

A traffibox trükkös szerkezet, ugyanis sosom lehet tudni, éppen mér-e vagy nem.

Pontosan ezért javallott mindig úgy közlekedni, mintha állandóan mérne. Tulajdonképpen ez egy állványra szerelt üres fémdoboz egészen addig, amíg a rendőrség el nem helyezi benne a sebességmérő készüléket.

A traffipax szerepe

A traffipaxok szerepe a közlekedésbiztonságban igen jelentős. Magyarországon a gyorshajtás az egyik legtöbb balesetet okozó szabálysértés, ezért is mérik az autósok sebességét a legmodernebb eszközökkel. Preventív hatásuk is van, ugyanis mivel a sofőrök tudják, hogy ellenőrizve lehetnek, ideális esetben inkább betartják a szabályokat.

Két fajta létezik

Az egyik a fixen telepített Közúti Közlekedési Ellenőrző Pont (KKEP), ami radaros elven működik korlátozott mérési távolsággal, a másik pedig a változtatható helyű lézeres elvű KKEP, amely több száz méteres távolságból is képes megállapítani a jármű sebességét.