Figyelem!

2 órája

Megfordították a traffiboxot, már repülnek is a bírságok a gyanútlan autósoknak

Miskolc egyik legforgalmasabb útszakaszán mérik az autósok sebességét. A traffibox látószögének irányát most megváltoztatták, de nem először és nem is utoljára.

A legtöbb miskolci minden bizonnyal ismeri már a Kiss Ernő utcán lévő traffiboxot, ami kihelyezése óta tartja vissza a gyorshajtókat. Több száz méteres látóterével, ha bele van helyezve a kamera, már bünteti is a szabályszegő sofőröket, most pedig még egy csavar került a működésbe, ugyanis látószögének irányát megváltoztatták.

traffibox
Traffibox, hol erre, hol arra mér Fotó: Takács József

Mi is pontosan a traffibox?

A traffibox trükkös szerkezet, ugyanis sosom lehet tudni, éppen mér-e vagy nem. 

Pontosan ezért javallott mindig úgy közlekedni, mintha állandóan mérne. Tulajdonképpen ez egy állványra szerelt üres fémdoboz egészen addig, amíg a rendőrség el nem helyezi benne a sebességmérő készüléket.

A traffipax szerepe

A traffipaxok szerepe a közlekedésbiztonságban igen jelentős. Magyarországon a gyorshajtás az egyik legtöbb balesetet okozó szabálysértés, ezért is mérik az autósok sebességét a legmodernebb eszközökkel. Preventív hatásuk is van, ugyanis mivel a sofőrök tudják, hogy ellenőrizve lehetnek, ideális esetben inkább betartják a szabályokat.

Két fajta létezik

Az egyik a fixen telepített Közúti Közlekedési Ellenőrző Pont (KKEP), ami radaros elven működik korlátozott mérési távolsággal, a másik pedig a változtatható helyű lézeres elvű KKEP, amely több száz méteres távolságból is képes megállapítani a jármű sebességét.

Trafibox a Kiss Ernő utcán, Miskolcon

Fotók: Takács Joci

 

Forgatják a traffiboxot?

Ahogyan azt Molnár Emil rendőralezredestől, a Miskolci Rendőrkapitányság Közlekedésrendészeti Osztályának vezetőjétől megtudtuk, a Kiss Ernő utcán lévő traffiboxot időnként megfordítják. Ennek oka, hogy így minél nagyobb területet tudjon ellenőrizni a készülék. Ciklusa nincsen, pár hetente teszik ezt meg, így a sofőrök gyakorlatilag sosem tudják kiszámítani működését.

Ennek az eszköznek a jótékony hatása abban nyilvánult meg, hogy a kihelyezése előtti évben több halálos baleset is volt ezen az útszakaszon, most viszont nemhogy halálos, de más jellegű baleset is jóval kevesebb van

 - mondta Molnár Emil.

Fontos tudni, hogy a rendőrség nemcsak ezzel a traffibox-al ellenőrzi az autósok sebességét ezen a szakaszon sem, hanem mozgó járműből is.

 

