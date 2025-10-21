50 perce
Megsúgjuk, melyik traffiboxban van mérő!
Miskolc egyik legforgalmasabb útszakaszán mérik az autósok sebességét. A traffibox látószögének irányát most megváltoztatták, nem először és nem biztos, hogy nem utoljára.
A traffibox trükkös szerkezet, ugyanis sosem lehet tudni, éppen mér-e vagy nem. Pontosan ezért kell mindig úgy közlekedni, mintha állandóan mérne. Tulajdonképpen ez egy állványra szerelt üres fémdoboz egészen addig, amíg a rendőrség el nem helyezi benne a sebességmérő készüléket.
Na, merre mér a traffibox?
A legtöbb miskolci minden bizonnyal ismeri már a Kiss Ernő utcán lévő traffiboxot, ami kihelyezése óta tartja vissza a gyorshajtókat. Több száz méteres látóterével, ha bele van helyezve a kamera, már bünteti is a szabályszegő sofőröket, most pedig még egy csavar került a működésbe, ugyanis látószögének irányát megváltoztatták. Hogy merre? Olvassa el alábbi cikkünkben.
Megfordították a traffiboxot, már repülnek is a bírságok a gyanútlan autósoknak
