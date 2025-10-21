október 21., kedd

Helyi közélet

50 perce

Megsúgjuk, melyik traffiboxban van mérő!

Miskolc egyik legforgalmasabb útszakaszán mérik az autósok sebességét. A traffibox látószögének irányát most megváltoztatták, nem először és nem biztos, hogy nem utoljára.

Boon.hu

A traffibox trükkös szerkezet, ugyanis sosem lehet tudni, éppen mér-e vagy nem. Pontosan ezért kell mindig úgy közlekedni, mintha állandóan mérne. Tulajdonképpen ez egy állványra szerelt üres fémdoboz egészen addig, amíg a rendőrség el nem helyezi benne a sebességmérő készüléket.

Itt a traffi, hol a traffi? Nem számít, merre mér a traffibox, tartsuk be a szabályokat

Na, merre mér a traffibox?

A legtöbb miskolci minden bizonnyal ismeri már a Kiss Ernő utcán lévő traffiboxot, ami kihelyezése óta tartja vissza a gyorshajtókat. Több száz méteres látóterével, ha bele van helyezve a kamera, már bünteti is a szabályszegő sofőröket, most pedig még egy csavar került a működésbe, ugyanis látószögének irányát megváltoztatták. Hogy merre? Olvassa el alábbi cikkünkben.

Bunkón parkolt, vagy a kézifék volt a ludas?

Érdekes esetet elemeztünk a boon.hu-n. Egy autós látszólag bunkó módon parkolt, de lehet, hogy az autó nem is ott állt, ahol a sofőrje hagyta? Olvassa el a megoldást.

Ön járt már a Bábony-kilátónál?

Egy hely, ahol egyetlen pillantással láthatjuk északi irányban a Magas-Tátra sziklás csúcsait, délkeleten a világörökség részét képező Tokaj-Hegyalja lankáit, nyugatra pedig a Bükk hegység zöld vonulatait. Sajóbábony kilátója beváltotta a hozzá fűzött reményeket, kedvelt turisztikai célpont lett. Olvasson róla bővebben!

Borsod kincsei veszélyeket is rejtenek

Borsod-Abaúj-Zemplén vármegye Magyarország egyik legváltozatosabb és legszebb térsége, de a gyönyörű tájak néha veszélyeket is rejtenek. Összegyűjtöttük Borsod 5 legveszélyesebb természeti helyét, ahol a természet szépsége és ereje egyszerre érezhető.

