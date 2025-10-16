2 órája
Egyidős az avasi kilátóval, de ha egy borsodi fészerben ilyet lát, milliókat érhet!
A Trabant 1963 óta létezik, mármint az az autó, amit ezen a néven ismerünk, itt mi magyarok is. Még ma is. És akinek ma van ilyen retró-járgánya, akár milliókat is remélhet a Trabantjáért! Múcsonyba mentünk megnézni egyet, de helyette ötször annyi Wartburgot (is) találtunk!
Csakis kelet-német „autócsodákat” és egyéb járműveket gyűjt az észak-borsodi testvérpár, még Eisenachba is elautóztak a Wartburgjaikkal. Bár a Boon.hu elsősorban a Trabantjaikra lett volna kíváncsi... Annak kapcsán, hogy a duroplasztból készült, zwickaui „papír-Jaguárok” megmaradt, szebb példányai idestova már milliókért kelnek el a hazai és nemzetközi piacokon!
Trabantok és Wartburgok, a milliós kelet-német „csodák”
Ez a kocsi például az alábbi hirdetési szöveggel szerepel egy kereskedelmi weboldal kínálatában, igaz, nem a Trabant legismertebb, 601-es verziójáról van szó, hanem a korábbi P60-asról:
Világ legdrágább Trabija újnál is újabb állapotban ritka egyedi színnel Magyar
A feltalálási helye: Sárszentmihály, Békéscsaba. Az ár pedig, amin meghirdették, nem vicc és nem tévedés: 10 millió forint.
Igaz, az eladói hirdetésekben megjelölt remélt vételár nem jelenti mindig azt, hogy annyiért meg is veszik az árut – de azért a remélt összeg nagyságrendje érzékeltet valamit. A jó állapotú régi retró-kocsik, köztük a szocialista verdák esetenként komoly áron pénzzé tehetők.
Itt például már egy 601-es a téma:
4 milliót kérnek ezért a makulátlan, KILENC kilométert futott Trabantért
Az idézett online cikk így ír a témáról:
„Volt időszak, amikor a korosodó Trabikat pár tízezer forintért árulták, sőt, dokumentumfilmekben akár konténerbe dobott kocsik is felbukkantak. Mára ellenben keresett veteránként tekintenek a 601-esekre, működő és műszakis példányokat úgy 700-800 ezer forinttól, szép állapotúakat inkább millió fölött, OT-rendszámos darabokat inkább kétmillió forint táján kínálnak. És akkor ott van az a csoda, amit a németországi Hammban hirdetett meg az ATF-Tuning GmbH. Egy 1990-es 601 S de Luxe, égszínkék fényezéssel, barna belsővel – nagyjából makulátlan kívül-belül. Van első-hátsó ködlámpája, tolatólámpája, fűthető hátsó szélvédője, átfolyásmérője, vészvillogója, napi számlálós kilométerórája. De nem ez a leginkább vonzó és különleges benne, hanem az, hogy összesen 9, azaz KILENC kilométert futott. (...) Az ár is ennek megfelelő: 10 450 euró, vagyis átszámolva bő négymillió forint.”
Egy másik összeállítás ezt állítja: „egyre jobb befektetés egy Trabant, a németeknél már 2,9 millió forint az átlagáruk”. Kiderül az anyagból, több mint 13 ezer Trabant és Wartburg fut még a magyar utakon. „Az árak tovább fognak emelkedni” – jósolják az elemzők.
„4 millió forintért eladó egy 421 lóerős Trabant itthon” – olvasható ilyen is, az érdeklődő olvasó pedig csak hüledezik, visszaemlékezve esetleg saját egykori tapasztalataira az eredetileg 26 lóerős, maximum 100-110 km/h sebességre képes „papír-Jaguárról”.
Összesen 2 818 547 darab készült belőle, és ez volt a legnagyobb példányszámban eladott autó az NDK történetében. 1963-tól 1990-ig gyártották kétütemű, 594,5 köbcentiméteres motorral, amely 26 lóerős teljesítményre és 110 kilométer/órás sebességre képes.
„Trendi lett a Trabant, több milliót is elkérhetnek értük” – megint csak egy újabb cikk a kérdéskörről.
A Trabi és a Traubi
A Tó-retró blog online felméréséből kiderül, a Magyarországon régen kapható, manapság retrónak számító márkák közül a válaszadóknak leginkább
- a Bambi,
- a Traubi,
- a Trabant,
- a Trapper farmer,
- az Alföldi papucs,
- és a Leó jégrém hiányzik.
A Trabant 601 nemrég ünnepelte 60. születésnapját, az 1963-ban (ez a dátum a borsodiaknak, különösen a miskolciaknak igen emlékezetes!) leleplezett duroplaszt karosszériás kisautó sorozatgyártása 1964-ben kezdődött meg.
Egy szirmabesenyői fiatalember a 30. szülinapján megvalósította bakancslistás álmát. Mint a Boon.hu megírta nemrégiben, „hazavitte” 35 éves, babakék Trabantját egykori gyártási helyére, a német Zwickauba. Fekete Márk, a Trabant-Wartburg Klub tagja, a Borsodi Betyárok baráti kör alapítója és vezetője. Tudnivaló, és a cikkből is kiderül, hogy a Trabant neve „útitársat” jelent, hiszen az 1960-as években „a dolgozó német emberek hű társának szánták”.
A Trabant rajongóinál belső poén, hogy ebben az autóban is működik a szocialista klíma: ha letekerjük az ablakot. Azokban az időkben az számított komfortnak, ha egy négyfős család beült az autóba, és kötöttségek nélkül tudtak A-ból B-be utazni úgy, hogy nem kellett várniuk a buszra. És közben együtt voltak, míg ez az autó szétszakította az utat azzal a 90-100 km per órás végsebességgel, amire akkor a Trabant képes volt.
2300 kilométernyi út egy 35 éves kocsival a Trabigyártás Mekkájába (fotókkal, podcast)
A baráti kör tagjai magunk szerelik a saját Trabantjukat. Nagyon ritkán vesz olyan ember Trabantot, aki nem ért az autószereléshez. Aki csak a poén kedvéért vesz ilyen retro mobilt, annak igen hamar meggyűlik vele a baja, hiszen a régi autó folyamatos karbantartást igényel – olvasható a tavalyi cikkben.
A Trabant klasszikusan az az autó, aminek lelke van. Nem kell sokat szerelgetni, ha rendben tartják és gondoskodnak róla.
Trabantos riportra készültünk, de tele lett Wartburgokkal!
Épp ilyen szerelgetős, veteránautó-kedvelő borsodiakat kerestünk jelen cikk írásakor, amikor a Facebookon figyelmünkbe ajánlották Hajtós Pétert. Kiderült, hogy neki is van egy-két Trabantja otthon a fészerben. Amikor azonban kilátogattunk hozzá Múcsonyba, a Trabant-téma jóformán teljesen háttérbe szorult...
Riportra mentünk az észak-borsodi községben élő rallye-shoz, szerelőhöz, gyűjtőhöz, nem sejtve, hogy ez a képriport végül sokkal inkább fog egy másik volt NDK-s autómárkáról szólni. Amit nem Zwickauban, hanem a majd' 200 kilométerre lévő másik németországi település gyárában készítettek a szocializmus évtizedeiben: ez Eisenach és a Wartburg. A múcsonyi három telken, körülbelül száz méteres távon belül alighanem megdőlt a Wartburg-sűrűség világrekordja: hevenyészett számításunk szerint huszonvalahány karosszériát találtunk, jobb-rosszabb állapotban, üres kasznival avagy menetképes állapotban. Több közülük arra vár, hogy a továbbiakban is bemutatókra, felvonulásokra, márkafesztiválokra járjanak velük gazdáik, a Hajtós testvérek és családjaik, más példányok esetleg későbbi felújítási projektekben reménykedhetnek, de inkább már csak alkatrész-kannibalizmus keretében hasznosulhatnak... Az egész kollekció azért megérhet pár tízmillió forintot is akár.
Veterán Wartburgok egy ház udvaránFotók: Takács József
Hajtós Péter elbeszéléséből kiderült, valahogy úgy alakult, már gyerekkorában, hogy családjuknak mindig NDK-s járművei voltak, így máig ezeket kedvelik és gyűjtik. A Trabant és Wartburg mellett akad Barkas, Simson és MZ motor, de a szintén javítás alatt álló lakókocsi is kelet-német gyártmányú.
– Három kocsival mentünk el tavaly Eisenachba az ottani Wartburg-találkozóra – meséli a karosszérialakatos a Borsod Online-nak. – Ezeken a járműveken nőttünk fel. 1996 óta foglalkozom velük, versenyeztem is mindkét típussal. Járok-járunk helyi amatőr futamokra, találkozókra. Ez a Trabant itt – mutat az egyik kiskocsira a garázs hátsó sarkában – Sajókeresztúrból van, másfél millióért vettem. Szlalomversenyen jó helyezést értem el vele, Encsen nyertem is. Könnyű, könnyen fordul. hasonlít egy gokarthoz – jellemzi a Trabit.
Leladázzák a Wartburgot is!
A szuperkocsivá feljavított verzióban, persze, sok kézimunka, munkaóra és forint vannak benne.
– Sokan, mikor meglátnak benne, nem is tudják már, mik ezek a típusok. „Leladázzák” – mondja például a Wartburgról keserűen. – De mindenki integetni szokott.
A Wartburg DDR Csoport tagjaként részt vett 2025. július 10-13. között a VII. országos Wartburg találkozón, ahol a már nem létező márkához tartozó, már nem létező országban gyártott autókból álló, zárt konvoj felvonulásának rekordját döntötték meg a közreműködésével. A találkozón 140 darab Wartburg gyártmányú autó és 4 darab Barkas kistehergépkocsi vett részt.
Ezt a kimagasló teljesítményt a helyszínen felvett jegyzőkönyvünk mellett jelen oklevelünk, a Magyar rekordok Diplomája is hitelesen igazolja.
(A Hajtósék által idén nyáron kapott oklevél feliratának részlete.)
A veteránjárműveket, amelyiket még használni akarja, évente meg kell mozgatni. Van itt sima 353-as, kombi, platós, de régebbi 311-esek is. Előbbiekből van, ami háromhengeres, van, ami négyütemű. Az egyikben 1238 kilométer van mindössze. Egy másikban 272. A járművek többsége a nyolcvanas végéről származik. Egyikben két és fél hónapnyi munka van, a másikkal több éve babrál. A barna festésű Wartburggal nap mint nap jár a településen. Különösen büszkén mutatja, amelyik OT-s rendszámú, amelyiknek megvannak a fém hamutartói, amelyikben valami különleges eredeti, illetve éppenhogy utólag „megbuherált” megoldás díszeleg.
– Mit szól ehhez a gyűjteményhez, a hobbinkhoz a család? Szeretik ők is. Benne vannak. Járnak velük – nyugtat meg Hajtós Péter.
A legfrissebb hírekért kövess minket a Boon.hu Google News oldalán is!
Baj van, megjelent a fertőzés Borsod-Abaúj-Zemplénben! 1 km sugarú veszélyzónát kellett azonnal kijelölni
„Mamánk hangosabb volt a kommentárnál” – könnyes szemmel üzent a Ronaldóék szemét kivédő Tóth Balázs testvére
boon.hu video
- Kemény csata zajlott a lila-fehérek elleni rangadón (képekkel, videóval)
- Fekete lett a dió? Ez a trükk megmentheti az egész termést! - videóval
- A legcsendesebb járőr a miskolci állatkertben - képek, videó
- Megjöttek a pontos számok! - Egy várandós anya és egy vietnami nő is a sérültek között van - képek, videó
- Lakatlan, eladó volt, egyre pusztul a miskolci épület, ahol a legendás színésznő utolsó éveit élte - képek, videó