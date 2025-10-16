Egyidős az avasi kilátóval, de ha egy borsodi fészerben ilyet lát, milliókat érhet!

Csakis kelet-német „autócsodákat” és egyéb járműveket gyűjt az észak-borsodi testvérpár, még Eisenachba is elautóztak a Wartburgjaikkal. Bár a Boon.hu elsősorban a Trabantjaikra lett volna kíváncsi... Annak kapcsán, hogy a duroplasztból készült, zwickaui „papír-Jaguárok” megmaradt, szebb példányai idestova már milliókért kelnek el a hazai és nemzetközi piacokon!

Egy Trabant (a pólón) és egy Wartburg (teljes valójában) a múcsonyi garázs előtt

Fotó: Takács József

Trabantok és Wartburgok, a milliós kelet-német „csodák”

Ez a kocsi például az alábbi hirdetési szöveggel szerepel egy kereskedelmi weboldal kínálatában, igaz, nem a Trabant legismertebb, 601-es verziójáról van szó, hanem a korábbi P60-asról:

Világ legdrágább Trabija újnál is újabb állapotban ritka egyedi színnel Magyar

A feltalálási helye: Sárszentmihály, Békéscsaba. Az ár pedig, amin meghirdették, nem vicc és nem tévedés: 10 millió forint.

Igaz, az eladói hirdetésekben megjelölt remélt vételár nem jelenti mindig azt, hogy annyiért meg is veszik az árut – de azért a remélt összeg nagyságrendje érzékeltet valamit. A jó állapotú régi retró-kocsik, köztük a szocialista verdák esetenként komoly áron pénzzé tehetők.

Itt például már egy 601-es a téma:

4 milliót kérnek ezért a makulátlan, KILENC kilométert futott Trabantért

A tízmilliós Trabant fotója az online hirdetésből

Forrás: hasznaltauto.hu

Az idézett online cikk így ír a témáról:

„Volt időszak, amikor a korosodó Trabikat pár tízezer forintért árulták, sőt, dokumentumfilmekben akár konténerbe dobott kocsik is felbukkantak. Mára ellenben keresett veteránként tekintenek a 601-esekre, működő és műszakis példányokat úgy 700-800 ezer forinttól, szép állapotúakat inkább millió fölött, OT-rendszámos darabokat inkább kétmillió forint táján kínálnak. És akkor ott van az a csoda, amit a németországi Hammban hirdetett meg az ATF-Tuning GmbH. Egy 1990-es 601 S de Luxe, égszínkék fényezéssel, barna belsővel – nagyjából makulátlan kívül-belül. Van első-hátsó ködlámpája, tolatólámpája, fűthető hátsó szélvédője, átfolyásmérője, vészvillogója, napi számlálós kilométerórája. De nem ez a leginkább vonzó és különleges benne, hanem az, hogy összesen 9, azaz KILENC kilométert futott. (...) Az ár is ennek megfelelő: 10 450 euró, vagyis átszámolva bő négymillió forint.”