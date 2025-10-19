október 19., vasárnap

Nándor névnap

13°
+16
+8
Mai évfordulókHírt küldök beHírlevél
Ez menő!

16 perce

Top of Hungary forgatás Miskolcon! – a város gasztronómiája országos reflektorfényben

Címkék#renomé café#TV2#forgatás#gasztro#Miskolc

A város kulináris büszkesége, a Renomé Café & Bistro kerül a reflektorfénybe, ezzel is bizonyítva, hogy Miskolc helye megkérdőjelezhetetlen Magyarország gasztrotérképén. Október 20-án a TV2 stábja Miskolcra érkezik, hogy leforgassa a Top of Hungary című gasztronómiai műsor egyik epizódját.

Bahor-Juhász Ágnes
Top of Hungary forgatás Miskolcon! – a város gasztronómiája országos reflektorfényben

A Renomé Bistro a Top of Hungary kiválasztottja, jön a forgatás Miskolcon

Forrás: MW

A Top of Hungary című televíziós gasztrosorozat minden évben bemutatja hazánk legjobb éttermeit, séfjeit és kulináris élményeit. A produkció idén különösen exkluzív mezőnyt vonultat fel: olyan neves vendéglátóhelyek kaptak meghívást, mint a Caviar & Bull, a Szaletly, a Prime Steakhouse és a La Pampa. A sorozat új évadában egyedüli miskolci étteremként a Renomé Café & Bistro is helyet kapott a legjobbak között – ez pedig óriási elismerés nemcsak a vendéglátóhelynek, hanem a város egész gasztronómiai közösségének.

top of hungary
A Top of Hungary stábja Miskolcon forgat októberben Forrás:  MW

A Top of Hungary stábja Miskolcra érkezik!

A forgatás 2025. október 20-án, hétfőn 14:30-tól zajlik a Renomé Café & Bistroban, ahol a TV2 stábja bepillantást enged a kulisszák mögé. A szervezők szeretettel várják a sajtó képviselőit is, akik testközelből láthatják, hogyan születnek a műsor képkockái, és meg is kóstolhatják a forgatás során elkészített fogásokat.
A szervezők ígérete szerint „senki nem távozik üres hassal” – a nap garantáltan ízekben és jó hangulatban gazdag lesz.

Miskolc: az ország új gasztro-fővárosa

A miskolci vendéglátás az elmúlt években látványos fejlődésen ment keresztül. A város immár Budapest és a Balaton régió után az ország harmadik legerősebb gasztronómiai központjának számít.

A Street Kitchen Guide és más szakmai ranglisták szerint Miskolcon található a legtöbb ajánlott vidéki étterem, ami egyértelműen mutatja a helyi séfek és étterem tulajdonosok elhivatottságát.

A Renomé Café & Bistro ebbe a minőségi kínálatba illeszkedik. A hely nemcsak a miskolciak, hanem az idelátogató turisták kedvence is. A mostani televíziós megjelenés új lehetőséget teremt arra, hogy a helyi konyhaművészet országos elismerést kapjon.
Demeter Tibor ügyvezető elhivatottsága és minőség iránti elkötelezettsége meghatározó abban, hogy a Renomé a város egyik gasztronómiai zászlóshajója lett. A műsorban való szereplés méltó visszaigazolása ennek a munkának.

Az esemény részletei

  • Időpont: 2025. október 20. (hétfő) 14:30-tól
  • Helyszín: Renomé Café & Bistro, Miskolc
  • Esemény: TV2 – Top of Hungary forgatás
    Még több hír és kihagyhatatlan érdekesség várja a boon.hu portálon.

Google NewsA legfrissebb hírekért kövess minket a Boon.hu Google News oldalán is!

Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a boon.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!

Rovatunkból ajánljuk

További hírek a témában
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.
  
Regionális hírportálok
Bács-Kiskun - baon.huBaranya - bama.huBékés - beol.huBorsod-Abaúj-Zemplén - boon.huCsongrád - delmagyar.huDunaújváros - duol.huFejér - feol.huGyőr-Moson-Sopron - kisalfold.huHajdú-Bihar - haon.huHeves - heol.huJász-Nagykun-Szolnok - szoljon.huKomárom-Esztergom - kemma.huNógrád - nool.huSomogy - sonline.huSzabolcs-Szatmár-Bereg - szon.huTolna - teol.huVas - vaol.huVeszprém - veol.huZala - zaol.hu
Közélet
magyarnemzet.huszabadfold.huhirtv.huorigo.hu
Gazdaság
vg.hufigyelo.huagrokep.hu
Magazin
astronet.huautomotor.hulakaskultura.hulikebalaton.hunapidoktor.humindmegette.hutravelo.hudietaesfitnesz.huvitorlazasmagazin.huvidekize.hutvmusor.hu
Bulvár
borsonline.huripost.humetropol.hulife.hushe.hu
Szolgáltatás
ingatlanbazar.hufreemail.hukoponyeg.huvidea.hulapcentrum.hu
Rádió
radio1gong.huhirfm.hu