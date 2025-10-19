38 perce
Top of Hungary forgatás Miskolcon! – a város gasztronómiája országos reflektorfényben
A város kulináris büszkesége, a Renomé Café & Bistro kerül a reflektorfénybe, ezzel is bizonyítva, hogy Miskolc helye megkérdőjelezhetetlen Magyarország gasztrotérképén. Október 20-án a TV2 stábja Miskolcra érkezik, hogy leforgassa a Top of Hungary című gasztronómiai műsor egyik epizódját.
A Renomé Bistro a Top of Hungary kiválasztottja, jön a forgatás Miskolcon
A Top of Hungary című televíziós gasztrosorozat minden évben bemutatja hazánk legjobb éttermeit, séfjeit és kulináris élményeit. A produkció idén különösen exkluzív mezőnyt vonultat fel: olyan neves vendéglátóhelyek kaptak meghívást, mint a Caviar & Bull, a Szaletly, a Prime Steakhouse és a La Pampa. A sorozat új évadában egyedüli miskolci étteremként a Renomé Café & Bistro is helyet kapott a legjobbak között – ez pedig óriási elismerés nemcsak a vendéglátóhelynek, hanem a város egész gasztronómiai közösségének.
A Top of Hungary stábja Miskolcra érkezik!
A forgatás 2025. október 20-án, hétfőn 14:30-tól zajlik a Renomé Café & Bistroban, ahol a TV2 stábja bepillantást enged a kulisszák mögé. A szervezők szeretettel várják a sajtó képviselőit is, akik testközelből láthatják, hogyan születnek a műsor képkockái, és meg is kóstolhatják a forgatás során elkészített fogásokat.
A szervezők ígérete szerint „senki nem távozik üres hassal” – a nap garantáltan ízekben és jó hangulatban gazdag lesz.
Borsod gasztrofellegvár lett – négy vármegyei étterem is Michelin-elismerést kapott 2025-ben!
Miskolc: az ország új gasztro-fővárosa
A miskolci vendéglátás az elmúlt években látványos fejlődésen ment keresztül. A város immár Budapest és a Balaton régió után az ország harmadik legerősebb gasztronómiai központjának számít.
A Street Kitchen Guide és más szakmai ranglisták szerint Miskolcon található a legtöbb ajánlott vidéki étterem, ami egyértelműen mutatja a helyi séfek és étterem tulajdonosok elhivatottságát.
A Renomé Café & Bistro ebbe a minőségi kínálatba illeszkedik. A hely nemcsak a miskolciak, hanem az idelátogató turisták kedvence is. A mostani televíziós megjelenés új lehetőséget teremt arra, hogy a helyi konyhaművészet országos elismerést kapjon.
Demeter Tibor ügyvezető elhivatottsága és minőség iránti elkötelezettsége meghatározó abban, hogy a Renomé a város egyik gasztronómiai zászlóshajója lett. A műsorban való szereplés méltó visszaigazolása ennek a munkának.
Az esemény részletei
- Időpont: 2025. október 20. (hétfő) 14:30-tól
- Helyszín: Renomé Café & Bistro, Miskolc
- Esemény: TV2 – Top of Hungary forgatás
