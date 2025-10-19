Top of Hungary forgatás Miskolcon! – a város gasztronómiája országos reflektorfényben

A Top of Hungary című televíziós gasztrosorozat minden évben bemutatja hazánk legjobb éttermeit, séfjeit és kulináris élményeit. A produkció idén különösen exkluzív mezőnyt vonultat fel: olyan neves vendéglátóhelyek kaptak meghívást, mint a Caviar & Bull, a Szaletly, a Prime Steakhouse és a La Pampa. A sorozat új évadában egyedüli miskolci étteremként a Renomé Café & Bistro is helyet kapott a legjobbak között – ez pedig óriási elismerés nemcsak a vendéglátóhelynek, hanem a város egész gasztronómiai közösségének.

A Top of Hungary stábja Miskolcon forgat októberben Forrás: MW

A Top of Hungary stábja Miskolcra érkezik!

A forgatás 2025. október 20-án, hétfőn 14:30-tól zajlik a Renomé Café & Bistroban, ahol a TV2 stábja bepillantást enged a kulisszák mögé. A szervezők szeretettel várják a sajtó képviselőit is, akik testközelből láthatják, hogyan születnek a műsor képkockái, és meg is kóstolhatják a forgatás során elkészített fogásokat.

A szervezők ígérete szerint „senki nem távozik üres hassal” – a nap garantáltan ízekben és jó hangulatban gazdag lesz.