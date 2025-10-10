1 órája
Egy KRESZ-szabály, amit rengeteg autós félreért - Nappali menetfény vagy tompított fényszóró?
Sokan nem tudják, pedig megszegik a KRESZ-t, és ennek akár büntetés is lehet a vége. Mutatjuk, mikor kell nappali menetfény, tompított fényszórót használni.
Ma már a legtöbb modern autóban megtalálható a nappali menetfény (DRL – Daytime Running Light), mégis sok autós bizonytalan abban, mikor kell azt és mikor inkább a tompított fényszórót használni. Vannak, akik rábízzák a döntést az autó elektronikájára, de ez nem mindig jó ötlet. Nézzük, mit mond a KRESZ és a szakember.
Nappali menetfény
A nappali menetfény egy alacsony fogyasztású, elől elhelyezett fényforrás, amelynek célja, hogy nappal is láthatóvá tegye az autót a forgalomban. Fontos viszont tudni, hogy csak elől világít, a hátsó lámpákat nem kapcsolja be és nem világítja meg az utat. A nappali menetfény automatikusan felkapcsol, amikor a gyújtást ráadjuk a kocsira.
Tompított fényszóró
A tompított fényszóró a nappali menetfénnyel szemben éjszakai és rossz látási viszonyok melletti közlekedéshez szükséges. Elől erősebb fényt ad, ami megvilágítja az utat, a hátsó helyzetjelző lámpákat is bekapcsolja és kézi vezérléssel kapcsolható.
Mit mond a KRESZ?
A KRESZ 44. § (1) kimondja:
„A járművel nappal, korlátozott látási viszonyok között, valamint éjszaka fényszórót kell használni.”
Ez azt jelenti, hogy nappal, jó látási viszonyok között elegendő a nappali menetfény.
Sötétben, esőben, ködben, alagútban, vagy rossz látási viszonyok között tompított fényszórót használni kell, mert a nappali menetfény ilyenkor nem elég.
A nappali menetfény használatát nem tiltja semmi. Azt fontos tudni, hogy csak elől világít. A tompított fényszórót viszont kötelező használni lakott területen kívül, valamint korlátozott látási viszonyok között
– mondta Bencze Csaba, a Bencze Autósiskola tulajdonosa.
