október 17., péntek

Hedvig névnap

15°
+15
+5
Mai évfordulókHírt küldök beHírlevél
Iszonyat

1 órája

Brutális tömegverekedés Borsod megyében, a busz mellett ütötték egymást a lányok – mindent felvett a kamera

Címkék#Ricse#Tények hu#TV2 Tények#Tények (hírműsor)#TV2#Tömegverekedés#rendőrség

Borsod megyei botrányos esetről számolt be több posztban is a TV2-ős Tények műsor weboldala és FB-profilja. A tömegverekedés Ricsén tört ki a napokban, erről árulkodik a tévések felvétele.

Boon.hu

Több posztot, illetve videót is szentelt egy borsod-abaúj-zempléni rendőrségi esetnek az ismert tévéműsor. A téma: tömegverekedés Ricsén.

tömegverekedés Ricsén
Tömegverekedés Ricsén, ahogy a Tények.hu videója mutatja
Forrás: Tények.hu

Tömegverekedés Ricsén: a Tények videófelvételén

Nyakánál fogva rángatta lánya támadóját

– olvasható az egyik legnagyobb országos televíziós adó népszerű bulvárműsorának weboldalán

Az online beszámolóból az derül ki, „brutális tömegverekedés tört ki Ricsén, Borsod-Abaúj-Zemplén vármegyében, egy buszmegállóban, ahol két fiatal lány esett egymásnak”. A leírás szerint nevezettek ököllel ütötték, rúgták egymást, miközben többen is próbálták szétválasztani őket. A tévések értesülése arra utal, az egyik fiatal lány apja közbeavatkozott, gyereke támadóját a nyakánál ragadta meg és hátralökte. Több részlet nem válik ismertté ebből a forrásból. A cikk vége: „a verekedésről megdöbbentő videó készült, a rendőrség nyomoz az ügyben”. Az anyag publikálási dátuma október 16., csütörtök este, ennyiből lehet a történtek időpontjára következtetni.

Egy másik posztban ugyanerről az esetről másik címmel számol be a Tények.hu szerkesztője:

Videón a ricsei horror, két fiatal lány látható a megrázó képsorokon

Google NewsA legfrissebb hírekért kövess minket a Boon.hu Google News oldalán is!

 

Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a boon.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!

Rovatunkból ajánljuk

További hírek a témában
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.
  
Regionális hírportálok
Bács-Kiskun - baon.huBaranya - bama.huBékés - beol.huBorsod-Abaúj-Zemplén - boon.huCsongrád - delmagyar.huDunaújváros - duol.huFejér - feol.huGyőr-Moson-Sopron - kisalfold.huHajdú-Bihar - haon.huHeves - heol.huJász-Nagykun-Szolnok - szoljon.huKomárom-Esztergom - kemma.huNógrád - nool.huSomogy - sonline.huSzabolcs-Szatmár-Bereg - szon.huTolna - teol.huVas - vaol.huVeszprém - veol.huZala - zaol.hu
Közélet
magyarnemzet.huszabadfold.huhirtv.huorigo.hu
Gazdaság
vg.hufigyelo.huagrokep.hu
Magazin
astronet.huautomotor.hulakaskultura.hulikebalaton.hunapidoktor.humindmegette.hutravelo.hudietaesfitnesz.huvitorlazasmagazin.huvidekize.hutvmusor.hu
Bulvár
borsonline.huripost.humetropol.hulife.hushe.hu
Szolgáltatás
ingatlanbazar.hufreemail.hukoponyeg.huvidea.hulapcentrum.hu
Rádió
radio1gong.huhirfm.hu