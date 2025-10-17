Brutális tömegverekedés Borsod megyében, a busz mellett ütötték egymást a lányok – mindent felvett a kamera

Több posztot, illetve videót is szentelt egy borsod-abaúj-zempléni rendőrségi esetnek az ismert tévéműsor. A téma: tömegverekedés Ricsén.

Tömegverekedés Ricsén, ahogy a Tények.hu videója mutatja

Tömegverekedés Ricsén: a Tények videófelvételén

Nyakánál fogva rángatta lánya támadóját

– olvasható az egyik legnagyobb országos televíziós adó népszerű bulvárműsorának weboldalán.

Az online beszámolóból az derül ki, „brutális tömegverekedés tört ki Ricsén, Borsod-Abaúj-Zemplén vármegyében, egy buszmegállóban, ahol két fiatal lány esett egymásnak”. A leírás szerint nevezettek ököllel ütötték, rúgták egymást, miközben többen is próbálták szétválasztani őket. A tévések értesülése arra utal, az egyik fiatal lány apja közbeavatkozott, gyereke támadóját a nyakánál ragadta meg és hátralökte. Több részlet nem válik ismertté ebből a forrásból. A cikk vége: „a verekedésről megdöbbentő videó készült, a rendőrség nyomoz az ügyben”. Az anyag publikálási dátuma október 16., csütörtök este, ennyiből lehet a történtek időpontjára következtetni.

Egy másik posztban ugyanerről az esetről másik címmel számol be a Tények.hu szerkesztője:

Videón a ricsei horror, két fiatal lány látható a megrázó képsorokon

