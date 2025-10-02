1 órája
Ön elégedett a tömegközlekedéssel Miskolcon? Most elmondhatja!
Utaselégedettségi felmérést készít az MVK Zrt. 2025-ben. A miskolci tömegközlekedésről most az utasok elmondhatják véleményüket, ezzel pedig bérletet is nyerhetnek.
Ahogyan azt az MVK Zrt. hivatalos weboldalán is írják, a Miskolci Városi Közlekedési Zrt. számára rendkívül fontos az utasok visszajelzése, amely nem csupán statisztikai adat, hanem a legfontosabb információforrás. Ez mutat irányt a tömegközlekedés folyamatos fejlesztéséhez.
Hoppá! Lemondták a Miskolcról induló késő esti vonatot – busz viszi tovább az utasokat!
A legfrissebb hírekért kövess minket a Boon.hu Google News oldalán is!
Felmérés a tömegközlekedés fejlesztésének érdekében
Az MVK Zrt. idén is lehetőséget kínál arra, hogy egy átfogó felmérés keretében mindenki megoszthassa velük tapasztalatait és javaslatait. Többek közt kíváncsiak a menetrendekről, a járatok tisztaságáról és pontosságáról, valamint a jegypénztárak működéséről alkotott véleményekre.
A felmérés 2025. október 1. és 31. között érhető el online, a kérdőív kitöltése pedig csak néhány perc.
A részvételt ráadásul jutalmazzák is, a kitöltők között 5 darab, 2025. december hónapra érvényes általános kombinált bérletszelvényt sorsolnak ki.
Borsodi nő mentette meg a háborús zónában ragadt katonaorvost – hitte az asszony, de jött a fordulat