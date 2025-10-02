október 2., csütörtök

Petra névnap

11°
+12
+7
Mai évfordulókHírt küldök beHírlevél
Fontos!

1 órája

Ön elégedett a tömegközlekedéssel Miskolcon? Most elmondhatja!

Címkék#menetrend#MVK Zrt.#tömegközlekedési vállalat

Utaselégedettségi felmérést készít az MVK Zrt. 2025-ben. A miskolci tömegközlekedésről most az utasok elmondhatják véleményüket, ezzel pedig bérletet is nyerhetnek.

Boon.hu

Ahogyan azt az MVK Zrt. hivatalos weboldalán is írják, a Miskolci Városi Közlekedési Zrt. számára rendkívül fontos az utasok visszajelzése, amely nem csupán statisztikai adat, hanem a legfontosabb információforrás. Ez mutat irányt a tömegközlekedés folyamatos fejlesztéséhez.

Most elmondhatja a véleményét a tömegközlekedésről Miskolcon
Most elmondhatja a véleményét a tömegközlekedésről Miskolcon
Forrás: mvkzrt.hu

Google NewsA legfrissebb hírekért kövess minket a Boon.hu Google News oldalán is!

Felmérés a tömegközlekedés fejlesztésének érdekében

Az MVK Zrt. idén is lehetőséget kínál arra, hogy egy átfogó felmérés keretében mindenki megoszthassa velük tapasztalatait és javaslatait. Többek közt kíváncsiak a menetrendekről, a járatok tisztaságáról és pontosságáról, valamint a jegypénztárak működéséről alkotott véleményekre.

A felmérés 2025. október 1. és 31. között érhető el online, a kérdőív kitöltése pedig csak néhány perc.

A részvételt ráadásul jutalmazzák is, a kitöltők között 5 darab, 2025. december hónapra érvényes általános kombinált bérletszelvényt sorsolnak ki.

 

Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a boon.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!

Rovatunkból ajánljuk

További hírek a témában
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.
  
Regionális hírportálok
Bács-Kiskun - baon.huBaranya - bama.huBékés - beol.huBorsod-Abaúj-Zemplén - boon.huCsongrád - delmagyar.huDunaújváros - duol.huFejér - feol.huGyőr-Moson-Sopron - kisalfold.huHajdú-Bihar - haon.huHeves - heol.huJász-Nagykun-Szolnok - szoljon.huKomárom-Esztergom - kemma.huNógrád - nool.huSomogy - sonline.huSzabolcs-Szatmár-Bereg - szon.huTolna - teol.huVas - vaol.huVeszprém - veol.huZala - zaol.hu
Közélet
magyarnemzet.huszabadfold.huhirtv.huorigo.hu
Gazdaság
vg.hufigyelo.huagrokep.hu
Magazin
astronet.huautomotor.hulakaskultura.hulikebalaton.hunapidoktor.humindmegette.hutravelo.hudietaesfitnesz.huvitorlazasmagazin.huvidekize.hutvmusor.hu
Bulvár
borsonline.huripost.humetropol.hulife.hushe.hu
Szolgáltatás
ingatlanbazar.hufreemail.hukoponyeg.huvidea.hulapcentrum.hu
Rádió
radio1gong.huhirfm.hu