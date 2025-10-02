Ön elégedett a tömegközlekedéssel Miskolcon? Most elmondhatja!

A legfrissebb hírekért kövess minket a Boon.hu Google News oldalán is!

Felmérés a tömegközlekedés fejlesztésének érdekében

Az MVK Zrt. idén is lehetőséget kínál arra, hogy egy átfogó felmérés keretében mindenki megoszthassa velük tapasztalatait és javaslatait. Többek közt kíváncsiak a menetrendekről, a járatok tisztaságáról és pontosságáról, valamint a jegypénztárak működéséről alkotott véleményekre.

A felmérés 2025. október 1. és 31. között érhető el online, a kérdőív kitöltése pedig csak néhány perc.

A részvételt ráadásul jutalmazzák is, a kitöltők között 5 darab, 2025. december hónapra érvényes általános kombinált bérletszelvényt sorsolnak ki.