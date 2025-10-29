október 29., szerda

Felháborító

1 órája

Még nincs 18 éves, de körbefosztogatta Miskolcot és környékét

Címkék#fosztogatás#kávézó#Lázár János#miskolci#séfek séfe#Diósgyőri vár

A közelmúltban kifosztottak egy népszerű miskolci kávézót. Az elkövetőt azonosították, és döbbenetes dolog derült ki. A tolvaj egy ideje már aktívan tevékenykedett Borsodban.

Boon.hu

A Miskolc Plázában található Cafe Frei tette közzé közösségi oldalán a posztot, ami szerint a lopás során eltulajdonították laptopjukat és a raktárkészletük egy részét. Ezt kamerák is rögzítették, így hamar a rendőrség elé került az ügy. A Borsod-Abaúj-Zemplén Vármegyei Rendőr-főkapitányság munkatársaitól később megtudtuk, hogy az elkövetőt már elfogták és az eljárás folyamatban van. A 2008-as születésű tolvaj a miskolci kávézó mellett számos más helyszínen is próbára tette bűnöző készségeit. A linkre kattintva felsoroljuk hol fordult meg.

tolvaj
A tolvaj még kiskorú, máris sorozatbetörés miatt kell felelnie tetteiért Forrás:  MW

Miskolcon tolvaj járt, Sárospatakon pedig Lázár János

Összegyűltek a helyiek, hogy egyrészt meghallgassák, másrészt kérdezhessenek a minisztertől. Lázár János Sárospatakon adott teret és alkalmat a párbeszédnek a legutóbbi Lázárinfó keretében. A találkozón fontos ígéreteket tett a miniszter térségünkre vonatkozóan, sőt, egy még idén bekövetkező fontos változást is bejelentett. A linkre kattintva részletesen tájékozódhat.

Mindenki kíváncsi a Diósgyőri vár sorsára

Lélegzetelállító digitális rekonstrukció készült a Diósgyőri várról, amely azt mutatja be, hogyan festhetett az épület az 1360-as években, Nagy Lajos király uralkodása idején. A Diósgyőri vár nemcsak a középkori Magyar Királyság egyik legfontosabb királyi rezidenciája volt, hanem diplomáciai események és királyi vadászatok színhelye is. A linkre kattintva saját szemével is láthatja a változást. 

A város legjobb sültkrumpliját ő készíti sokak szerit

Ferencz Szabolcs séf szerint a jó hely titka az egyszerűség és az őszinteség. Emlékszik még a Sing Singre a Kisavason? Novemberben itt nyílik meg a Séfek séfe egykori szereplőjének bisztrója, ami újabb színfoltot hoz Miskolc gasztronómiájába. Hogy jön ide a legjobb sült krumpli? Cikkünkből kiderül!

 

