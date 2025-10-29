1 órája
Még nincs 18 éves, de körbefosztogatta Miskolcot és környékét
A közelmúltban kifosztottak egy népszerű miskolci kávézót. Az elkövetőt azonosították, és döbbenetes dolog derült ki. A tolvaj egy ideje már aktívan tevékenykedett Borsodban.
A Miskolc Plázában található Cafe Frei tette közzé közösségi oldalán a posztot, ami szerint a lopás során eltulajdonították laptopjukat és a raktárkészletük egy részét. Ezt kamerák is rögzítették, így hamar a rendőrség elé került az ügy. A Borsod-Abaúj-Zemplén Vármegyei Rendőr-főkapitányság munkatársaitól később megtudtuk, hogy az elkövetőt már elfogták és az eljárás folyamatban van. A 2008-as születésű tolvaj a miskolci kávézó mellett számos más helyszínen is próbára tette bűnöző készségeit. A linkre kattintva felsoroljuk hol fordult meg.
Miskolcon tolvaj járt, Sárospatakon pedig Lázár János
Összegyűltek a helyiek, hogy egyrészt meghallgassák, másrészt kérdezhessenek a minisztertől. Lázár János Sárospatakon adott teret és alkalmat a párbeszédnek a legutóbbi Lázárinfó keretében. A találkozón fontos ígéreteket tett a miniszter térségünkre vonatkozóan, sőt, egy még idén bekövetkező fontos változást is bejelentett. A linkre kattintva részletesen tájékozódhat.
Jöhetnek az új helyközi buszok Zemplén térségébe: csak kérni kellett Lázár Jánostól - fotók, videó
Mindenki kíváncsi a Diósgyőri vár sorsára
Lélegzetelállító digitális rekonstrukció készült a Diósgyőri várról, amely azt mutatja be, hogyan festhetett az épület az 1360-as években, Nagy Lajos király uralkodása idején. A Diósgyőri vár nemcsak a középkori Magyar Királyság egyik legfontosabb királyi rezidenciája volt, hanem diplomáciai események és királyi vadászatok színhelye is. A linkre kattintva saját szemével is láthatja a változást.
Nem láttuk jönni: padlótól a bástyáig újraépítették a diósgyőri várat! Nincs mese, gyönyörű lett! - képpel
A város legjobb sültkrumpliját ő készíti sokak szerit
Ferencz Szabolcs séf szerint a jó hely titka az egyszerűség és az őszinteség. Emlékszik még a Sing Singre a Kisavason? Novemberben itt nyílik meg a Séfek séfe egykori szereplőjének bisztrója, ami újabb színfoltot hoz Miskolc gasztronómiájába. Hogy jön ide a legjobb sült krumpli? Cikkünkből kiderül!
Miskolcon nyit új éttermet a tévéből ismert séf! Ezt nem csak a helyiek fogják imádni