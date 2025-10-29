Még nincs 18 éves, de körbefosztogatta Miskolcot és környékét

A Miskolc Plázában található Cafe Frei tette közzé közösségi oldalán a posztot, ami szerint a lopás során eltulajdonították laptopjukat és a raktárkészletük egy részét. Ezt kamerák is rögzítették, így hamar a rendőrség elé került az ügy. A Borsod-Abaúj-Zemplén Vármegyei Rendőr-főkapitányság munkatársaitól később megtudtuk, hogy az elkövetőt már elfogták és az eljárás folyamatban van. A 2008-as születésű tolvaj a miskolci kávézó mellett számos más helyszínen is próbára tette bűnöző készségeit. A linkre kattintva felsoroljuk hol fordult meg.

A tolvaj még kiskorú, máris sorozatbetörés miatt kell felelnie tetteiért Forrás: MW