Az Aranysas udvarán ástak, csontvázat találtak

Tokaji szálló. Felásott udvar. Kirabolt sír. Emberi csontok. Majd' kétezer éves pohár. A tokaji csontváz sztorijáról posztoltak a régészek.

A tokaji csontváz, ami „kiesett” az Aranysasból

Forrás: Facebook / Herman Ottó Múzeum

Tokaji csontváz, avagy hiába a humuszolás

Ami az aranynál is szebben csillog... – ezzel a felvezetéssel avatja be facebookos követőit a miskolci (megyei) Herman Ottó Múzeum Régészeti Osztálya a jelenleg Tokajban zajló feltárási munkák friss érdekességeibe. Így szól a poszt teljes szövege:

Ami az aranynál is szebben csillog... nekünk egészen biztosan. Több napos aprólékos munkával tártuk fel a tokaji Aranysas szálló udvarán azonosított sírt. Gyárfási József kollégánk keze nem remegett, mikor a temetkezés egyetlen mellékletét kellett babára bontani. A felforgatott és kirabolt sírban egy dél-észak tájolású, hason fekvő férfi maradványait találtuk. Medencéjét és bal lábát eltávolították a sírrablók, feltételezhetően övével, talán fegyvereivel együtt. Jobb lábfeje közelében csillant meg egy üvegpohár pereme. Csodával határos, hogy az évszázadok, az Aranysas szálló építése, a 20. századi bolygatások és a humuszolást végző soktonnás munkagép sem roppantotta össze. A 4. század végére, 5. század elejére, azaz a hunok megjelenésének idejére keltezhetjük a féltojás alakú poharat. Tóth Edina restaurátor kollégánk gyors munkájának hála, egykori pompájában mutathatjuk meg ezt a törékeny emléket.

Kapcsolódó érdekesség, hogy a bejegyzéshez számtalan reakció érkezett, majd' ötezer lájk, két és félszáz megosztás, valamint (cikkünk írása pillanatáig) 41 hozzászólás. Az egyik kommentelő egyébként nem más, mint a kormányzati politikus, volt kulturális államtitkár, ex-NKA-elnök L. Simon László. Lakonikus beírása: „Gyönyörű. Gratulálok.”

Más hozzászólók, illetve az eredeti posztíró szakember(ek) közreműködésével további eszmecsere is kialakult a bejegyzés alatt, amiből további információk derülnek ki, mutatjuk:

Van annak jelentősége, hogy hason fekve temették el?

Az anyóst mindig is így temettette el a vejük. Gondolom, ez régi hagyomány.

És még egy sarlót is tettek közvetlenül a nyakához.

Nem így temethették el. Felforgatták a sírt.

Még kérdés-felelet játék is kialakult, miután páran érdeklődést mutattak a részletek iránt, a Herman Ottó Múzeum Régészeti Osztály nevű felhasználó pedig reagált a felvetésekre: