Látta?

2 órája

Az Aranysas udvarán ástak, csontvázat találtak

Címkék#Herman Ottó Múzeum Régészeti Osztály#régész#Herman Ottó Múzeum#csontváz#római birodalom#szálló#régészeti feltárás#római kori#régészet#régészeti felfedezés

A Római Birodalom kultúrájából származó poharat is találtak a Herman Ottó Múzeum régészei a Tokajban zajló feltárás során. Mellette a tokaji csontváz, ami „kiesett” az Aranysasból.

Boon.hu

Tokaji szálló. Felásott udvar. Kirabolt sír. Emberi csontok. Majd' kétezer éves pohár. A tokaji csontváz sztorijáról posztoltak a régészek.

tokaji csontváz
A tokaji csontváz, ami „kiesett” az Aranysasból
Forrás: Facebook / Herman Ottó Múzeum

Tokaji csontváz, avagy hiába a humuszolás

Ami az aranynál is szebben csillog... – ezzel a felvezetéssel avatja be facebookos követőit a miskolci (megyei) Herman Ottó Múzeum Régészeti Osztálya a jelenleg Tokajban zajló feltárási munkák friss érdekességeibe. Így szól a poszt teljes szövege:

Ami az aranynál is szebben csillog... nekünk egészen biztosan.

Több napos aprólékos munkával tártuk fel a tokaji Aranysas szálló udvarán azonosított sírt. Gyárfási József kollégánk keze nem remegett, mikor a temetkezés egyetlen mellékletét kellett babára bontani. A felforgatott és kirabolt sírban egy dél-észak tájolású, hason fekvő férfi maradványait találtuk. Medencéjét és bal lábát eltávolították a sírrablók, feltételezhetően övével, talán fegyvereivel együtt.

Jobb lábfeje közelében csillant meg egy üvegpohár pereme. Csodával határos, hogy az évszázadok, az Aranysas szálló építése, a 20. századi bolygatások és a humuszolást végző soktonnás munkagép sem roppantotta össze. A 4. század végére, 5. század elejére, azaz a hunok megjelenésének idejére keltezhetjük a féltojás alakú poharat. Tóth Edina restaurátor kollégánk gyors munkájának hála, egykori pompájában mutathatjuk meg ezt a törékeny emléket.

Kapcsolódó érdekesség, hogy a bejegyzéshez számtalan reakció érkezett, majd' ötezer lájk, két és félszáz megosztás, valamint (cikkünk írása pillanatáig) 41 hozzászólás. Az egyik kommentelő egyébként nem más, mint a kormányzati politikus, volt kulturális államtitkár, ex-NKA-elnök L. Simon László. Lakonikus beírása: „Gyönyörű. Gratulálok.”

Más hozzászólók, illetve az eredeti posztíró szakember(ek) közreműködésével további eszmecsere is kialakult a bejegyzés alatt, amiből további információk derülnek ki, mutatjuk:

  • Van annak jelentősége, hogy hason fekve temették el?
  • Az anyóst mindig is így temettette el a vejük. Gondolom, ez régi hagyomány.
  • És még egy sarlót is tettek közvetlenül a nyakához.
  • Nem így temethették el. Felforgatták a sírt.

Még kérdés-felelet játék is kialakult, miután páran érdeklődést mutattak a részletek iránt, a Herman Ottó Múzeum Régészeti Osztály nevű felhasználó pedig reagált a felvetésekre:

  • Azt honnan lehet tudni, hogy nem csatában vágták le?
  • Egy későbbi antropológiai vizsgálat deríthet erre esetleg fényt a csontokon látható sérülések kapcsán.
  • Kié a csontváz?
  • Nem lehet pontosan azonosítani.
  • A pedig melyik kultúra emléke?
  • A sírban fekvő mellett lévő pohár a Római Birodalom területén készült, import árú volt.
A feltételezetten római kori ivóedény
Forrás: Facebook / Herman Ottó Múzeum

 

 

