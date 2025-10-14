2 órája
Az Aranysas udvarán ástak, csontvázat találtak
A Római Birodalom kultúrájából származó poharat is találtak a Herman Ottó Múzeum régészei a Tokajban zajló feltárás során. Mellette a tokaji csontváz, ami „kiesett” az Aranysasból.
Tokaji szálló. Felásott udvar. Kirabolt sír. Emberi csontok. Majd' kétezer éves pohár. A tokaji csontváz sztorijáról posztoltak a régészek.
Tokaji csontváz, avagy hiába a humuszolás
Ami az aranynál is szebben csillog... – ezzel a felvezetéssel avatja be facebookos követőit a miskolci (megyei) Herman Ottó Múzeum Régészeti Osztálya a jelenleg Tokajban zajló feltárási munkák friss érdekességeibe. Így szól a poszt teljes szövege:
Ami az aranynál is szebben csillog... nekünk egészen biztosan.
Több napos aprólékos munkával tártuk fel a tokaji Aranysas szálló udvarán azonosított sírt. Gyárfási József kollégánk keze nem remegett, mikor a temetkezés egyetlen mellékletét kellett babára bontani. A felforgatott és kirabolt sírban egy dél-észak tájolású, hason fekvő férfi maradványait találtuk. Medencéjét és bal lábát eltávolították a sírrablók, feltételezhetően övével, talán fegyvereivel együtt.
Jobb lábfeje közelében csillant meg egy üvegpohár pereme. Csodával határos, hogy az évszázadok, az Aranysas szálló építése, a 20. századi bolygatások és a humuszolást végző soktonnás munkagép sem roppantotta össze. A 4. század végére, 5. század elejére, azaz a hunok megjelenésének idejére keltezhetjük a féltojás alakú poharat. Tóth Edina restaurátor kollégánk gyors munkájának hála, egykori pompájában mutathatjuk meg ezt a törékeny emléket.
Kapcsolódó érdekesség, hogy a bejegyzéshez számtalan reakció érkezett, majd' ötezer lájk, két és félszáz megosztás, valamint (cikkünk írása pillanatáig) 41 hozzászólás. Az egyik kommentelő egyébként nem más, mint a kormányzati politikus, volt kulturális államtitkár, ex-NKA-elnök L. Simon László. Lakonikus beírása: „Gyönyörű. Gratulálok.”
Más hozzászólók, illetve az eredeti posztíró szakember(ek) közreműködésével további eszmecsere is kialakult a bejegyzés alatt, amiből további információk derülnek ki, mutatjuk:
- Van annak jelentősége, hogy hason fekve temették el?
- Az anyóst mindig is így temettette el a vejük. Gondolom, ez régi hagyomány.
- És még egy sarlót is tettek közvetlenül a nyakához.
- Nem így temethették el. Felforgatták a sírt.
Még kérdés-felelet játék is kialakult, miután páran érdeklődést mutattak a részletek iránt, a Herman Ottó Múzeum Régészeti Osztály nevű felhasználó pedig reagált a felvetésekre:
- Azt honnan lehet tudni, hogy nem csatában vágták le?
- Egy későbbi antropológiai vizsgálat deríthet erre esetleg fényt a csontokon látható sérülések kapcsán.
- Kié a csontváz?
- Nem lehet pontosan azonosítani.
- A pedig melyik kultúra emléke?
- A sírban fekvő mellett lévő pohár a Római Birodalom területén készült, import árú volt.
