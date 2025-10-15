Baj van, megjelent a fertőzés Borsod-Abaúj-Zemplénben! 1 km sugarú veszélyzónát kellett azonnal kijelölni

Az aranyszínű sárgaság ma a magyar borvidékek egyik legkomolyabb fenyegetése. A szőlőkabóca által terjesztett fitoplazma eddig 17 vármegyében és 20 borvidéken bukkant fel, sajnos már a Tokaji borvidék sem maradt érintetlen. A fertőzés Bodrogkeresztúr térségében lakossági bejelentés nyomán került a hatóság látókörébe, a mintavétel után pedig a Nemzeti Élelmiszerlánc-biztonsági Hivatal (Nébih) laboratóriuma megerősítette a kórokozó jelenlétét.

A fodrosodó levél a szőlőkabóca által terjesztett betegség jele, ami sajnos a tokaji borvidéken is felbukkant

Fotó: Horváth Csilla / Forrás: magyarmezogazdasag.hu

Tokaji borvidék: hatósági intézkedések és szigorú felderítés

Mivel ez egy karantén-kórokozó, azonnal életbe léptek a hatósági intézkedések

– nyilatkozta Dr. Molnár Péter, a Tokaji Borvidék Hegyközségi Tanácsának elnöke a boon.hu-nak.

Az 1 kilométeres sugarú körben minden fertőzött tőkét ki kell vágni, a további 3 kilométeres pufferzónában pedig folyamatosan zajlik a szemlézés és a mintavétel. Az elnök ismertette, hogy a borvidéken már augusztusban elindult a közösségi felderítés. A hegyközségek fitoplazma munkacsoportot állítottak fel, amely a Nébih és a kormányhivatal szakembereivel együttműködve végezte és végzi azóta is a szemlézést.

Az amerikai szőlőkabóca a láthatatlan ellenség

A fitoplazma elleni védekezés kulcsa a korai felismerés

– hangsúlyozta Molnár Péter.

A szemléző csoportok fegyelmezetten, szervezetten járják az ültetvényeket, és a legkisebb gyanú esetén mintát vesznek a levelekből. A betegség terjedéséért a fitoplazmát terjesztő amerikai szőlőkabóca felelős. A rovar az egyik legnehezebben visszaszorítható kártevő, amely akár egész ültetvényeket is képes kipusztítani. A megelőzés egyik legfontosabb eleme a vektor, vagyis az amerikai szőlőkabóca elleni védekezés. A kabóca gyérítése kulcskérdés, ezért kiemelt szerepet kap a védekezési programban.

