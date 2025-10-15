40 perce
Baj van, megjelent a fertőzés Borsod-Abaúj-Zemplénben! 1 km sugarú veszélyzónát kellett azonnal kijelölni
Megjelent a rettegett szőlőbetegség térségünkben. Július óta tartottak attól a gazdák, hogy a fertőzés eléri a Tokaji borvidéket. Mostanra beigazolódott a félelem, a Nébih laboratóriuma Bodrogkeresztúr térségében kimutatta az aranyszínű sárgaságot.
A Nébih kimutatta a fertőzést
Az aranyszínű sárgaság ma a magyar borvidékek egyik legkomolyabb fenyegetése. A szőlőkabóca által terjesztett fitoplazma eddig 17 vármegyében és 20 borvidéken bukkant fel, sajnos már a Tokaji borvidék sem maradt érintetlen. A fertőzés Bodrogkeresztúr térségében lakossági bejelentés nyomán került a hatóság látókörébe, a mintavétel után pedig a Nemzeti Élelmiszerlánc-biztonsági Hivatal (Nébih) laboratóriuma megerősítette a kórokozó jelenlétét.
Tokaji borvidék: hatósági intézkedések és szigorú felderítés
Mivel ez egy karantén-kórokozó, azonnal életbe léptek a hatósági intézkedések
– nyilatkozta Dr. Molnár Péter, a Tokaji Borvidék Hegyközségi Tanácsának elnöke a boon.hu-nak.
Az 1 kilométeres sugarú körben minden fertőzött tőkét ki kell vágni, a további 3 kilométeres pufferzónában pedig folyamatosan zajlik a szemlézés és a mintavétel. Az elnök ismertette, hogy a borvidéken már augusztusban elindult a közösségi felderítés. A hegyközségek fitoplazma munkacsoportot állítottak fel, amely a Nébih és a kormányhivatal szakembereivel együttműködve végezte és végzi azóta is a szemlézést.
Az amerikai szőlőkabóca a láthatatlan ellenség
A fitoplazma elleni védekezés kulcsa a korai felismerés
– hangsúlyozta Molnár Péter.
A szemléző csoportok fegyelmezetten, szervezetten járják az ültetvényeket, és a legkisebb gyanú esetén mintát vesznek a levelekből. A betegség terjedéséért a fitoplazmát terjesztő amerikai szőlőkabóca felelős. A rovar az egyik legnehezebben visszaszorítható kártevő, amely akár egész ültetvényeket is képes kipusztítani. A megelőzés egyik legfontosabb eleme a vektor, vagyis az amerikai szőlőkabóca elleni védekezés. A kabóca gyérítése kulcskérdés, ezért kiemelt szerepet kap a védekezési programban.
Az elhagyott ültetvények felszámolása elengedhetetlen
A szakember szerint legalább ennyire fontos, hogy az elhagyott, elhanyagolt ültetvényeket felszámolják, mivel ezek a fertőzés forrásai lehetnek. Egy nemrég megjelent kormányrendelet megerősítette a hegybírók jogkörét, hogy gyorsabban és hatékonyabban rendelhessek el a szükséges intézkedéseket. Bár a betegség megjelenése komoly aggodalomra ad okot, a borvidék szakemberei bizakodóak. A cél egyértelmű: időben felismerni és lokalizálni a fertőzést, hogy megvédjük a Tokaji borvidék szőlőültetvényeit.
A Nébih is felhívta a gazdák és a lakosság figyelmét, hogy a tünetek észlelését haladéktalanul jelentsék a kormányhivatal növényvédelmi felügyelőjének vagy közvetlenül a hivatalnak. Az időben érkező jelzések teszik lehetővé, hogy a hatóságok mielőbb elrendeljék a növényegészségügyi intézkedéseket, és ezzel megakadályozzák a fertőzés gyors terjedését.
